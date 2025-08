Pianura, campi e campi. Scoperta straordinaria. Che c’era qui?

Nell’antica città di Ulpiana, oggi immersa nella quiete del Kosovo, gli archeologi hanno risvegliato il cuore dell’Impero d’Oriente. Un cuore che batte ancora, tra le pietre e la polvre. E’ pinanura a distesa d’occhio, osservando intorno. Eppure questo luogo era un centro nevralgico del mondo antico. Imponenti edifici si ergavano in questo luogo.

Una seconda epigrafe dedicata all’imperatore Giustiniano e a sua moglie Teodora è stata ritrovata in quell’area monumentale dell’antica Iustiniana Secunda, nella regione un tempo conosciuta come Dardania. Era forse questo, tra le terre della loro giovinezza, il luogo più caro alla coppia imperiale? Un’ipotesi che oggi prende nuova forma, nuova vita, nuovo desiderio di comprensione. La scxoperta è stata presentata nellle ore scorse a Hajrulla Çeku, ministro della Cultura, della Gioventù e dello Sport della Repubblica del Kosovo

Due iscrizioni imperiali in pochi anni

La pietra parla due volte: fondazione e fede, città e basilica

La prima iscrizione, ritrovata tempo fa, celebrava l’atto fondativo della città, ribattezzata Iustiniana Secunda, un’emanazione diretta della volontà dell’imperatore Giustiniano (482-565), il grande legislatore e costruttore, il rifondatore di Roma in Oriente. Una città come tributo, come memoria del potere e delle origini.

Ma ora, accanto a quella pietra già storica, se ne aggiunge una seconda. E questa volta, l’oggetto della celebrazione è la costruzione della Basilica Episcopale. Lì dove si elevava la voce della liturgia, tra mosaici, oro, incenso e fede, ora riemerge la pietra che racconta chi ne volle la nascita.

Giustiniano e Teodora: due nomi che brillano tra marmo e cielo, tra sacralità e desiderio imperiale.

Un gesto d’amore e di dominio

Il profumo della pietra, il calore del potere, l’abbraccio della memoria

Cosa significano due iscrizioni imperiali in un’unica città, in un’epoca in cui le dediche pubbliche erano rarissime e controllate dal potere centrale?

La risposta è doppia e avvolgente: da un lato, la volontà imperiale di rafforzare il legame con la regione d’origine – Giustiniano nacque infatti in Dardania, presumibilmente vicino all’attuale località kosovara –, dall’altro, il desiderio di eternizzare l’immagine della coppia regnante proprio in un’area strategica, tra cuore balcanico e margini orientali.

È forse un atto d’amore pubblico, una forma di narrazione pietrificata di un sentimento privato? È possibile. A Teodora, moglie, imperatrice e simbolo del potere femminile bizantino, Giustiniano dedicò templi e città. Ma solo qui, ad oggi, troviamo due dediche nello stesso sito. Due epigrafi per due corpi uniti dal potere e da un destino imperiale.

Ulpiana, l’antica città romana di frontiera

Dardania, tra le pieghe del mondo antico, risorge al sole del XXI secolo

Ulpiana, situata a circa 10 chilometri da Pristina, capitale del Kosovo, è uno dei più importanti siti archeologici della regione balcanica. Città romana fondata in epoca imperiale, fu una colonia importante della provincia di Dardania, con un ruolo nevralgico nei traffici e nei movimenti delle legioni.

Ma il suo destino si compì sotto l’egida di Giustiniano, che dopo un terribile terremoto, nel 518, decise di ricostruirla come città nuova. Un atto non solo urbanistico, ma ideologico. Iustiniana Secunda non fu solo una città, ma un segno politico: la rifondazione spirituale e territoriale di un impero.

Oggi Ulpiana vive una seconda rinascita. Il sito, ampio e stratificato, è oggetto di intense campagne di scavo, tutela e valorizzazione, coordinate con passione dal ministro della Cultura del Kosovo, Hajrulla Çeku, che ha condiviso pubblicamente il ritrovamento con entusiasmo e visione politica.

I lavori di tutela: espropri, scavi, visioni

Il profumo della terra smossa, la forza della conservazione condivisa

Non si tratta solo di ritrovare pietre e iscrizioni. Ulpiana è oggi un laboratorio di archeologia pubblica e partecipata. L’area su cui sorge la città antica è stata espropriata nel 2024, per consentire agli archeologi di operare in libertà su suolo pubblico.

Un’azione forte, decisiva, che ha permesso di attivare campagne sistematiche di scavo e tutela, con una visione a lungo termine. Si lavora a piani di conservazione integrata, alla formazione di giovani archeologi, a partnership internazionali per il restauro, lo studio e la pubblicazione dei risultati.

Questa nuova epigrafe rientra perfettamente in questo contesto virtuoso. E non è solo un segno lapideo, ma un nodo narrativo che connette passato imperiale e presente statuale.

Giustiniano e Teodora: tra marmo, amore e iconografia

Due volti imperiali che ancora dominano le absidi dell’Oriente

Chi erano, davvero, Giustiniano e Teodora?

Lui, il legislatore, l’imperatore che tentò di ricostruire l’unità dell’Impero romano, che codificò il diritto, che costruì Santa Sofia a Costantinopoli. Lei, ex attrice e cortigiana, figura enigmatica e potentissima, co-reggente e ispiratrice spirituale dell’Impero.

La loro iconografia – come nell’abside di San Vitale a Ravenna – li presenta maestosi, ieratici, intoccabili. Ma questa doppia iscrizione li riporta alla terra, alla pietra, al ricordo. Forse anche a un’umanità più vibrante, meno scolpita.

L’idea che Teodora fosse presente, almeno simbolicamente, nella basilica di Ulpiana – tra le mani dei fedeli, tra i canti del clero – suggerisce un’intimità politica ed estetica che merita di essere letta con occhi nuovi.

Il mistero della dedica: perché proprio qui?

Una seconda pietra, una seconda possibilità di svelare l’anima imperiale

Il testo della nuova iscrizione – che sarà presto pubblicato integralmente – menziona esplicitamente la costruzione della Basilica Episcopale, sotto il patrocinio imperiale. Il che significa che Giustiniano non solo rifondò la città, ma ne volle anche il centro religioso, come in un disegno ideale di città cristiana completa.

In nessun altro sito balcanico, ad oggi, troviamo due epigrafi imperiali coeve con la stessa intensità narrativa.

Ulpiana si propone così come il cuore ideologico del potere giustinianeo nei Balcani, una sorta di “piccola Costantinopoli” incastonata tra i monti e i fiumi del Kosovo.

Un futuro di ricerca, identità e narrazione

Proteggere, studiare, raccontare: l’archeologia come abbraccio tra le epoche

La riscoperta della seconda epigrafe, dunque, non è solo un fatto accademico. È una narrazione culturale e politica, un atto di ricostruzione della memoria, una scintilla di desiderio che unisce archeologia, identità nazionale e sogno europeo.

Il ministro Çeku lo ha detto chiaramente: «L’archeologia continua a svelare la nostra storia. Continuiamo a ricercarla e proteggerla con devozione».

E nel cuore estivo dell’antica Ulpiana, dove il sole batte sulle pietre millenarie, quel desiderio di tutela e conoscenza si fa abbraccio concreto tra passato e presente.