Prorogata fino al 12 gennaio 2025 la mostra “Chagall. Sogno d’amore” a Conversano

CONVERSANO (BA) – La mostra Chagall. Sogno d’amore, ospitata al Polo Museale – Castello Conti Acquaviva D’Aragona di Conversano, è stata prorogata fino al 12 gennaio 2025.

Con oltre 35mila visitatori già accolti, l’esposizione continua a riscuotere un successo straordinario. Attraverso oltre 100 opere, tra dipinti, disegni e incisioni, i visitatori possono immergersi nel mondo onirico di Marc Chagall, dove l’amore per la vita, l’arte e le favole emerge in ogni opera. Un’occasione imperdibile per esplorare l’immaginario unico dell’artista bielorusso.

Qui tutti i dettagli della mostra: