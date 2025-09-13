Pazzesco. Con le nuove tecnologie studioso fotografa la città romana Colonia Claudia che ancora vive sotto le case di Colchester

Colchester, considerata una delle città più antiche della Gran Bretagna, custodisce sotto le sue strade moderne segreti millenari. Ora Mick Parker, grazie all’impiego di tecnologie avanzate come il Lidar, ha identificato tracce straordinariamente dettagliate di una città romana sotterranea, rimasta nascosta per secoli sotto l’attuale urbanizzazione.

La città romana è costituita dalrettangolo forificato. Alla nostra sinistra il borgo esterno alla colonia. La forma tondeggiante alla nostra destra, per irregolarità rettificate dalle mano umana, potrebbe ricordare la presenza di un bacino idrico, forse utilizzato anche per agioni difensive.

E rora cerca la città romana osservando dall’alto Colchester

Dalla romanità a città moderna

Un centro antico che ha attraversato i millenni

Colchester si trova nell’Essex, a est di Londra, ed è nota per essere stata la prima colonia romana in Britannia, fondata intorno al 49 d.C. come Colonia Claudia Victricensis. La città ha una storia stratificata: prima centro celtico, poi fulcro militare romano, e oggi un centro urbano con abitazioni, strade e monumenti che testimoniano la convivenza tra antico e moderno.

Il contributo di Parker è fondamentale perché, fino a oggi, gran parte delle strutture romane erano conosciute solo tramite reperti sparsi o scavi parziali. La scoperta della città completa sotto l’assetto moderno offre una visione integrale della pianificazione urbana romana: strade, mura, edifici pubblici e abitazioni private disposti secondo schemi logici, pensati per durare nei secoli.

Lidar: occhi tecnologici sotto la città

Come la luce laser svela l’invisibile

Il Lidar (Light Detection and Ranging) è una tecnologia basata su laser che permette di misurare distanze e creare mappe tridimensionali estremamente precise. A differenza dei tradizionali metodi di scavo, il Lidar consente di “vedere” sotto la vegetazione o sotto gli strati superficiali della città senza demolire edifici o infrastrutture.

Attraverso la combinazione di impulsi laser, GPS e sensori avanzati, il Lidar restituisce modelli digitali ad altissima risoluzione, in grado di distinguere anche le più piccole variazioni del terreno: una tecnica perfetta per individuare resti murari, strade e fossati sotterranei. Nel caso di Colchester, ha permesso di rilevare l’intera pianta della città romana, con precisione sorprendente, confermando ipotesi che finora erano solo parzialmente documentate dai reperti archeologici tradizionali.

La città sotto i piedi: mura, strade e abitazioni

Stratificazioni millenarie tra archeologia e urbanistica moderna

I dati raccolti hanno rivelato che le mura romane di Colchester erano estremamente robuste e sistematicamente organizzate, con torri di guardia e porte d’ingresso distribuite secondo criteri militari e civili. Le strade principali, perfettamente allineate, dimostrano la logica urbanistica dei Romani: vie lastricate, condotte fognarie, piazze e insulae che riflettono una società attenta alla funzionalità, alla sicurezza e al decoro urbano.

Non solo edifici pubblici, ma anche complessi residenziali con cortili interni e ambienti termali sotterranei testimoniano la vita quotidiana dei cittadini romani, la loro organizzazione sociale e le abitudini domestiche. Il lavoro di Parker, combinato con le immagini Lidar, permette oggi di ricostruire virtualmente la città, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e scientificamente rigorosa.