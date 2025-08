Paura. Chi continua a picchiare nel fondo del bosco scuro? Animali colpiti e lacerati, uno dopo l’altro? Scoperto il laboratorio perduto di un Neanderthal

Cosa spingeva un Neanderthal a fermarsi tra le nebbie fredde della Polonia settentrionale, in un’area oggi pianeggiante e quieta come le rive dello Zwoleńka?



Cosa accadeva in quel piccolo angolo del mondo, 70.000 anni fa, mentre i ghiacci avanzavano e le mandrie di mammut si spostavano a nord?

E perché proprio lì ha lasciato le tracce di un’officina, un laboratorio di sopravvivenza?

Lo hanno scoperto gli archeologi, portando alla luce il profumo intenso e rude di una vita antica, fatta di forza, intelligenza, e strumenti affilati.

Il sito archeologico di Zwoleń, oggi di nuovo scavato dopo quarant’anni, ci regala l’immagine precisa di un artigiano dell’Età della Pietra che sapeva riparare i suoi utensili con una cura quasi amorosa.

Un sito unico nel suo genere

Una punta estrema dell’Europa paleolitica, bagnata da un fiume dimenticato

Zwoleń è una piccola cittadina della regione di Mazowsze, nella Polonia centrale-orientale, a circa 120 km a sud-est di Varsavia. Il suo nome, per secoli legato al ritmo lento del fiume Zwoleńka, ora si lega alla preistoria europea più profonda.

Negli anni Ottanta, un gruppo di archeologi polacchi scoprì qui un sito neandertaliano sorprendente: non una grotta, ma un campo all’aperto — raro, rarissimo — nel quale si erano conservati anche materiali organici, come ossa e denti, oltre ai consueti manufatti in selce.

Oggi il team dell’Università di Varsavia, in collaborazione con il Museo Statale Archeologico della capitale e l’Università di Breslavia, è tornato su quel campo. E ha scoperto molto più di quanto immaginasse.

Un’officina sul fiume

Riparazioni, schegge e sudore per preparare la carne dei giganti del gelo

Gli scavi hanno rivelato che i Neandertal frequentavano il sito fra i 64.000 e i 75.000 anni fa, durante il medio Paleolitico.

Ma la scoperta più toccante è un’altra: quel piccolo insediamento era un laboratorio, una bottega preistorica.

Qui si aggiustavano strumenti consumati dallo sforzo di tagliare la carne e frantumare le ossa: grattatoi, coltelli bifacciali, lame ricavate dalla selce.

Le riparazioni avvenivano con precisione: i ricercatori hanno trovato centinaia di scarti di lavorazione, segni evidenti di un’attività ripetuta, gestuale, consapevole.

«Portavano qui strumenti già pronti, poi li ritoccavano, li sistemavano dopo l’uso», spiega la professoressa Katarzyna Pyżewicz dell’Università di Varsavia.

«Li usavano per smembrare i grandi animali, tra cui mammut, cavalli e rinoceronti». Una visione che sprigiona forza e corpo: il gesto lento del taglio, il vapore della carne calda contro la neve, il suono della pietra contro l’osso.

Frammenti di giganti

Mammut, cavalli, rinoceronti: gli animali che animavano i sogni di caccia

Nel corso delle campagne recenti, gli archeologi hanno ritrovato denti di rinoceronte lanoso, ossa di cavallo, resti di mammut.

Non erano lì per caso: erano stati portati, lavorati, consumati.

Quei resti ci raccontano l’alimentazione e la cultura materiale dei Neandertal, ma anche il loro straordinario adattamento al clima rigido della Polonia settentrionale.

Una terra in gran parte coperta dai ghiacci, inadatta alla vita umana, eppure esplorata da piccoli gruppi capaci di resistere e, a volte, di costruire veri e propri “laboratori all’aria aperta”.

Le sfide del tempo

Depositi secondari, fango e acqua: la lotta contro l’oblio geologico

Le tracce non erano dove ci si aspettava. Il sito originario è stato in parte distrutto e risospinto dalla corrente.

Il fiume Zwoleńka ha rimescolato i sedimenti, trasportando strumenti e ossa, sparpagliandoli in nuovi depositi.

«Abbiamo datato le sabbie e le argille in cui si trovavano i materiali, ma queste si sono formate dopo che il sito originale era già stato abitato», chiarisce il dottor Witold Grużdź, direttore del progetto.

Il materiale, insomma, è antico almeno quanto la datazione suggerita, se non di più. Un mistero ulteriore che i ricercatori cercheranno di risolvere nei prossimi anni.

Un campo raro nel panorama europeo

Più a nord di quanto si pensasse: un’avventura estrema nella preistoria

Quello di Zwoleń è uno dei pochissimi siti neandertaliani aperti conservatisi in Polonia.

La maggior parte degli insediamenti noti si trova a sud, nella regione carsica tra Cracovia e Częstochowa o nella Bassa Slesia, dove le grotte hanno protetto i reperti dal tempo.

A nord, invece, l’erosione, i ghiacci e le alluvioni hanno cancellato quasi tutto.

Per questo, trovare un’officina come quella di Zwoleń, con tracce organiche ben conservate, è un evento raro, quasi fortunato, come una vincita contro il tempo.

Il “fratello” che amava la pietra

Dal mito del bruto alla riscoperta dell’umanità neandertaliana

A lungo raffigurato come un bruto, peloso e curvo, il Neandertal sta oggi riacquistando dignità e spessore.

Non era un nostro antenato diretto, ma un “fratello” evolutivo, appartenente a una linea estinta di Homo sapiens.

Le analisi genetiche dimostrano che si incrociò con i nostri progenitori. E in molte grotte d’Europa ha lasciato pitture rupestri datate oltre 64.000 anni fa.

Quello che emerge da Zwoleń non è solo l’immagine di un uomo che usava strumenti, ma quella di un essere dotato di memoria, tecnica, e forse ritualità.

Qualcuno che tornava nello stesso punto, sulle stesse rive, a lavorare e ricostruire ciò che il tempo gli portava via.

Una lente sul passato profondo

Intelligenza, carne e selce: tutto ciò che resta di un mondo perduto

Ogni nuovo strato di terra rimosso a Zwoleń è un passo indietro nel tempo.

Ogni scheggia, ogni dente di rinoceronte, è una finestra su un mondo dove la sopravvivenza era fatta di dettagli, astuzia, e lavoro quotidiano.

Non solo caccia e fuoco: anche manutenzione, tecnica, e forse anche collaborazione.

Nel cuore dell’Europa fredda, un Neandertal si fermava lungo un fiume, osservava la sua lama, e la riaffilava con pazienza.

Per continuare a vivere.