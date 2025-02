Perché a Pompei si scava sempre meno? Le scoperte non mancano, ma la scelta è strategica. Ora i riflettori si spostano su altri siti. Uno a Civita Giuliana sta svelando una grande villa romana

Pompei: meno scavi, ma più strategia

Pompei continua a sorprendere il mondo con le sue scoperte, ma il numero di nuovi scavi nella città antica sta diminuendo. Questo non è dovuto a una mancanza di interesse o di fondi, ma a una scelta strategica. Il Parco Archeologico ha adottato un approccio che bilancia la necessità di tutela con l’esplorazione di nuove aree, in particolare nei territori limitrofi.

Lo studio che cambia la prospettiva

Un recente studio dell’Università di Salerno, pubblicato sulla rivista Valori e Valutazioni, ha analizzato la correlazione tra scavi e flussi turistici, rivelando un dato sorprendente: nuovi scavi all’interno di Pompei non influenzano in modo significativo il numero di visitatori. Questo dato ha spinto gli esperti a riconsiderare le priorità, orientando gli investimenti verso il mantenimento del sito e la valorizzazione di aree meno note.

Civita Giuliana: una villa romana riemerge

A circa 600 metri a nord-ovest dalle mura di Pompei, il sito di Civita Giuliana è al centro di scavi che stanno riportando alla luce una villa romana di straordinaria importanza. Dal 2017, grazie a una collaborazione tra il Parco Archeologico di Pompei e la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, sono emersi reperti che offrono uno spaccato inedito della vita quotidiana dell’epoca.

Tra le scoperte più significative vi è una stanza destinata agli schiavi, completa di arredi e utensili, che fornisce preziose informazioni sulle condizioni di vita dei servitori nell’antica Roma. Questo ritrovamento è particolarmente rilevante, poiché offre una testimonianza diretta della quotidianità di una classe sociale spesso trascurata nelle fonti storiche. (pompeiisites.org)

Inoltre, gli scavi hanno portato alla luce un carro cerimoniale decorato con rilievi d’argento, una stalla con i resti di un cavallo bardato e vari utensili agricoli, evidenziando la ricchezza e l’importanza della villa nel contesto rurale pompeiano.

Una lotta contro il saccheggio

Prima dell’intervento delle autorità, la villa di Civita Giuliana è stata oggetto di scavi clandestini che hanno causato danni stimati in quasi 2 milioni di euro. La collaborazione tra il Parco Archeologico e la Procura ha permesso di fermare queste attività illecite, avviando scavi sistematici per recuperare e preservare il patrimonio sottratto.

La tutela prima di tutto

Come sottolinea il direttore del Parco Archeologico, Gabriel Zuchtriegel, la conservazione è una priorità: «Ogni nuova scoperta comporta responsabilità. Lavoriamo con sistemi digitali per il monitoraggio e sperimentiamo l’uso dell’Intelligenza Artificiale per la tutela». La strategia attuale mira quindi a garantire la fruizione e la salvaguardia del patrimonio esistente, senza sovraccaricare il sito con nuove scoperte difficili da mantenere.

Verso la “Grande Pompei”

L’attenzione si sta quindi spostando su un progetto più ampio: la “Grande Pompei”. Oltre a Civita Giuliana, siti come Oplontis, Boscoreale e Longola sono al centro di un piano di valorizzazione che punta a creare un network turistico e scientifico integrato. Questo modello non solo amplia l’offerta archeologica, ma permette una gestione più sostenibile delle risorse disponibili.

Un futuro di scoperte oltre Pompei

La decisione di limitare gli scavi nella città antica non significa una riduzione dell’attività archeologica, ma piuttosto una nuova fase di esplorazione e valorizzazione. Pompei rimane un’icona mondiale, ma il suo futuro si gioca anche nei territori circostanti, dove il passato continua a riaffiorare con scoperte straordinarie.