Perché in America si festeggia il 4 luglio? E come è stato raccontato dalla storia dell’arte? Curiosità e storie poco conosciute sul giorno più importante d’America

Il 4 luglio: un tripudio di colori, fuochi d’artificio e barbecue. Ma cosa si nasconde dietro questa festa che ogni anno paralizza l’America in un’esplosione di patriottismo? Non è solo un giorno di vacanza, ma il cuore pulsante della storia e dell’identità americana, un evento che ha plasmato non solo la nazione, ma ha anche ispirato alcune delle opere d’arte più significative. Preparatevi a scoprire perché il 4 luglio è così speciale e come la sua eredità si riflette ancora oggi, non solo nelle piazze, ma anche sulle tele dei grandi maestri.

Il giorno in cui nacque una Nazione: Storia del 4 luglio

Immaginatevi Filadelfia, 1776. Un’atmosfera carica di tensione e speranza. Le tredici colonie americane, stanche del dominio britannico, stavano per compiere un passo audace e irrevocabile. Sebbene la votazione decisiva per l’indipendenza fosse avvenuta il 2 luglio, fu il 4 luglio 1776 che il Secondo Congresso Continentale adottò formalmente la Dichiarazione d’Indipendenza. Questo documento rivoluzionario, redatto principalmente da Thomas Jefferson, proclamò al mondo il diritto delle colonie di essere stati liberi e indipendenti, segnando la rottura definitiva con la Corona Britannica. Un atto di coraggio che ha dato il via alla nascita di una delle nazioni più influenti del mondo.

Tra barbecue e fuochi d’artificio: come l’America celebra la sua libertà

Oggi, il 4 luglio è sinonimo di festa, divertimento e un pizzico di sana follia. L’intera nazione si veste a festa, letteralmente: il rosso, il bianco e il blu della bandiera americana dominano l’abbigliamento, le decorazioni e persino il cibo. Questi colori non sono casuali: il rosso simboleggia la forza e il coraggio, il bianco la purezza, e il blu la perseveranza e la giustizia.

Ogni città, dalla più piccola alla più grande, si anima con parate vibranti, concerti all’aperto e immancabili barbecue familiari. L’aria si riempie del profumo di hamburger e hot dog, mentre le famiglie si riuniscono per celebrare insieme. Le grandi città come Washington D.C. e Filadelfia sono epicentri di eventi spettacolari. Pensate al “Party on the Parkway” a Filadelfia, dove la storia si fonde con l’intrattenimento, o ai leggendari fuochi d’artificio di Macy’s a New York, uno spettacolo pirotecnico mozzafiato sull’East River che attira milioni di spettatori. Non mancano tradizioni curiose, come il famoso concorso di mangiatori di hot dog a Coney Island o le “Horribles Parades”, sfilate satiriche che prendono di mira personaggi pubblici. È un giorno per celebrare la libertà con un mix unico di solennità e allegria popolare.

Il 4 Luglio nell’arte: quando i pennelli raccontano la storia

La potenza emotiva e storica del 4 luglio non poteva non trovare espressione nel mondo dell’arte. Pittori e scultori hanno immortalato gli eventi, i personaggi e i simboli legati all’indipendenza, creando un patrimonio visivo che continua a narrare la fondazione degli Stati Uniti.

Forse il dipinto più celebre che evoca lo spirito dell’indipendenza, pur non raffigurando direttamente il 4 luglio, è “Washington Crossing the Delaware” di Emanuel Leutze (1851). Quest’opera epica, spesso replicata e facilmente riconoscibile, ci trasporta nella notte di Natale del 1776, con George Washington che guida le sue truppe attraverso le acque gelide del fiume. Il dipinto è un inno alla determinazione, alla leadership e alla speranza in un momento di grande incertezza. Il modo in cui Leutze usa la luce e i colori, con un velato riferimento ai futuri colori della bandiera americana, rende quest’opera un potente simbolo della lotta per la libertà.

Ma se parliamo del momento esatto del 4 luglio, non possiamo non menzionare la “Dichiarazione di Indipendenza” di John Trumbull (1786-1797). Questo capolavoro storico, esposto con orgoglio nella Rotonda del Campidoglio degli Stati Uniti, cattura l’istante in cui il “Comitato dei Cinque” – con figure iconiche come Thomas Jefferson e Benjamin Franklin – presenta la bozza della Dichiarazione al Congresso. È una fotografia pittorica di un momento epocale, un’immagine che si è impressa nell’immaginario collettivo come la rappresentazione definitiva della nascita degli Stati Uniti.

Declaration of Independence (1819), John Trumbull

L’arte legata al 4 luglio non si limita solo ai grandi dipinti storici. È ricca di simboli che hanno assunto un significato profondo. La Statua della Libertà, donata dalla Francia nel 1886, è forse il più riconoscibile, un faro di libertà che accoglie i sognatori da tutto il mondo. E poi ci sono l’aquila calva, la Liberty Bell (Campana della Libertà) e innumerevoli opere anonime, dalle cartoline vintage ai manifesti, che hanno celebrato la bandiera, i fuochi d’artificio e le riunioni familiari, perpetuando il sentimento patriottico.

Aneddoti e curiosità del 4 luglio: storie meno note di un giorno epocale

Il 4 luglio è un giorno intriso di storia e simbolismo, ma al di là delle celebrazioni note, si nascondono aneddoti affascinanti e fatti meno conosciuti che aggiungono ulteriore profondità a questa data iconica.

1. Non fu firmato il 4 luglio? Un mito da sfatare Contrariamente alla credenza popolare e a molte rappresentazioni artistiche, la Dichiarazione d’Indipendenza non fu firmata dalla maggior parte dei delegati il 4 luglio 1776. In realtà, il documento fu approvato e adottato quel giorno. La cerimonia di firma più significativa avvenne quasi un mese dopo, il 2 agosto 1776, quando 56 membri del Congresso Continentale apposero le loro firme. Alcuni firmarono anche in date successive! Quindi, mentre il 4 luglio è la data della sua adozione, il processo di firma fu ben più articolato e prolungato di quanto si pensi.

2. Le morti sorprendenti dei Padri Fondatori Una delle coincidenze più straordinarie e macabre della storia americana riguarda i decessi di tre Padri Fondatori, tutti avvenuti il 4 luglio.

John Adams e Thomas Jefferson , rispettivamente secondo e terzo presidente degli Stati Uniti, nonché acerrimi rivali politici ma anche amici per corrispondenza, morirono entrambi il 4 luglio 1826 , esattamente 50 anni dopo l’adozione della Dichiarazione d’Indipendenza. Le ultime parole di Adams, ignaro della morte di Jefferson avvenuta poche ore prima, furono “Thomas Jefferson vive”.

e , rispettivamente secondo e terzo presidente degli Stati Uniti, nonché acerrimi rivali politici ma anche amici per corrispondenza, morirono entrambi il , esattamente 50 anni dopo l’adozione della Dichiarazione d’Indipendenza. Le ultime parole di Adams, ignaro della morte di Jefferson avvenuta poche ore prima, furono “Thomas Jefferson vive”. Ancora più incredibile, James Monroe, il quinto presidente degli Stati Uniti, morì anch’egli un 4 luglio, nel 1831. Questa tripletta di decessi nello stesso giorno simbolo dell’indipendenza è considerata da molti un segno quasi mistico del destino.

3. La Campana della Libertà e la sua “non-suonata” Si narra spesso che la Campana della Libertà (Liberty Bell) abbia suonato fragorosamente il 4 luglio 1776 per annunciare l’adozione della Dichiarazione. Tuttavia, le prove storiche suggeriscono che molto probabilmente non suonò quel giorno. La campana, infatti, suonò pochi giorni dopo, l’8 luglio, per annunciare la prima lettura pubblica della Dichiarazione d’Indipendenza al popolo di Filadelfia. Il mito della suonata del 4 luglio si è consolidato nel tempo, diventando parte integrante della narrativa popolare.

4. La Dichiarazione dimenticata Dopo la sua adozione, la Dichiarazione d’Indipendenza fu riposta e, per un certo periodo, quasi dimenticata. Fu solo intorno agli anni ’20 dell’Ottocento, con il rinnovato interesse per i Padri Fondatori e la guerra d’indipendenza, che il documento tornò alla ribalta. Iniziarono le prime grandi celebrazioni del 4 luglio con parate e discorsi, trasformando la data in una festa nazionale sentita e strutturata.

5. L’inchiostro e la pergamena: un lavoro preciso La copia “firmata” della Dichiarazione, quella che vediamo oggi esposta agli Archivi Nazionali, è una copia su pergamena (chiamata “engrossed copy”) realizzata da un calligrafo chiamato Timothy Matlack, non la bozza originale di Jefferson. Questo perché il documento doveva essere presentato in una forma pulita e definitiva per le firme ufficiali. Il processo di preparazione fu meticoloso, a dimostrazione dell’importanza che i delegati attribuivano alla forma e alla sostanza del documento.