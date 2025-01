Primo Levi e il dialogo con la Germania: una mostra unica a Torino

Ha aperto oggi, venerdì 24 gennaio, nella suggestiva Corte Medievale di Palazzo Madama a Torino, la mostra “Giro di posta. Primo Levi, le Germanie, l’Europa”, un evento di grande rilevanza culturale e storica promosso dal Centro Internazionale di Studi Primo Levi e curato da Domenico Scarpa.

Primo Levi, Fotografia di Mauro Raffini

Una rete di corrispondenze inedite



La mostra offre uno spaccato straordinario di documenti in gran parte inediti, rivelando una vasta rete di carteggi privati che emergono solo ora alla luce. Attraverso lettere e messaggi – dai semplici appunti scarabocchiati a eleganti documenti dattiloscritti – viene narrata un’Europa divisa, con un focus particolare sulla Germania dell’Est e dell’Ovest.

Il fulcro rimane l’esperienza di Auschwitz, che Levi analizzò incessantemente, come dimostra “Se questo è un uomo”, un libro concepito per interrogare lettori e coscienze, specialmente di lingua tedesca. Nel 1961, con l’uscita della traduzione tedesca e la costruzione del Muro di Berlino, iniziò una fitta rete epistolare che collegò Levi a scrittori, ex deportati e persino a persone che si trovavano «dall’altra parte».

Una riflessione sulla Shoah e sull’Europa divisa



Nel contesto dell’ottantesimo anniversario della liberazione di Auschwitz (27 gennaio 1945 – 27 gennaio 2025), il “giro di posta” del titolo diventa un potente simbolo di dialogo, memoria e ricostruzione di un’Europa ferita e divisa.

Cinque sezioni per raccontare Levi e i suoi interlocutori



La mostra si articola in cinque sezioni tematiche, ognuna delle quali approfondisce un aspetto del pensiero e delle relazioni epistolari di Levi:

Primo Levi. Un precoce pensiero europeo Hermann Langbein. Un uomo formidabile Heinz Riedt. Un tedesco anomalo Giro di posta Le lettrici e i lettori

L’allestimento è pensato per garantire l’accessibilità, con mappe tattili e contenuti audio consultabili tramite QR-code per il pubblico con disabilità visiva.

Un annullo filatelico per l’occasione

In collaborazione con Poste Italiane, è stato realizzato un annullo filatelico speciale disponibile nelle giornate di inaugurazione.

Informazioni utili

“Giro di posta. Primo Levi, le Germanie, l’Europa”

Luogo: Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica, Piazza Castello, Torino

Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica, Piazza Castello, Torino Date: 24 gennaio 2025 – 5 maggio 2025

24 gennaio 2025 – 5 maggio 2025 Orari: Lunedì e da mercoledì a domenica: 10-18 | Martedì chiuso (biglietteria chiude un’ora prima)

Lunedì e da mercoledì a domenica: 10-18 | Martedì chiuso (biglietteria chiude un’ora prima) Biglietti: Incluso nel biglietto del museo (€ 10,00 intero | € 8,00 ridotto)

Incluso nel biglietto del museo (€ 10,00 intero | € 8,00 ridotto) Contatti: [email protected] | Tel. 011 4433501 | www.palazzomadamatorino.it