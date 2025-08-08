Ricchi o poveri? Fu l’agricoltura del Neolitico a creare le classi e le differenze sociali? Un nuovo studio su 5000 anni dimostra com’eravamo. E se ti stava sulle scatole l’aspirante padroncino? Usavi i piedi

Be’, probabilmente non lo saprai, ma uno dei misuratori “archeologici” principali delle differenze sociali in una comunità antica sono le dimensioni delle case. Ora convieni con noi: lo sapevi, non poteva essere che così, considerato il fatto che poi, le cose, non sono molto cambiate. Case di dimensioni modeste e uguali dimostrano che, in fondo, le famiglie, chi più e chi meno, non navigano nell’oro. Case di pezzature molto diverse possono indicare l’avvio di specializzazioni e la formazione di classi sociali. La super-casa contrasegna invece il ricco o il re. Ma ai tempi del Neolitico che accadeva? Casette o un mix con l’arrivo dei primi palazzi? Per decenni abbiamo creduto che la storia fosse una strada a senso unico: dal primo solco tracciato nella terra al dominio di pochi, dai raccolti abbondanti al sorgere di palazzi e caste.

Eppure, un nuovo studio internazionale riapre un capitolo che pensavamo chiuso.

Nel bacino dei Carpazi, una delle culle dell’agricoltura europea, la disuguaglianza non crebbe per cinquemila anni.

Un mistero svelato che non solo riscrive il Neolitico, ma tocca corde profondamente attuali: come può una comunità resistere, per millenni, alla tentazione del potere concentrato? Volete una nostra risposta?

Forse le classi sociali nascono inizialmente come corporazioni, cioè come gruppi di individui che possiedono una tecnica e che la condividono con i propri soci per miglorarla e trarre profitto da questa ricerca.

Con la scoprta dei metalli la divisione del lavoro richiesta è notevole. Un contadino non può coltivare il terreno, dar da mangiare agli animali, andare in miniera, raccogliere il metallo, fonderlo, realizzare armi efficaci, coltivare e fare il soldato, fare il sacerdote e il giudice, costruire case e difendere i confini dai consimili predatori. La nascita di nuove tecmiche porta alla specializzazione. E la specializzazione crea disuguaglianze. La massima disuguaglianza – che crea il massimo potere – riguarda chi conosce il segreto per la produzione e l’uso delle armi. Il nodo è quello. Al punto che, nelle società moderne, chi intende ascendere violentemente, a livello sociale, punta tutto – come avviene nelle società mafiose – sull’arma.

Casa neolitica di Gordon Hatton CC BY-SA 2.0 geograph.org.uk

La porta orientale dell’agricoltura

Terre fertili dove il sole scalda la pelle e il Danubio scorre lento

Il bacino dei Carpazi è un’ampia conca naturale circondata da montagne e attraversata da fiumi maestosi come il Danubio e il Tibisco. Qui, oggi, città come Budapest, Timișoara e Novi Sad scandiscono il ritmo di regioni che, 8.000 anni fa, accolsero i primi agricoltori provenienti dall’Anatolia e dai Balcani.

A quell’epoca, i confini nazionali non esistevano, ma le vie dell’acqua e le piste tra le colline guidavano semi, animali e idee. Era un paesaggio di campi fertili, boschi ricchi di selvaggina e stagni brulicanti di vita, dove il raccolto dipendeva da una danza sapiente fra sole e pioggia.

Il dogma dell’inevitabile disuguaglianza

Quando la ricchezza sembra scritta nella zolla

Secondo la teoria più diffusa nel Novecento, l’introduzione dell’agricoltura segna il punto in cui l’umanità si divide: chi possiede la terra e accumula eccedenze domina, chi no lavora e obbedisce.

L’aratro, in questo racconto, è il simbolo del passaggio alla gerarchia.

Ma i dati raccolti da Paul R. Duffy e Fynn Wilkes per il ROOTS Cluster of Excellence dell’Università di Kiel raccontano un’altra storia. Analizzando oltre cinque millenni di sviluppo sociale – dal 6000 a.C. al 1400 a.C. – nel bacino carpatico, i ricercatori non hanno trovato prove di un aumento sostanziale della disuguaglianza materiale, neppure con la diffusione dell’aratro.

Case di uguale dignità

Il legno, la paglia, e l’orgoglio di uno spazio condiviso

La misura più immediata della ricchezza, in archeologia, è la dimensione delle case. Costruire più in grande significa avere più risorse, più manodopera, più status.

Eppure, nei villaggi dei Carpazi, le differenze di metratura erano minime. Non c’erano “palazzi del capo” che dominavano la vista, né quartieri separati per famiglie potenti.

Si viveva in case di dimensioni simili, costruite con materiali locali, dove la soglia era il luogo della socialità e il focolare custodiva il calore dell’inverno e l’odore del pane appena cotto.

Fossati, palizzate e la gioia dei progetti comuni

Il lavoro che unisce, le feste che sigillano alleanze

I ricercatori hanno studiato anche le opere collettive: fossati difensivi o cerimoniali. Appaiono già con i primi agricoltori, ma si moltiplicano in scala solo verso la tarda età del bronzo.

Scavare centinaia di metri di trincee non era solo una questione tecnica: era un atto comunitario. Significava radunare centinaia di persone, pianificare, mangiare insieme, forse danzare attorno ai fuochi. In quei momenti si stringevano patti, si celebravano matrimoni, si costruivano legami che rafforzavano la coesione del gruppo.

Villaggi eterni e comunità mobili

Dal radicamento di secoli alla libertà di partire

L’analisi al radiocarbonio rivela un altro aspetto sorprendente: i villaggi neolitici potevano restare occupati fino a 800 anni. Una durata lunghissima, che parla di stabilità e di attaccamento alla terra.

Ma nell’età del bronzo, anche le grandi fortificazioni raramente superavano i tre secoli di vita. Quando le prime gerarchie sembravano consolidarsi, parte della comunità sceglieva di partire.

Non c’erano rivolte sanguinose: c’era la libertà di ricominciare altrove. Un voto con i piedi, un atto silenzioso di resistenza che impediva al potere di radicarsi troppo in profondità.

