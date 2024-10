Rinasce la città ideale di Filippo Terzi. Scopri il progetto nella ricostruzione 3D. Clicca qui ed esplora il borgo.

La città ideale di Filippo Terzi rinasce in 3D: Palazzo Lenci al centro di un progetto innovativo

BARCHI (Urbino) – Un progetto ambizioso sta riportando alla luce la “città ideale” di Barchi, nelle Marche, progettata nel Cinquecento dall’architetto Filippo Terzi. Grazie alla tecnologia moderna, come laser scanner e droni, è ora possibile esplorare una ricostruzione tridimensionale di questo antico borgo nel sito web dedicato, inbarchiamoci.it.

La città di Barchi, situata nel comune di Terre Roveresche, in provincia di Pesaro e Urbino, rappresenta uno dei migliori esempi di urbanistica rinascimentale. Filippo Terzi costruì questa cittadina seguendo i principi della sezione aurea, creando un borgo armonioso che rifletteva l’ideale rinascimentale di equilibrio tra uomo e ambiente. Ora, secoli dopo, Barchi è oggetto di un progetto di riqualificazione e mappatura digitale, con un focus particolare su Palazzo Lenci.

Il progetto e la visione dietro la rinascita di Palazzo Lenci

La società di architettura e ingegneria 593Studio, con sede a Treviso, ha avviato la ristrutturazione di Palazzo Lenci e la sua integrazione in un percorso di progettazione partecipata. La visione è quella di trasformare il palazzo in un luogo di incontro per residenti, turisti e artisti, mantenendo viva la storia del borgo mentre si promuove uno sviluppo sostenibile.

Secondo Michele Sbrissa, CEO di 593Studio, il progetto vuole unire tradizione e innovazione: “Vogliamo far rivivere il borgo rispettando la sua storia, ma al contempo creando nuove opportunità per la comunità”.

Cosa è stato fatto finora?

La parte più avanzata del progetto è la mappatura 3D, visibile online. Utilizzando le più moderne tecnologie, come i rilievi laser scanner e le riprese con drone, la società ha realizzato una dettagliata ricostruzione tridimensionale del borgo. Johannes Kreye, un giovane architetto tedesco, ha contribuito alla digitalizzazione, creando un’esperienza immersiva che permette a chiunque di esplorare virtualmente ogni angolo di Barchi.

Cosa prevede il futuro?

Oltre alla ristrutturazione fisica di Palazzo Lenci, verranno aperti nuovi passaggi che collegheranno il palazzo con il centro cittadino e Vicolo degli Ebrei. Inoltre, verranno avviati laboratori artigianali, spazi culturali e ospitalità lenta, creando un modello di sviluppo turistico sostenibile.

Come vedere la ricostruzione 3D di Barchi

Chiunque può accedere alla mappatura 3D del borgo visitando il sito inbarchiamoci.it, dove è possibile esplorare virtualmente Barchi muovendo il mouse per osservare ogni dettaglio. Qui il link diretto

Il progetto rappresenta una fusione tra passato e futuro, dove la tecnologia permette di riscoprire la storia e immaginare nuove prospettive per i piccoli borghi italiani.