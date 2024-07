Pompei, nuovo studio rileva morti per terremoto. Non furono “solo” fuoco e ceneri del Vesuvio

La scoperta di alcuni scheletri a Pompei, avvenuta recentemente, mostra che un altro disastro naturale potrebbe aver reso l’eruzione del Vesuvio ancora più mortale. Fu una “tempesta perfetta”. Un terremoto – che potrebbe essersi sviluppato in interazione con l’evento vulcanico – seguì all’iniziale pioggia di lapilli, prima dell’arrivo di un’ondata di fuoco e materiali incandescenti. E il maremoto impedì alle barche dei civili e alle navi della Marina romana – su una delle quali era giunto Plinio il Vecchio per soccorrere un’amica – di caricare i fuggitivi e di prendere il largo.

Le prime vittime furono probabilmente causate dal sisma.



Gli scienziati ritengono che gli scheletri di individui intrappolati e uccisi all’interno degli edifici dai terremoti durante l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. potrebbero fornire una storia più completa della distruzione

Plinio il Giovane, che al momento del disastro soggiornava nella villa dello zio, Plinio il Vecchio, a Miseno, a 30 chilometri in linea d’aria da Pompei, avvertì il sisma, durante l’eruzione del Vesuvio.

Ora, uno studio collaborativo condotto da ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e del Parco Archeologico di Pompei fa luce sugli effetti della sismicità associata all’eruzione del 79 d.C. Anche in precedenza, Pompei era stata colpita da terremoti che avevano creato seri danni alle abitazioni.

Nel 79 d. C., anno del cataclisma, erano in corso numerosi interventi di restauro o di ristrutturazione, dopo gli eventi sismici degli anni precedenti, come dimostrano i materiali abbandonati in diversi edifici dai lavoratori.

Pompei usciva da una crisi per precipitare nella devastazione totale.

Scheletro dell’individuo 1, un maschio di circa 50 anni. Il posizionamento fa pensare che sia stato improvvisamente schiacciato dal crollo di un grosso frammento di muro, riportando gravi traumi provocandone la morte immediata. Immagine: Parco Archeologico di Pompei. Credito immagine: Parco Archeologico di Pompei.

Lo studio, ora pubblicato, è il primo ad affrontare il complesso compito di riferire sugli effetti dei terremoti concomitanti all’eruzione.

Ciò è complicato a causa della possibilità che effetti vulcanici e sismici si verifichino contemporaneamente o in rapida successione, il che significa che gli effetti vulcanici possono oscurare gli effetti causati dai terremoti e viceversa.

“Queste complessità sono come un puzzle in cui tutti i pezzi devono combaciare per svelare il quadro completo”, ha affermato il dottor Domenico Sparice, vulcanologo dell’INGV-Osservatorio Vesuviano e primo autore dello studio Frontiers in Earth Science. “Abbiamo dimostrato che la sismicità durante l’eruzione ha giocato un ruolo significativo nella distruzione di Pompei e, forse, ha influenzato le scelte dei pompeiani che hanno dovuto affrontare una morte inevitabile”.

Indizi di un collasso mortale

“Riconoscere correttamente la relazione causa-effetto è essenziale per ricostruire l’interazione tra fenomeni vulcanici e sismici e i loro effetti sugli edifici e sull’uomo”, ha aggiunto il coautore dott. Fabrizio Galadini, geologo e ricercatore senior presso l’INGV.

Durante gli scavi nella Casa dei Pittori al Lavoro, i ricercatori hanno notato qualcosa di strano negli edifici crollati.

“Abbiamo trovato caratteristiche peculiari che non erano coerenti con gli effetti dei fenomeni vulcanici descritti nella letteratura vulcanologica dedicata a Pompei. Doveva esserci una spiegazione diversa”, ha detto il coautore Dr Mauro Di Vito, vulcanologo e direttore dell’INGV-Osservatorio Vesuviano.

Quando i ricercatori trovarono due scheletri con gravi fratture e lesioni traumatiche, furono ancora più motivati ​​a capirne il motivo.

Pittori al lavoro

L’eruzione colse i pompeiani nel pieno della vita quotidiana. Per circa 18 ore, lapilli di pomice – piccole particelle di roccia e cenere – caddero sulla città, costringendo le persone a cercare rifugio. Quando l’eruzione si fermò, gli abitanti sopravvissuti potrebbero essersi considerati al sicuro, fino a quando non iniziarono forti terremoti.

“Le persone che non sono fuggite dai loro rifugi sono state probabilmente travolte dai crolli di edifici, già sovraccarichi di lapilli e cenere, provocati dal terremoto. Questo è stato il destino dei due individui che abbiamo recuperato”, ha affermato la coautrice Valeria Amoretti, antropologa che dirige il Laboratorio di ricerca applicata del Parco archeologico di Pompei.

I ricercatori hanno trovato due scheletri maschili, entrambi di circa 50 anni. Il loro posizionamento suggerisce che l’“individuo 1” sia stato improvvisamente schiacciato dal crollo di un grosso frammento di muro, riportando gravi traumi che ne hanno causato la morte immediata.

L’”individuo 2”, però, potrebbe essere stato consapevole del pericolo e aver cercato di proteggersi con un oggetto rotondo di legno di cui i ricercatori hanno trovato deboli tracce nei depositi vulcanici. Era forse il piano di un tavolo?

Ci sono diversi indizi che questi individui non siano morti per inalazione di cenere o calore estremo, come il loro posizionamento sui lapilli di pomice, piuttosto che sotto di essi. Ciò suggerisce che entrambi siano sopravvissuti alla prima fase dell’eruzione e poi siano stati travolti dal crollo delle pareti durante il temporaneo declino dei fenomeni eruttivi e prima dell’arrivo delle correnti piroclastiche, hanno spiegato i ricercatori. Le cause di morte, quindi, furono più d’una.

Plinio il Vecchio morì per una crisi respiratoria, indotta dal calore e dalla presenza di gas, a fronte, probabilmente, di un quadro clinico forse già dominato dall’asma. Eppure qualcuno uscì vivo, da quella villa in cui lui era giunto con l’intento di prestare soccorso all’amica poiché il nipote raccolse il racconto di almeno un testimone oculare che aveva assistito ai prodromi della fine di Plinio il Vecchio. Durante i disastri esistono finestre di “caos calmo” in cui è possibile infilarsi prima che riprenda in finimondo.

Qui sopra vediamo l’immagine dello scheletro dell’individuo 2, un maschio di circa 50 anni, che potrebbe essersi accorto del pericolo dei crolli e aver cercato di proteggersi con un oggetto rotondo di legno. I ricercatori ne hanno trovato deboli tracce nei depositi vulcanici.

I punti di ritrovamento dei due scheletri. Ben visibili nei muri le crepe provocate dall’azione del terremoto e dall’appesantimento delle strutture a causa della pioggia di lapilli. Alla nostra destra l’evidenza del crollo @ Parco archeologico di Pompei

Scelte difficili

Anche se non tutti sono riusciti a mettersi temporaneamente in salvo, il numero delle vittime recuperate nei depositi di ceneri rende le persone in fuga verso l’esterno uno scenario plausibile, anche se con scarse speranze, hanno detto i ricercatori. Non esistono stime attendibili sul numero di persone morte per cause legate al vulcano o per danni causati dai terremoti.

“Una nuova visione della distruzione di Pompei ci avvicina molto all’esperienza delle persone che vivevano qui 2000 anni fa. Le scelte da loro compiute e la dinamica degli eventi, che rimangono al centro della nostra ricerca, hanno deciso la vita e la morte nelle ultime ore di esistenza della città”, ha concluso il coautore Dr Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei. .