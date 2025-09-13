Incredibile quello che puoi scoprire su una spiaggia. La siccità svela sepolture millenarie. Un tesoro ellenistico emerge dalle acque del lago

Antiche tombe riemergono dalle acque

Il bacino idrico della diga di Mosul mostra decine di sepolture di oltre 2.300 anni

La drammatica siccità che ha colpito l’Iraq settentrionale quest’anno ha fatto emergere dal bacino idrico della diga di Mosul quaranta tombe antiche, un ritrovamento che affascina archeologi e storici. Il più grande bacino idrico del Paese, normalmente sommerso, ha lasciato intravedere strutture funerarie risalenti al periodo ellenistico o ellenistico-seleucide, aprendo nuove finestre sulla storia millenaria della regione.

Lavoro sul campo in condizioni straordinarie

Quando il clima diventa alleato degli archeologi

Bekas Brefkany, direttore del Dipartimento delle antichità di Dohuk, spiega che la siccità, pur devastante per agricoltura e approvvigionamento idrico, ha consentito al team di scavo di lavorare in condizioni eccezionali. Già nel 2023 erano state individuate alcune tombe parziali, ma la scarsità d’acqua di quest’anno ha permesso di dissotterrare l’intero complesso di quaranta sepolture.

Il direttore e il suo gruppo stanno attualmente eseguendo scavi meticolosi, con l’obiettivo di trasferire i reperti al Museo di Dohuk. Qui, ogni elemento verrà studiato e conservato, garantendo la preservazione di un patrimonio finora nascosto sotto le acque.

Un territorio che parla di millenni

Ritrovamenti che raccontano le stratificazioni della storia

La zona, già ricca di vestigia antiche, ha restituito negli ultimi anni numerosi siti sommersi grazie a cinque anni consecutivi di siccità. Nel 2022, ad esempio, il fiume Tigri aveva portato alla luce una città risalente a 3.400 anni fa, dimostrando come le condizioni naturali possano rivelare capitoli della storia a lungo nascosti.

Le tombe ellenistiche della diga di Mosul testimoniano la presenza di comunità strutturate lungo le sponde del bacino, e il loro studio contribuirà a comprendere le pratiche funerarie e sociali di un’epoca lontana, in un crocevia tra le influenze ellenistiche e locali.

Cambiamenti climatici e patrimonio archeologico

Quando l’emergenza ambientale apre inaspettate porte al passato

Il 2025 si distingue come uno degli anni più secchi dal 1933, con riserve idriche ridotte all’8% della capacità. La siccità, accentuata dalla gestione delle dighe a monte in Iran e Turchia, rappresenta un pericolo per la vita quotidiana, ma paradossalmente diventa un’occasione unica per la ricerca archeologica.

Brefkany sottolinea come il rapporto tra ambiente e archeologia sia sempre più stretto: ogni fluttuazione dei livelli dell’acqua può far emergere, letteralmente, la storia sepolta, invitando a riflettere sul delicato equilibrio tra uomo, natura e memoria collettiva.

Verso la conservazione e la conoscenza

Dal bacino al museo, la vita dei reperti continua

Il trasferimento dei reperti al Museo di Dohuk non rappresenta soltanto un atto conservativo, ma l’inizio di una nuova fase di studi scientifici. Analisi materiali, documentazione digitale e interventi di restauro garantiranno che queste tombe, sopravvissute a millenni di storia e all’innalzamento delle acque, possano raccontare il loro passato a studiosi e visitatori per le generazioni future.