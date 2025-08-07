Perché gli antichi romani amavano i gatti? Il legame tra felini e domus oggi rivive ad Ercolano. I gatti sono i nuovi “custodi” del sito

I gatti come custodi del genius loci: la colonia felina del Parco Archeologico diventa ufficiale e accoglie i visitatori come un tempo nelle domus imperiali

Erano silenziosi, discreti eppure onnipresenti. Non è un caso che i gatti abbiano attraversato i millenni fino a diventare oggi parte integrante della vita dei siti archeologici come Ercolano. Nell’antica Roma, questi felini non erano soltanto cacciatori di topi nelle insulae e nelle domus, ma incarnavano simbolicamente il controllo del caos, la bellezza inafferrabile e persino il divino.

Oggi, quei gatti che un tempo si aggiravano tra i cortili interni delle abitazioni patrizie e i vicoli affollati delle città romane sembrano tornati, in una forma nuova e suggestiva: quella della colonia felina del Parco Archeologico di Ercolano, recentemente registrata ufficialmente presso l’ASL Napoli 3 Sud.

I nuovi “custodi” del sito

I gatti di Ercolano tra memoria, simbolo e accoglienza contemporanea

Chiunque visiti Ercolano oggi viene accolto dal passo felpato e dallo sguardo placido di uno dei numerosi gatti che popolano l’area d’ingresso del sito. Non si tratta di una presenza casuale o “tollerata”, ma di veri e propri ambasciatori di accoglienza. I felini sono i primi ad accogliere e gli ultimi a congedare i visitatori, con una naturalezza che li rende quasi spiriti guida della visita.

Con il riconoscimento ufficiale della colonia felina da parte dell’ASL – che ne garantisce ora il controllo sanitario, la sterilizzazione e l’assistenza veterinaria – i gatti di Ercolano diventano a tutti gli effetti parte del genius loci, quel “soffio dello spirito del luogo” che gli antichi ritenevano presiedesse ad ogni spazio abitato.

Pappagalli che si abbeverano ad un bacino di porfido (qui il particolare del gatto in agguato) è un mosaico (cm 58 x 50) rinvenuto a Santa Maria Capua Vetere, che oggi si trova a Napoli nel Museo Archeologico Nazionale (inv. nr. 9992). Photographer: Massimo Finizio {{cc-by-sa-2.0-it}}

Un legame antico che affonda nelle domus

Il ruolo simbolico e pratico dei gatti nel mondo romano

Nella cultura romana, i gatti erano apprezzati per la loro utilità – proteggere le scorte alimentari da roditori – ma anche per le qualità più elusive: l’eleganza, l’autonomia, la capacità di vivere al margine senza scomparire. Venivano rappresentati in mosaici, statuette, graffiti, spesso nei pressi degli spazi domestici.

Alcuni studiosi ritengono che i gatti venissero associati anche alla dea Libertas o, in ambito sincretico egizio-romano, alla dea Bastet, trasportando nel mondo latino un culto già affermato in Oriente. Le domus più ricche, come quelle che ancora oggi ammiriamo tra Pompei ed Ercolano, non di rado ospitavano animali domestici. E il gatto – meno chiassoso e più raffinato del cane – si integrava perfettamente con lo spirito del vivere romano, fatto di otium, contemplazione e misura.

Convivere con gli animali, come nell’antichità

Una nuova idea di accoglienza inclusiva nel mondo dei beni culturali

«Da tempo accogliamo i cani al guinzaglio, promuovendo un’idea di visita rispettosa e inclusiva. La registrazione ufficiale della colonia felina è un passo ulteriore in questa direzione», ha dichiarato Francesco Sirano, funzionario delegato alla Direzione del Parco Archeologico. «Riconosciamo nei gatti non solo una presenza affettuosa e discreta, ma anche parte del genius loci, capaci di rendere l’esperienza degli ospiti ancora più autentica e memorabile».

Questa prospettiva restituisce dignità non solo agli animali presenti nel Parco, ma anche alla concezione romana dello spazio condiviso tra umani, divinità e natura. I gatti di Ercolano, con la loro elegante presenza, diventano così emblema di una nuova museologia relazionale, dove accoglienza significa anche armonia con il vivente.