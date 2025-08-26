Raffaello in marcia verso New York. Capire il pittore con 200 opere in mostra. Chi era davvero questo artista? Come dipingeva? E rispetto a Michelangelo? I segreti svelati in anteprima

Al Metropolitan Museum la più grande retrospettiva mai realizzata negli Stati Uniti. Duecento opere, tra dipinti, disegni e arazzi, per raccontare la grazia e la poesia di un genio che trasformò la pittura in armonia universale

Un evento che segna un’epoca

Dal 29 marzo al 28 giugno 2026 New York diventerà la capitale mondiale del Rinascimento. Il Metropolitan Museum of Art inaugurerà infatti la mostra “Raffaello: Sublime Poetry”, la prima grande retrospettiva statunitense interamente dedicata a Raffaello Sanzio.

Saranno esposte circa 200 opere, provenienti dalle collezioni più prestigiose del pianeta: Louvre, Prado, Uffizi, Musei Vaticani, Galleria Borghese, National Gallery di Londra, Albertina di Vienna, Städel di Francoforte. Un prestito planetario che permetterà di ripercorrere l’intera parabola dell’artista, dall’adolescenza a Urbino alla maturità romana, fino agli ultimi anni, nei quali Raffaello si impose non solo come pittore, ma come architetto, urbanista e custode dell’antico.

Non si tratta di una mostra itinerante: New York sarà l’unico luogo in cui sarà possibile ammirare questo corpus unico. La curatrice, Carmen Bambach, ha impiegato sette anni di lavoro e di diplomazia culturale per costruire l’evento, che il direttore Max Hollein ha definito “un’opportunità irripetibile di entrare in contatto con la mente e il cuore di un titano del Rinascimento”.

Capire Raffaello in poche righe

Ogni artista del Rinascimento incarna un aspetto dell’esperienza umana. Leonardo la curiosità senza limiti, il desiderio di sondare il mistero naturale. Michelangelo la crisi del corpo e dell’anima, l’urgenza titanica di sfidare la materia. Raffaello, al contrario, fu il cantore della grazia e della gioia composta. Dello spirito, il pittore che diede forma visibile a un sogno di bellezza universale, in cui l’armonia degli antichi si fondeva con la spiritualità cristiana.

Guardare una Madonna di Raffaello significa entrare in un mondo di luce chiara, gesti misurati, affetti puri. Laddove Michelangelo esasperava i muscoli, Raffaello scioglieva la linea in morbidezza; dove Leonardo indugiava nel mistero dello sfumato, egli offriva la chiarezza di una visione pacificata.

Una vita breve, una parabola assoluta

Urbino, la culla

Raffaello nasce a Urbino nel 1483, in una piccola corte che, sotto i Montefeltro e i Della Rovere, era diventata un laboratorio di cultura umanistica. Il padre, Giovanni Santi, era pittore e poeta: introdusse il figlio alla pratica delle arti e lo educò in un ambiente raffinato, impregnato di classicismo. Un padre amorevole, che eleborò, per il figlio, dottrine pedagogiche avanzatissime, connaturate alla dolcezza e all’educata convergenza. Ciò anche per tentare di compensare il grave lutto che colpi la famiglia, con la morte precocissima della madre di Raffaello, che rimase orfano da bambino, ma che poté contare, appunto, su un padre straordinario.

Perugia e Firenze

Dopo la morte del padre, il giovane Raffaello entrò in contatto con Perugino, dal quale apprese la chiarezza delle architetture pittoriche e l’armonia degli atteggiamenti. Attorno al 1504 si trasferì a Firenze, dove l’urto con Leonardo e Michelangelo lo costrinse a reinventarsi. In questi anni nascono le Madonne fiorentine, come la Madonna del Cardellino e la Belle Jardinière: quadri in cui il modello leonardesco viene tradotto in forme più limpide, leggere, e in un’inedita dolcezza domestica.

Roma, il centro del mondo

Nel 1508 papa Giulio II lo chiamò a Roma. Qui il giovane artista, poco più che venticinquenne, ricevette l’incarico di decorare le Stanze Vaticane, l’impresa che lo avrebbe consacrato. La Stanza della Segnatura, con la Scuola di Atene, rappresenta la sintesi del pensiero umanistico: filosofi antichi e teologi cristiani dialogano nello spazio perfetto di un’architettura ideale.

Divenuto ben presto il pittore prediletto della corte pontificia, Raffaello si trasformò in un imprenditore dell’arte: gestiva una vasta bottega, riceveva commissioni per pale d’altare e ritratti, dirigeva i cantieri della basilica di San Pietro e, per volere di Leone X, venne nominato sovrintendente delle antichità romane. La sua sensibilità archeologica si rifletterà nella precisione con cui ritrasse monumenti antichi, trasformandoli in modello di bellezza eterna.

Una morte improvvisa

Il 6 aprile 1520, a soli 37 anni, Raffaello morì improvvisamente. Roma pianse il suo artista più amato: la salma venne tumulata al Pantheon, con l’epitaffio di Pietro Bembo che lo proclamava “quasi incarnazione della Natura stessa”.

Lo stile: il disegno come pensiero, la dolcezza come linguaggio

Il segreto di Raffaello risiede nel disegno, in cui eccelleva. La struttura disegnativa sorreggeva poi una stesura pittorica lieve e accurata, sfumata – secondo la lezione di Leonardo -, con un’osservazione acuta, ma spesso idealizzante della realtà.. Ogni opera nasce da un progetto grafico lucidissimo: fogli e cartoni rivelano la sua capacità di orchestrare masse e figure con una chiarezza geometrica che non sacrifica mai l’immediatezza emotiva. La straordinaria capacità disegnativa, che gli era invidiata da Michelangelo, era utilissima anche per dare indirizzo alla bottega. Creare, come in un progetto, e farlo realizzare, spesso dai propri collaboratori stretti.

“La sua dolcezza non è sentimentalismo, ma consapevole scelta di linguaggio: i suoi personaggi non urlano, ma sorridono; non combattono, ma contemplano. – dice il critico Maurizio Bernardelli Curuz – Nei ritratti, i volti si aprono a una penetrazione psicologica che unisce introspezione e misura: l’arte di far emergere la personalità senza perdere l’equilibrio compositivo.”

“In questo, il confronto con Michelangelo è inevitabile. Michelangelo è il pittore del tormento e della crisi: corpi spezzati, anime in lotta, energia esplosiva. – prosegue Bernardelli Curuz – Raffaello è l’opposto complementare: il pittore dell’armonia e della pace interiore, colui che mostra il volto della spiritualità serena. Non la violenza della lotta, ma la profondità dell’intelletto e la dolcezza degli affetti. Raffaello è un modello nuovo di bontà e bellezza. E lo è anche sotto il profilo antropologico. Sereno, aperto, collaborativo, in grado di creare rapporti armoniosi con la bottega e con il mondo. Questo è il modello umano che costruisce per sé, assecondando le inclinazioni naturali. Ma Raffaello completa l’opera di creazione di se stesso verso questo modello umano che è l’opposto di quello di Michelangelo”.

I capolavori in viaggio verso New York

L’elenco dei prestiti è impressionante. Dal Louvre arriverà il celebre Ritratto di Baldassarre Castiglione, manifesto del ritratto rinascimentale. Dalla Galleria Borghese giungerà la Dama con unicorno, icona di eleganza femminile e allegoria di purezza. La National Gallery di Washington concederà la Madonna d’Alba, in cui il Bambino e San Giovannino giocano in un paesaggio idilliaco, immagine perfetta della maternità cristiana tradotta in linguaggio umano.

Accanto ai dipinti, numerosi cartoni preparatori e disegni permetteranno di entrare nel laboratorio mentale dell’artista. Raramente il pubblico ha avuto l’occasione di osservare così da vicino la genesi di immagini che sarebbero diventate universali.

Un’eredità senza tempo

Perché Raffaello continua a commuoverci, cinque secoli dopo? Forse perché nelle sue opere ritroviamo un equilibrio che manca alla modernità. In un mondo segnato da conflitti e tensioni, la sua pittura sembra offrirci un rifugio: non evasione, ma visione di un ordine superiore, di una bellezza che può ancora guidare la vita umana.

Se Michelangelo ci ricorda la forza drammatica dell’uomo che lotta, Raffaello ci insegna la forza pacificante della dolcezza. Non a caso i contemporanei lo chiamarono divino: non per esaltarlo oltre misura, ma perché la sua arte appariva davvero come un dono che trascendeva la dimensione terrena.