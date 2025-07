Pic-nic con sorpresa. Meraviglia e emozione. Scoperto un tesoro nascosto nella foresta: 69 monete (di cui una d’oro) riaffiorano tra il muschio e le radici bruciate. A quando risalgono? Perché furono nascoste in quel punto?

di Maurizio Bernardelli Curuz

Una camminata. Insieme. Unire la gioia del bosco ai percorsi storici che segnavano l’incedere umano in questa foresta. Pranzare in gruppo, divertirsi. Gioia, quasi amore. Ma chi l’avrebbe detto che si sarebbe raccolto (anche) materiale prezioso, da museo? Oro, pure. Anche una moneta artistica, splendida. Arte, arte, arte che dà gioia.

Verso mezzogiorno fa ancora caldo. E’ stato però già scavato un quadrato di un metro per un metro. La parte scura visibile al centro è il punto di ritrovamento delle monete

Ecco cos’è successo, in questo 2025. Nel silenzio profondo di una delle ultime grandi foreste primordiali d’Europa, la Puszcza Knyszyńska – o Foresta di Knyszyn – è avvenuto un episodio degno delle pagine più intense di un romanzo d’avventura. Proprio in questi luoghi selvaggi e solitari, al confine nord-orientale della Polonia, al limitare dei confini baltici, un gruppo di amici della Grupa eksploracyjna przy Stowarzyszeniu “Wielki Las” (“Gruppo esplorativo dell’Associazione ‘Grande Foresta’”) ha rinvenuto un tesoro nascosto sotto la vegetazione.

Il ritrovamento è stato annunciato con entusiasmo – ma anche con prudenza e rispetto per il contesto storico – dai membri del gruppo attraverso i canali social ufficiali. Ed è proprio da quel post, iniziato con l’onesta esitazione di chi non sa da dove cominciare per l’emozione, che parte il nostro racconto.

Una moneta d’oro nel sottobosco

Il primo oro del gruppo: un ducato olandese del 1633 in mezzo a 68 monete d’argento

Ci vuole “naso” per trovare un tesoro? Inquadramento del luogo. Bisogna conoscere un po’ la storia del comprensorio. Poi ci sono luoghi che sono più eloquenti. L’uomo non cambia, strutturalmente, nel tempo. E se deve nascondere qualcosa è probabile che lo faccia secondo uno schema. Che è poi quello che spesso viene utilizzato dai ladri, quando svaligiano le case. Ora: storia e “naso”.

Le monete furono impilate, come risulta evidente, e chiuse in un contenitore, poi dissolto

Ne ha, il protagonista del ritrovamento, Tadeusz, già noto tra i compagni per aver individuato in passato un encolpion – una croce reliquiario bizantina – e che questa volta ha scoperto, tra strati di humus e radici, un gruzzolo di 69 monete, 68 d’argento e una d’oro: un autentico ducato olandese del 1633.

Un evento straordinario per il gruppo, abituato a ritrovamenti minori: si tratta infatti della prima moneta d’oro mai trovata dagli esploratori del “Wielki Las”, e ciò ha richiesto un’azione meticolosa, condotta in stretta collaborazione con le autorità competenti e con la supervisione del Muzeum Podlaskie w Białymstoku, nella persona dell’archeologo Hubert Lepionka.

Scavo, documentazione e flottazione

Un metodo rigoroso per proteggere il contesto e non perdere neppure una briciola di passato

Verso sera, rinfresca. Viene stabilito il punto del ritrovamento, fissando le coordinate con il Gps. Ciò consentirà di tornare nel punto per scavare e perlustrare le aree circostanti

La procedura è stata esemplare. Dopo il rilevamento GPS del punto esatto, si è passati a delimitare un quadrato di scavo di 1 × 1 metro. Sono stati raccolti due strati da 10 cm di terreno circostante, conservati in sacchi a cordoncino per future analisi con il metodo della flottazione – una tecnica che permette di individuare minuscoli resti organici (semi, frammenti vegetali, carbone, ossa animali), così da comprendere meglio il contesto in cui le monete furono nascoste.

Durante lo scavo è emerso anche un tronco bruciato, che potrebbe indicare il passaggio di un incendio antico. Tuttavia, le monete sono risultate perfettamente conservate, segno che l’evento non le coinvolse direttamente.

Cosa contiene il tesoro?

Penny e mezzi penny, sigilli e conchiglie: uno spaccato della monetazione polacca nel Seicento

Il tesoretto, estratto con emozione visibile e mani tremanti, conteneva monete emesse sotto Sigismondo III Vasa, re di Polonia e di Svezia, appartenente a una delle dinastie più illustri dell’epoca. In particolare:

Un ducato olandese in oro del 1633

68 monete in argento , tra cui: Penny e mezzi penny Trzy grosze (tre grosze) Monete della tipologia “koncha” (conchiglia), una particolare emissione polacca decorata Alcuni esemplari in condizioni perfette, appena coniati , mai realmente circolati

, tra cui:

Questo dettaglio – la scarsa usura – ha suscitato l’ipotesi che si trattasse di un pagamento o un deposito fatto poco dopo l’emissione delle monete, forse per essere recuperato in seguito. Ma da chi? E per quale scopo?

Ipotesi: un commerciante, un trasporto segreto o un rifugio di fortuna?

Una fortuna nascosta per salvare il guadagno di una vita?

L’area del ritrovamento è prossima a un corso d’acqua, un piccolo affluente che scorre silenzioso tra ontani e betulle. Questo dettaglio è cruciale. Nel XVII secolo, la Puszcza Knyszyńska era al centro di una vivace attività estrattiva e commerciale: si tagliava legname per la costruzione navale e urbana, si raccoglievano miele, funghi, cera, minerali e si produceva ceramica.

Molti trasporti avvenivano via fiume, in battelli caricati di materiali preziosi. Non è escluso, dunque, che le monete fossero il pagamento per una partita di merce, nascosto da un commerciante per prudenza. O, al contrario, potrebbe trattarsi del bottino di un brigante o della riserva di un nobile minore che tentò di mettere in salvo i propri beni in un tempo di incertezza.

Nel Seicento, la regione non era certo pacifica: invasioni svedesi, rivolte cosacche, pestilenze e incendi segnavano la vita della Rzeczpospolita. Qualcuno, forse, nascondeva tutto ciò che possedeva nel cuore della foresta, confidando di tornare. Ma quel ritorno non avvenne mai.

Verso la conservazione e la musealizzazione

Il tesoro affidato al Conservatore Regionale per lo studio e la tutela pubblica

Dopo la rimozione del tesoro e la sua catalogazione, il materiale è stato affidato ai funzionari del Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków, l’ufficio regionale per la tutela dei beni culturali. Le monete saranno studiate, restaurate e probabilmente esposte presso il Museo Podlaskie di Białystok, dove andranno ad arricchire la collezione numismatica e a raccontare la storia economica del Granducato di Polonia-Lituania.

Un racconto che brilla come l’oro ritrovato

Il “Wielki Las” svela ancora i suoi segreti, ma forse è solo l’inizio

Questo ritrovamento, per quanto emozionante, potrebbe non essere un caso isolato. L’intero territorio del parco è punteggiato di tracce antiche, ora documentate anche grazie all’uso sistematico del metal detecting a fini archeologici, in collaborazione con gli enti pubblici.

Il “Grande Bosco” – Wielki Las – come lo chiamano gli esploratori, è ancora in gran parte inesplorato. Un luogo dove il tempo ha lasciato le sue impronte– E ogni zolla sollevata potrebbe restituire un frammento dimenticato di una storia più grande, quella di uomini e donne che nel Seicento hanno vissuto e lavorato con la stessa speranza, gli stessi timori e gli stessi sogni che ancora oggi ci appartengono.