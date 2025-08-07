Richard Paul Lohse: a Lugano la grande retrospettiva dedicata al maestro dell’astrazione geometrica

Dal 7 settembre 2025 all’11 gennaio 2026, il MASI Lugano ospita una delle più complete retrospettive dedicata a Richard Paul Lohse, protagonista del modernismo svizzero, con oltre cinquanta opere tra dipinti e disegni, molti dei quali provenienti da importanti collezioni internazionali, per raccontare quarant’anni di una ricerca fra arte, politica e rigore compositivo.

La mostra: un viaggio nell’utopia dell’arte concreta

A più di vent’anni dall’ultima esposizione museale in Svizzera dedicata a Richard Paul Lohse (Zurigo, 1902 – 1988), il MASI Lugano riunisce opere fondamentali in un progetto curato da Tobia Bezzola e Taisse Grandi Venturi, in collaborazione con la Richard Paul Lohse-Stiftung e prestigiosi musei europei. Lohse fu pittore, grafico, teorico e militante politico; attraverso la sua produzione, continuamente impegnata a conciliare razionalità e utopia sociale, ha anticipato le linee del color field painting, il minimalismo e l’arte algoritmica, come sottolineano i curatori: «Il metodo si rappresenta da sé, è l’immagine stessa».

Richard Paul Lose, Vertikal Rhytmus, olio su tela, credit: Richard Paul Lohse-Sfiftung 2025

Biografia e impegno: chi era Richard Paul Lohse

Nato a Zurigo, Lohse visse una giovinezza segnata da difficoltà economiche, ma seppe reinventarsi come artista dopo i quarant’anni, abbandonando una carriera di grafico per seguire la vocazione costruttivo-concreta. L’attività artistica si intrecciò a un forte impegno civile: attivo nella resistenza ai fascismi e anima del gruppo degli Zürcher Konkrete, Lohse perseguì per tutta la vita l’utopia dell’uguaglianza sociale attraverso schemi geometrici di forma e colore, convinto che “la razionalità può essere veicolo di giustizia e bellezza”.

Lo stile: rigore matematico e fascino cromatico

La sua pittura, geometrica e astratta, è fondata su regole matematiche precise (moduli, serie, sistemi generativi), spiegate anche nei titoli e nella doppia datazione di molte opere: quella dell’invenzione del sistema e quella dell’esecuzione pittorica. Le tele, organizzate in moduli quadrati e rettangoli, tracciano variazioni seriali che combinano ordine e imprevedibilità sensoriale. «Nonostante la coerenza e il rigore del metodo, a restare insoluto è il fascino sensuale delle combinazioni cromatiche», affermava Lohse, ribadendo che dietro la struttura si nasconde la poesia del colore.

Percorso espositivo e opere chiave

Il percorso si apre con una ricostruzione dello studio di Lohse, prosegue toccando tappe cruciali della sua carriera (da Zurigo ad Amsterdam, San Paolo, Venezia, Kassel, New York), e trova il suo clou nelle tre monumentali variazioni di “Serielles Reihenthema in achtzehn Farben”, realizzate per documenta 7 (1982): opere in cui l’ostinazione delle strutture modulari traduce l’intreccio fra ricerca formale, contesto storico e tensione ideologica dell’artista.

Informazioni pratiche

Date:

7 settembre 2025 – 11 gennaio 2026

Luoghi:

MASI Lugano

LAC, Piazza Bernardino Luini 6

Palazzo Reali, Via Canova 10

CH – 6900 Lugano

Orari:

Consulta il sito ufficiale per dettagli: MASI Lugano