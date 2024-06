Piattino e coppa d’argento medievali trovati tra le dita di uno scheletro. E nei dintorni, un tesoretto di 70 monete

Un deposito liturgico d’argento messo tra le mani di un defunto e una piccola ricchezza nascosta nel terreno sono stati scoperti in Ungheria nel corso del progetto di ricerca del MNMKK National Archaeological Institute. I due reperti non sono correlati storicamente.

Durante le loro indagini vicino al lago Tisza, gli esperti dell’Istituto Archeologico Nazionale del Centro di Collezioni Pubbliche del Museo Nazionale Ungherese avevano trovato i resti di un’abbazia medievale. Nel corso dello scavo sono stati trovati un bicchiere pregiato e un piatto d’argento, oltre a un tesoro di 70 monete ungheresi d’argento.

“La prima parte della scoperta è avvenuta alla fine del 2023, presso Tomajmonostora, dove sono stati scoperti diversi resti della chiesa abbaziale di Benz. Scavi hanno permesso di raggiungere strati più profondi che hanno restituito i resti di strutture di culto più antiche, tra le quali una chiesa a pianta circolare”. ha detto il dott. Gábor Virágos, direttore degli scavi archeologo, vicedirettore generale di archeologia del Centro di collezioni pubbliche del Museo Nazionale Ungherese, capo dell’Istituto Archeologico Nazionale.

La tomba dovrebbe essere medievale.

Il bicchiere e il piattino dovrebbero far parte dell’apparato liturgico della consacrazione – come del resto dimostra il piatto d’argento stesso contrassegnato con una croce rudimentale – che fu posto tra le mani del defunto prima della sepoltura. Un modo per favorire la Comunione con Dio e probabilmente per offrire alla persona defunta – con molte probabilità un monaco sacerdote – di continuare a proteggere, con i riti, la propria comunità.

Nella zona, esplorando i campi di un’antica battaglia, gli archeologi ungheresi hanno trovato un tesoretto di 70 monete. L’Istituto Archeologico Nazionale del Centro di Collezioni Pubbliche del Museo Nazionale Ungherese ricerca, da tempo, anche i luoghi degli eventi-chiave della storia ungherese.

Una delle sue indagini è avvenuta recentemente sul campo di battaglia vicino a Mez dove avvenne un importante scontro armato nel 1596. “Qui i nostri colleghi hanno trovato un tesoro di denari viennesi composto da 70 monete d’argento. Un tesoro nascosto che potrebbe risalire a un secolo prima della battaglia è stato scoperto durante le ricerche condotte con i volontari del nostro programma di archeologia comunitario, guidato dall’archeologo Gábor Bakos”.

▪️Nell’attuale fase dei lavori – proseguono gli archeologi – è in corso l’accesso al campo e la rilevazione dei metalli in un’area di ricerca di oltre 100 chilometri quadrati, la cui localizzazione è stata designata sulla base di fonti archivistiche. Il progetto è significativo perché è la prima ricerca globale e sistematica volta alla scoperta della più grande collisione dei quindici anni di guerra. Naturalmente, la regione era popolata prima e dopo la serie di eventi, quindi ci imbattiamo in resti e vestigia ritrovamenti di diverse epoche durante i lavori..



I denari di Vienna, che costituiscono il nuovo tesoretto trovato dagli archeologi ungheresi, erano utilizzati come pregiata valuta. Essi si diffusero anche al Regno d’Ungheria negli anni 1200-1300.

“La loro presenza è attestata da tesori simili a quelli scoperti poco fa, principalmente nella metà occidentale del paese e lungo la strada commerciale che attraversa Kassa e che porta a Cracovia. “Questa è una di queste ultime, una monete trovate nell’area di Mez Ezkeresztes”, ha detto Enik. Kovács, un numismatico, socio professionista della ricerca.