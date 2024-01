Quando parcheggi in un campo e una ruota sprofonda. C’era un ipogeo dell’Età del Bronzo nel campo degli ulivi

Per annaffiare aveva collocato nel campo un lungo tubo nero, con fori. Non avrebbe mai immaginato che l’acqua avrebbe reso morbido il terreno e che si sarebbe aperta una piccola voragine. Tutto è accaduto quando un contadino ha parcheggiato l’auto in quel punto. Egli ha sentito il terreno avvallarsi sotto una delle ruote ed è riuscito a innestare la retromarcia per togliersi dall’impaccio. E’ bastato poco per capire cosa fosse successo. Da sopra ha visto questa immagine.

Nel 2018 è stata così rinvenuta a Creta tomba a camera risalente al tardo periodo minoico, situata nei pressi di Ierapetra, nella parte orientale dell’isola, a una profondità di oltre 2,5 metri. All’interno della tomba, perfettamente conservata, sono stati trovati i corpi di due uomini minoici dell’età del bronzo, insieme a ceramiche finemente dipinte che indicano un passato relativamente ricco per la famiglia sepolta.

La tomba, sigillata dietro un muro di pietra, è datata tra il 1400 e il 1200 a.C., circa 3.400 anni fa. La camera funeraria era suddivisa in tre nicchie e conteneva due larnakes, bare di argilla decorate con motivi astratti o scene religiose. Ciascuna larnax conteneva uno scheletro disposto in posizione accovacciata, accompagnato da una ciotola e 14 vasi rituali greci di alta qualità.

Nonostante la ricchezza dei reperti, la tomba non appartiene al tipo a tholos a cupola, comune tra i minoici più ricchi. La sua ubicazione nella regione montuosa di Ierapetra è particolarmente notevole, poiché gli insediamenti minoici sono solitamente più diffusi nelle pianure del paese.

La civiltà minoica, centrata sull’isola di Creta, è nota per la sua architettura monumentale e la sua arte vibrante. Iniziata intorno al 3100 a.C. dalla cultura neolitica locale, si sviluppò in insediamenti urbani complessi a partire dal 2000 a.C. Dopo il 1450 a.C., cadde sotto il dominio culturale e forse politico dei greci micenei, dando vita a una cultura ibrida che perdurò fino al 1100 a.C. circa. I palazzi minoici, come quelli di Cnosso e Festo, costruiti con corti rettangolari e ali a più piani, erano destinati a scopi religiosi ed economici, suscitando ancora oggi dibattiti sulla loro esatta funzione nella società minoica.