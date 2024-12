Prospettive d’Oriente: 150 opere asiatiche al Museo Civico Medievale di Bologna

I Musei Civici d’Arte Antica di Bologna, in collaborazione con il Centro Studi d’Arte Estremo-Orientale (CSAEO), presentano una straordinaria mostra dedicata alla collezione di Norman Jones (1903-1985). L’esposizione, curata da Mark Gregory D’Apuzzo, Giovanni Gamberi, Massimo Medica e Luca Villa, celebra il generoso atto di donazione realizzato nel 2023 dalla figlia Ruth, che ha permesso al Comune di Bologna di acquisire un pregevole nucleo di 150 opere asiatiche.

La passione collezionistica di Norman Jones

Norman Jones, eclettico professore inglese e appassionato collezionista, iniziò a raccogliere opere durante la sua carriera universitaria a Cambridge. La sua passione per l’arte e la cultura lo condusse a frequentare assiduamente il mercato dell’antiquariato, ampliando una raccolta che comprendeva oggetti provenienti dall’Estremo Oriente, dal continente africano e dall’antico Egitto. Trasferitosi ad Harrogate, nello Yorkshire, Jones continuò a coltivare il suo interesse per l’arte insieme alla famiglia, accumulando una collezione che riflette il suo incessante amore per la storia e le culture del mondo.

Una donazione di straordinario valore

La donazione Jones include tessuti, sculture, miniature, stampe, disegni e acquerelli, oltre a libri, fotografie e una serie di stereoscopie. Questi ultimi materiali sono stati donati alla Fondazione Federico Zeri di Bologna, arricchendo ulteriormente il patrimonio culturale della città. Le opere asiatiche, in particolare, sono state integrate nelle collezioni permanenti del Settore Musei Civici Bologna, incrementando le raccolte già esistenti di manufatti indiani, cinesi e giapponesi presso il Museo Civico Medievale.

L’esposizione: un viaggio nell’arte orientale

La mostra “Prospettive d’Oriente” offre un percorso affascinante attraverso la diversità culturale e artistica dell’Asia, resa possibile dalla visione di Norman Jones. L’iniziativa non solo rende omaggio alla sua figura, ma invita i visitatori a scoprire la ricchezza e la profondità delle tradizioni artistiche orientali, promuovendo un dialogo interculturale di grande attualità.

Informazioni sulla mostra