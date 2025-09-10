Pompei, davanti alla Villa dei Misteri scoperta la grande panca d’attesa. Il rito del saluto, i “clientes”, i lavoratori, i graffiti, i mendicanti

C’erano, duemila anni fa, delle file davanti alle case dei notabili di Pompei. Non si trattava certo di turisti, né di viaggiatori attratti dalla fama di affreschi e giardini, ma di clienti, braccianti, mendicanti o aspiranti raccomandati che attendevano pazienti, spesso per ore, di poter entrare dal padrone. Lo attestano i nuovi scavi condotti nella parte nord-occidentale della Villa dei Misteri, uno dei complessi residenziali più iconici dell’antichità, celebre per il ciclo dionisiaco che la rese immortale sin dalle scoperte del 1909.

È qui, davanti all’ingresso monumentale che si apriva sulla cosiddetta Via Superior, che gli archeologi hanno individuato una panca in cocciopesto, destinata proprio all’attesa dei clientes. Una scoperta apparentemente minuta, ma capace di gettare luce sulla vita sociale che si svolgeva intorno a una delle più sontuose residenze della Campania romana.

La Villa dei Misteri e il rito della salutatio

Il palcoscenico della dipendenza sociale romana

La scena quotidiana che si apriva davanti al portone della villa appartiene alla dinamica della salutatio, istituzione cardine del sistema sociale romano. Ogni mattina i notabili ricevevano i propri clientes: uomini di rango inferiore che, in cambio di appoggi politici, consigli legali o prestiti, garantivano sostegno nelle elezioni municipali.

Più lunga era la fila davanti all’ingresso, maggiore era il prestigio del dominus. Così, come oggi le sale d’attesa affollate di uno studio medico possono rappresentare la misura del successo professionale, le panchine gremite di uomini davanti alle domus di Pompei erano un segno tangibile di potere.

Il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, ha spiegato che le attese potevano essere interminabili e incerte: «Durante le lunghe ore di attesa spesso non sapevi se il padrone ti avrebbe ricevuto quel giorno. Allora qualcuno scriveva sul muro per passare il tempo: sono stati ritrovati graffiti, date, nomi. Un contrappunto quotidiano alla magnificenza degli affreschi che oggi ammiriamo».

Archeologia e legalità

Dalle demolizioni degli abusi al recupero della villa

La scoperta della panca si lega a una vicenda più recente, che intreccia archeologia e giustizia. Le indagini sono state rese possibili dall’abbattimento di un edificio abusivo che sovrastava l’area, frutto di un accordo tra il Parco Archeologico e la Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

«La ripresa degli scavi è stata possibile grazie alla collaborazione sinergica tra le istituzioni», ha dichiarato il procuratore Nunzio Fragliasso. Oltre alla demolizione della casa, è stata rimossa anche una struttura abusiva adibita a ristorazione, restituendo decoro e fruibilità all’area antistante la villa. Un esempio di come la tutela del patrimonio passi non solo per il recupero archeologico, ma anche per la difesa del paesaggio da speculazioni e illegalità.

Gli ambienti riscoperti

Il portale monumentale, le pitture, le tracce del quartiere servile

Gli archeologi hanno riportato in luce l’ingresso originario della villa, ornato da un arco e fiancheggiato da paracarri in muratura, oltre a un tratto della Via Superior lastricata in pietra lavica. All’interno sono emersi ambienti decorati in terzo stile pompeiano, con eleganti fondi neri e gialli animati da motivi ornamentali di grande qualità.

Lo scavo ha interessato anche la parte servile della villa, in gran parte ancora sepolta, offrendo nuove prospettive sul funzionamento di un complesso residenziale che, accanto alle sontuose sale di ricevimento, comprendeva spazi di lavoro, magazzini, cucine, stanze per gli schiavi.

La panca e la vita quotidiana

Testimonianza di un’attesa che si faceva racconto

La panca non è un semplice dettaglio architettonico. È il simbolo di una società basata sullo scambio tra potere e dipendenza, sul tempo speso in attesa di un cenno del dominus, sull’incertezza di un incontro che poteva risolversi in un favore o in un rifiuto.

Gli uomini che sedevano su quella superficie di cocciopesto lasciarono tracce della loro noia e della loro speranza sotto forma di graffiti: date, nomi, frasi incise o scritte col carbone. Voci minime, che dialogano oggi con le grandi immagini del ciclo dionisiaco conservato all’interno, restituendo la polarità tra splendore privato ed estenuante attesa pubblica.

Il paesaggio agricolo e le stratigrafie dell’eruzione

Conchette, pomici e flussi piroclastici

Lo scavo ha permesso anche di documentare con precisione la sequenza stratigrafica dell’eruzione del 79 d.C., dalle pomici da caduta ai flussi piroclastici che sigillarono la villa. Sotto di essi è affiorato un paleosuolo organizzato con la tecnica delle conchette, piccole cavità agricole destinate alla regimentazione delle acque. Una traccia preziosa della gestione del paesaggio rurale alle pendici del Vesuvio, che si intrecciava con la vita delle grandi residenze patrizie.

Dal privilegio alla condivisione

Il destino della Villa dei Misteri

Se in età romana solo pochi clienti riuscivano a varcare quel portone, oggi migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo possono ammirare ogni giorno la villa, e in particolare gli affreschi che raffigurano il misterioso rito dionisiaco. Un privilegio un tempo riservato a pochi è diventato patrimonio universale, accessibile a tutti, persino gratuitamente ogni prima domenica del mese.

La panca ritrovata, con la sua silenziosa presenza, ricorda che la storia di Pompei non è fatta soltanto di splendore e arte, ma anche di attese, di speranze e di quotidianità: l’altra faccia, meno scintillante, ma altrettanto viva, della vita romana.