Perché questo Canaletto è stato venduto ora per la cifra record di 43,9 milioni di dollari? Manzo bollito in scatola?

Un capolavoro sull’acqua, tra nuvole bianche e desiderio di possesso, che unisce Settecento e pop art

Londra. Nel cuore di un’estate normalmente quieta per il mercato dell’arte, una scintilla di meraviglia e competizione ha attraversato le sale di Christie’s. Sotto i riflettori, un dipinto che pareva contenere l’anima intera di Venezia: “Il ritorno del Bucintoro nel giorno dell’Ascensione”, firmato Canaletto intorno al 1731-1732.

Stimato a 20 milioni di sterline (26,4 milioni di dollari), è volato fino a 31,9 milioni di sterline, ovvero 43,9 milioni di dollari con diritti: un nuovo record assoluto per l’artista e il secondo prezzo più alto mai registrato per un “Old Master” da Christie’s Londra.

Eppure, la vera domanda resta: perché proprio questo quadro ha fatto innamorare e sfidare collezionisti disposti a qualunque cifra?

Canaletto, Venezia, Il ritorno del Bucintoro nel giorno dell’Ascensione, 1731-1732, olio su tela. Foto: Christie’s.



Il giudizio di Bernardelli Curuz

“Chi lo compra, compra un Canaletto e insieme un Warhol”

Secondo il critico Maurizio Bernardelli Curuz, il segreto sta nella doppia natura dell’opera:

“Canaletto è così splendidamente scontato da essere non solo un pittore del Settecento, ma, insieme, un artista pop novecentesco come Warhol. Egli rappresenta l’idea convenzionale di Venezia. Il luogo comune che nulla aggiunge, ma conferma. Quindi chi ha acquistato il dipinto ha comprato, insieme, un Canaletto e un Warhol. Come un ritratto di Marilyn, una Coca Cola o Mao, l’immagine della Venezia canalettiana è splendidamente stereotipata. E’ popolare. Forse Canaletto sta alla base di ogni gadget serenissimo. Non è necessario un filtro culturale per osservare questa immagine. E’ come una scatoletta di manzo bollito o una bibita gassata. Canaletto è stato lo Warhol veneziano.”.

L’osservazione coglie il punto: la forza di questo quadro non risiede soltanto nella sua perfezione pittorica, ma nel suo essere archetipo. È la Venezia che vive nell’immaginario collettivo, che il turismo globale consuma e che la storia ha cristallizzato, unendo la raffinatezza dell’arte antica alla riconoscibilità iconica della cultura pop. Più l’immagine è consumata visivamente, più secondo il critico, essa acquista valore, nell’immaginario collettivo e nel mercato. Chiunque, entrando nella stanza in cui questo quadro sarà appeso, dirà “Venezia, Canaletto”. E ciò è rassicurante, come riascoltare una canzone “sempreverde” del passato. Esso orienta, non disorienta.

“Ci si chiederà – prosegue Bernardelli Curuz – se l’opera possa resistere economicamente, nel tempo. Normalmente chi acquista un dipinto di un autore di fama a una grande asta è come se acquisisse un certificato di credito”.

“L’immagine perfetta” secondo Artnet

Energia, grande formato e fascino trasversale

Nell’inchiesta pubblicata da Eileen Kinsella su Artnet, il mercante di antichi Robert Simon ha spiegato che quest’opera “ha tutto ciò che serve”: soggetto iconico, grandezza notevole (86 x 137 cm) e un’energia narrativa che anima la scena.

Simon ricorda l’atmosfera nella sala pre-asta:

“Tutti ci ronzavano intorno. Le chiacchiere – che ovviamente non avevano nulla a che fare con la realtà – erano che sarebbe stato un regalo di nozze di Jeff Bezos”.

L’ipotesi nasceva dalla coincidenza con le nozze veneziane del magnate di Amazon con Lauren Sánchez, a fine giugno. Ma al di là del gossip, il quadro possedeva un richiamo universale:

“Non c’era bisogno di essere un collezionista di arte antica per apprezzarne il fascino. Quando un oggetto è considerato al vertice del suo campo, può attrarre offerte da chi, normalmente, non guarderebbe a questa categoria”.

Una rarità assoluta

Il ritorno di un trofeo atteso per oltre trent’anni

Il dipinto mancava dal mercato dal 1993, quando era stato venduto all’asta parigina Ader Tajan per 11,6 milioni di dollari, più che raddoppiando la stima massima. Da allora, nessun Canaletto di pari calibro era stato messo in vendita.

Questo ha reso l’opera una vera “preda” per i collezionisti, un’occasione irripetibile, capace di attrarre offerte aggressive. Il precedente record per l’artista risaliva addirittura al 2005, con la veduta del Canal Grande venduta da Sotheby’s per 32,7 milioni di dollari.

Un soggetto dal respiro storico

Il matrimonio tra Venezia e il mare

La tela raffigura la Festa dell’Ascensione, la più importante celebrazione pubblica della Serenissima. Ogni anno, il Doge saliva sul Bucintoro, la nave cerimoniale, per recarsi al largo e gettare un anello d’oro nelle acque dell’Adriatico, sancendo il “matrimonio mistico” tra Venezia e il mare.

Era una liturgia spettacolare, capace di unire politica, religione e teatro urbano. Questo Canaletto non solo documenta la cerimonia, ma ne amplifica il fasto, inserendo ogni elemento tipico – gondole, bandiere, facciate splendenti, folla in festa – in una composizione studiata per appagare l’occhio e la memoria.

La provenienza da sogno

Dal numero 10 di Downing Street a Houghton Hall

L’opera appartenne a Robert Walpole (1676-1745), considerato il primo Primo Ministro de facto della Gran Bretagna. Fu esposta sia nella residenza di governo londinese sia nella sua sontuosa dimora di campagna, Houghton Hall, nel Norfolk.

Questa genealogia collezionistica aggiunge un ulteriore strato di fascino: l’acquirente non comprava solo un Canaletto, ma un frammento di storia politica europea.

Un’opera “magnifica ma convenzionale”?

Dibattito tra esperti sul suo vero peso artistico

Non tutti condividono un’adorazione incondizionata. Il mercante Nicholas Hall l’ha definita

“un’opera magnifica ma convenzionale di Canaletto”.

Per Hall, la grandezza del quadro sta nel suo essere “l’acquisto trofeo per eccellenza”, grazie alla provenienza e alla ricchezza compositiva, ma resta “sfacciatamente del XVIII secolo per data e gusto”. Ciò non ha impedito – anzi, forse ha alimentato – “alcune delle offerte più vivaci e competitive viste a un’asta di Old Masters da molti anni”.