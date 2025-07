E’ il “Triangolo delle Bermuda dell’antichità mediterranea”? I relitti e le anfore nel sito archeologico subacqueo di Capo Graziano. Un luogo carico di mistero e storia diventa un laboratorio d’avanguardia nelle profondità delle Eolie. Nuovi percorsi e nuovi studi

Poco al largo di Filicudi, nelle Isole Eolie, i fondali di Capo Graziano custodiscono una delle più straordinarie concentrazioni di relitti antichi del Mediterraneo. A rendere unico il sito è la sua straordinaria stratificazione archeologica, dove, nel corso dei secoli, si sono accumulate testimonianze di naufragi avvenuti su un tratto di mare tanto strategico quanto insidioso. Dai resti di navi romane cariche di anfore al celebre Relitto Roghi, divenuto famoso per una vera e propria “piramide di anfore” oggi conservata nel Museo Archeologico Eoliano, la Secca di Capo Graziano è un taccuino sommerso che racconta secoli di navigazione e commercio.

Visitabile già da diversi anni grazie a un itinerario subacqueo per sub brevettati, l’area mostra reperti eccezionali a profondità comprese tra i 5 e i 30 metri, tra cui anfore da trasporto, ancore litiche e in piombo, oltre a resti moderni come un’ala di aliscafo naufragato. Ma ora il sito si appresta a entrare in una nuova fase della sua lunga storia.

Credit: Salvo Emma_Immersea_Adriano Penco



Il triangolo sommerso delle Eolie

Perché così tanti relitti a Capo Graziano?

Capo Graziano, al largo di Filicudi, è un caso quasi unico nel panorama mediterraneo: una straordinaria concentrazione di relitti in un’area ridottissima. Ma perché proprio qui, e non altrove? La risposta sta nell’incontro tra geografia, storia e navigazione.

Questa zona si trovava lungo una delle rotte commerciali più trafficate dell’antichità, un crocevia obbligato tra la Sicilia, la Campania, la Sardegna e l’Africa. Le Eolie fungevano da punto di approdo e da riferimento costiero per la navigazione di cabotaggio. Ma proprio qui, nascosta pochi metri sotto il livello del mare, si estende la Secca di Capo Graziano: una scogliera sommersa, invisibile fino all’ultimo, soprattutto in condizioni di maltempo o con il cielo coperto, quando l’antica navigazione a vista diventava pericolosa.

A rendere la secca ancora più insidiosa erano le correnti variabili, spesso imprevedibili, che spingevano le imbarcazioni fuori rotta. Le navi, cariche e poco manovrabili, finivano contro la barriera rocciosa, naufragando in un punto che, nei secoli, ha accumulato resti navali di epoche diverse. Un relitto sopra l’altro, come in una stratigrafia della sventura. Da qui, tra archeologi e sub, c’è chi lo soprannomina di “triangolo delle Bermuda delle Eolie”.

Salvo Emma_Immersea_Adriano Penco



Oggi, proprio grazie a questa concentrazione di relitti, Capo Graziano rappresenta un archivio straordinario di storia marittima. E la nuova campagna digitale promette di restituirlo al mondo con una precisione e una profondità mai raggiunte prima.

Un gemello digitale dei fondali

Tecnologia e archeologia insieme per una mappatura in 3D ad altissima risoluzione

Nel luglio 2025 prende il via un’ambiziosa campagna scientifica a cura della Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana, in collaborazione con la startup tecnologica Immersea. Obiettivo: la digitalizzazione integrata dei fondali di Capo Graziano, per costruire il primo “gemello digitale” del sito. Mediante rilievi fotogrammetrici subacquei, camere 3D 360° ad altissima definizione e sensori ambientali, verrà creata una mappa tridimensionale georeferenziata del fondale, che permetterà non solo di documentare ciò che già si conosce, ma anche di scoprire nuovi relitti e strutture sepolte nei sedimenti.

Una volta completato, questo modello scientifico fungerà da infrastruttura permanente per la ricerca e la tutela, aggiornabile nel tempo e accessibile a studiosi, subacquei e, in futuro, anche al grande pubblico grazie alla realtà aumentata e alla visualizzazione online.

Credit: Salvo Emma_Immersea_Adriano Penco



Dall’archeologia alla previsione

Intelligenza artificiale per proteggere i reperti prima che si degradino

Il vero cuore del progetto non è solo la mappatura, ma l’integrazione dei dati in un sistema intelligente capace di prevedere il degrado dei reperti sommersi. Attraverso l’uso di algoritmi di intelligenza artificiale, sarà possibile correlare i dati ambientali con quelli archeologici, per elaborare modelli predittivi che aiutino a prevenire la corrosione, l’erosione o altri fenomeni dannosi.

Si tratta di una prima assoluta in Europa: una forma di tutela materica “predittiva”, che rappresenta un passaggio cruciale dal concetto di protezione passiva a quello di intervento mirato e proattivo.

Un nuovo itinerario archeologico subacqueo

Percorsi sostenibili e accessibili fondati su evidenze scientifiche aggiornate

Grazie alla mappa 3D, sarà presto possibile ripensare l’itinerario subacqueo di Capo Graziano, rendendolo più ricco, sicuro e aggiornato. I nuovi percorsi verranno progettati in base a criteri ambientali, scientifici e di sostenibilità, offrendo ai subacquei non solo l’emozione della scoperta, ma anche una fruizione consapevole e culturalmente fondata.

Inoltre, si lavora per aprire gradualmente alcuni relitti profondi, oggi inaccessibili ai sub sportivi, ai subacquei tecnici dotati delle necessarie certificazioni. Capo Graziano diventerebbe così un modello replicabile anche in altri contesti siciliani: si stanno già valutando aperture in provincia di Catania, Palermo e Siracusa.

Chi può partecipare alle spedizioni

Diving professionale, ma anche ricerca e divulgazione per il futuro del patrimonio sommerso

Attualmente, l’itinerario subacqueo tradizionale è accessibile a subacquei sportivi con brevetto (es. Open Water o equivalenti), solo accompagnati da diving center autorizzati. Le nuove attività esplorative e i percorsi su relitti profondi saranno invece riservati a subacquei tecnici, in possesso di specifiche certificazioni avanzate (come Trimix, Rebreather, o tecniche cave diving), con comprovata esperienza e in coordinamento con le autorità competenti.

Parallelamente, le riprese 3D e i dati ambientali verranno resi disponibili a scopo didattico e divulgativo, permettendo anche a chi non può immergersi di conoscere e apprezzare la bellezza e la complessità di questo scrigno sommerso.

Una nuova frontiera per la tutela

Oceanografia archeologica: il Mediterraneo come laboratorio del futuro

Il progetto di Capo Graziano inaugura un nuovo paradigma operativo: quello dell’oceanografia archeologica, che fonde scienze del mare, ingegneria e archeologia in una disciplina unica. In un’epoca in cui il cambiamento climatico e la pressione antropica minacciano anche il patrimonio sommerso, questa sinergia rappresenta l’unica via possibile per conciliare conservazione e conoscenza.

Capo Graziano non è solo un sito da visitare, ma un laboratorio pilota europeo, in cui il passato si studia con gli strumenti del futuro.

