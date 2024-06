Riapre il Forte Belvedere. Firenze e la sua storia da una vista panoramica

Firenze, 19 giugno 2024 – Il Forte di San Giorgio, meglio conosciuto come Forte Belvedere, riapre al pubblico il 25 giugno, offrendo una vista mozzafiato sulla città e una straordinaria immersione nella storia rinascimentale. Questa iconica fortezza sarà visitabile gratuitamente dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 20, fino al 30 settembre. La riapertura si inserisce nel programma di valorizzazione di torri, porte e fortezze cittadine, promosso dai Musei Civici Fiorentini e da MUS.E.

Gli spazi esterni del Forte, incluse le due terrazze della Palazzina Medicea, saranno aperti al pubblico, mentre il lunedì il Forte resterà chiuso per riposo settimanale. Per gli appassionati di storia e architettura, tutti i venerdì e le domeniche alle 17 e alle 18.30, saranno organizzate visite guidate (con prenotazione obbligatoria), che permetteranno di approfondire i tratti salienti della fortezza e delle architetture cinquecentesche.

La storia

La storia del Forte Belvedere inizia nel 1590, quando Ferdinando I de’ Medici decise di costruire questa imponente struttura come parte del sistema difensivo dell’Oltrarno. Il Forte fu progettato per garantire una difesa strategica e un controllo sulla città, oltre a servire come rifugio in caso di pericoli ed epidemie. La sua posizione elevata permetteva una protezione ottimale e una vista panoramica sull’intero nucleo urbano.

Il programma estivo

Oltre al Forte Belvedere, il programma estivo include l’apertura di altre importanti strutture difensive. La Porta San Frediano sarà visitabile fino al 30 settembre il sabato e la domenica dalle 17 alle 20. Anche la Torre della Zecca e la Torre San Niccolò saranno aperte nello stesso periodo, con visite organizzate ogni mezz’ora il venerdì, sabato e domenica dalle 17 alle 20. Inoltre, la Fortezza da Basso, conosciuta anche come Fortezza di San Giovanni, aprirà per visite guidate il 27 luglio, il 24 agosto e il 14 settembre.

Il Forte Belvedere, situato sul colle di Boboli, nei pressi della porta cittadina di San Giorgio, è un capolavoro di ingegneria militare e architettura. Progettato da Bartolomeo Ammannati, il Forte si trova in prossimità delle mura medievali di Firenze, costruite tra il 1285 e il 1333. La struttura rappresenta un’evoluzione architettonica e difensiva, rispondendo alle esigenze del tempo di protezione contro attacchi esterni e di controllo interno. I suoi sotterranei, che conservavano le ricchezze del tesoro mediceo, erano fondamentali per la sicurezza della città.

Il costo delle visite guidate è 5€ (intero) e 2,50€ (ridotto).

Info www.musefirenze.it