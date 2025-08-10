“Questo è un cappello romano di 2000 anni fa”. Gli inglesi restaurano un misterioso copricapo trovato nel deserto e donato da un noto archeologo. Ma è davvero del 30 a.C.?

La tradizione archeologica vuole che questo copricapo sia stato utilizzato da legionari impegnati nel deserto, all’epoca di Cleopatra. La Bbc ha dato la notizia, in queste ore, del restauro del cappello. Ma non si trovano schede relative al contesto archeologico del ritrovamento e non si parla di datazioni al radiocarbonio. E’ possibile che una stoffa si conservi così per 2000 anni? Esistono casi di stoffe prodigiosamente “intatte”?

Un cappello per sopravvivere al deserto

Feltro e ingegno: l’equipaggiamento nascosto delle legioni

Gli storici del Bolton Museum datano il copricapo intorno al 30 a.C., l’anno in cui, dopo la morte di Cleopatra VII, il regno dei faraoni cadde definitivamente sotto il controllo di Roma.

Il feltro, resistente ma leggero – esso è prodotto infeltrendo la lana con acqua e battiture – era modellato per riparare testa e collo, schermando dal sole bruciante e dalle tempeste di sabbia.

Oggetti simili erano pieghevoli, facili da legare alla cintura o infilare nello zaino del militare, pronti a essere indossati durante marce e pattugliamenti.

La protezione dal sole non era un lusso: era sopravvivenza. Naturalmente il cappello di feltro era indicato anche per i climi freddi e piovosi. La battitura e l’infeltrimento della lana consentivano di avere copricapo che non lasciavano passare la pioggia.

Dal buio di una scatola al bagliore della vetrina

Una rinascita lenta, fibra dopo fibra

Quando la restauratrice Jacqui Hyman ha aperto la scatola che lo conteneva, il cappello era fragile, tarmato, schiacciato.

“Era fondamentale trattarlo con estrema delicatezza, data la sua fragilità”, ha spiegato la restauratrice alla Bbc.

Il restauro, reso possibile grazie alla donazione della Ritherdon, azienda di apparecchiature elettriche con sede a Darwen, ha richiesto una paziente riumidificazione del feltro e una modellatura millimetrica, fino a restituirgli la forma tridimensionale originale.

Ora è esposto su un supporto da cappelleria, come se attendesse di essere indossato di nuovo.

Il dono di un gigante dell’archeologia

Da Petrie a Bolton: la lunga strada del cappello

Il copricapo fu donato nel 1911 al Chadwick Museum dal celebre archeologo Sir William Flinders Petrie (1853–1942), pioniere degli scavi scientifici in Egitto e figura chiave nella storia dell’archeologia.

Il Chadwick, poi demolito, cedette le collezioni al Bolton Museum, che oggi ospita una delle raccolte egizie più importanti al mondo, con oltre 12.000 reperti: mummie, gioielli, papiri, statue.

Il cappello, dopo più di un secolo di invisibilità, è finalmente tra questi tesori esposti.

Solo tre al mondo

Un filo sottile tra Bolton, Manchester e Firenze

Di cappelli da sole simili a questo ne esisterebbero solo altri due.

Uno è conservato alla Whitworth Art Gallery di Manchester, l’altro a Firenze, in un museo non indicato con certezza dagli studiosi inglesi.



Il mistero del ritrovamento

Un’origine che si perde tra le sabbie e gli archivi

Non è noto con precisione dove Sir Flinders Petrie abbia recuperato il cappello: le fonti non parlano di uno scavo specifico, né di un ritrovamento in grotta o tomba.

Potrebbe provenire da un sito archeologico del deserto egiziano o da un deposito militare abbandonato.

La sua datazione si basa sul contesto storico e su confronti tipologici. Non ci siamo imbattuti in schede che parlino di accertamenti con il radiocarbonio.

Un alone di mistero, che ne aumenta il fascino.

Tesori fragili sopravvissuti alle sabbie

Come l’aridità dell’Egitto ha custodito stoffe e materiali organici per duemila anni

In Egitto, dove il clima è dominato da estati torride, inverni miti e precipitazioni quasi inesistenti, l’aridità ha offerto alle stoffe e ai materiali organici un’inaspettata protezione.

Lì, lontano dall’umidità che in Europa distrugge fibre e tessuti, il feltro, il lino e perfino il cuoio possono attraversare i secoli.

Dalle necropoli tebane ai villaggi del Fayum, archeologi e restauratori hanno recuperato tuniche di lino finissimo appartenute a dignitari romani, sandali intrecciati in fibra di palma, cinture di cuoio decorate e perfino borse militari ancora flessibili.

Molti di questi oggetti si sono conservati perché sepolti in tombe sigillate o abbandonati in edifici desertici, dove la sabbia, filtrando tra le fessure, ha creato una camera asciutta e sterile.

Anche il famoso corredo tessile dei ritratti del Fayum – le vesti di uomini e donne ritratti in epoca romana – è giunto fino a noi grazie a questa combinazione di calore e assenza di umidità.

I colori vegetali, seppur sbiaditi, si leggono ancora; le trame del tessuto mostrano la precisione di telai che non si sono più mossi da millenni.