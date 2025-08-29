Riscoperto il testamento perduto di Shakespeare: drammi familiari tra diritto e memoria

Quando New Place, la casa del Bardo, diventò teatro di cause legali e conflitti ereditari, e l’ombra della discendenza si fece storia.

29 agosto 2025 – Archivi Nazionali, Regno Unito

Il ritrovamento di un testamento del 1642 getta luce su una delle controversie ereditarie più complesse nella famiglia Shakespeare.

La scoperta: un documento dimenticato tra rotoli polverosi

In una scatola anonima di documenti della cancelleria seicentesca, l’archivista legale Dan Gosling ha rinvenuto un testamento che sembrava destinato all’oblio. Redatto da Thomas Nash, marito della nipote di Shakespeare, Elizabeth, il documento disponeva di lasciarle la celebre casa New Place – o meglio, di assegnarla a un cugino esterno, Edward Nash.

Il testamento era stato già individuato da studiosi a metà XIX secolo, ma la mancanza di catalogazione lo aveva reso praticamente invisibile. La riscoperta odierna permette di osservare il documento originale, conservato negli Archivi Nazionali, come testimonianza diretta delle contese familiari e legali che seguirono.

New Place: il simbolo di uno status

Acquistata da Shakespeare nel 1597 per 60 sterline, New Place rappresentava il culmine del successo del drammaturgo. Con tre piani, venti stanze, dieci camini e un ampio frutteto, la casa era un emblema di prestigio urbano e di ricchezza culturale, seconda solo a poche dimore private a Stratford-upon-Avon.

Per Shakespeare, New Place era più di un’abitazione: era il cuore materiale del suo lascito familiare, un centro domestico che univa comfort, rappresentanza sociale e memoria artistica.

Thomas Nash e l’errore testamentario

Thomas Nash, forse per presunzione o superficialità, lasciò la casa al cugino Edward Nash, ignorando vincoli ereditari già stabiliti da Shakespeare. L’atto riflette un’interpretazione personale, avventata, della durata della propria vita e delle relazioni familiari: Nash aveva 59 anni, Elizabeth 34, Susanna coetanea del marito.

Questa scelta provocò un effetto domino legale. Alla morte di Nash nel 1647, Elizabeth e Susanna furono costrette a ottenere un atto di successione per riaffermare i propri diritti su New Place, mentre Edward Nash intraprese una causa alla Corte di Cancelleria.

La contesa legale: documenti e procedure

Secondo Gosling:

“Edward Nash sosteneva che il testamento di Thomas fosse stato provato formalmente a Canterbury, e che Elizabeth, in qualità di vedova ed esecutrice testamentaria, dovesse cedere la proprietà. Il contenzioso portò Elizabeth a presentare i documenti che dimostravano l’assegnazione originaria di Shakespeare.”

Il testamento di Thomas finì così negli archivi della cancelleria, dove è rimasto fino ad oggi, tracciando il percorso burocratico di una controversia che intrecciava diritto, vincoli testamentari e aspettative personali.

La vita quotidiana a New Place: ricostruzioni storiche

Per comprendere il valore della casa e il perché fosse ambita, è utile immaginare la vita a New Place nel Seicento:

Spazi domestici : venti stanze con funzioni multiple, sale di ricevimento e camere da letto, testimonianza di una vita familiare articolata e di una capacità di ospitare visitatori di riguardo.

: venti stanze con funzioni multiple, sale di ricevimento e camere da letto, testimonianza di una vita familiare articolata e di una capacità di ospitare visitatori di riguardo. Giardini e frutteti : il cortile e i frutteti fornivano non solo cibo, ma un luogo di svago e simbolo di prosperità.

: il cortile e i frutteti fornivano non solo cibo, ma un luogo di svago e simbolo di prosperità. Posizione sociale: abitare in una delle dimore più grandi di Stratford era segno di prestigio e influenza.

Questi dettagli rendono evidente quanto l’assegnazione della casa non fosse un mero gesto legale, ma un atto che toccava l’identità e la posizione sociale della famiglia.

Analisi legale del testamento di Thomas Nash

Il testamento contiene clausole che oggi appaiono contraddittorie o mal calcolate:

L’assegnazione di New Place a un cugino esterno ignorava i vincoli stabiliti da Shakespeare.

Nash sembrava presupporre di sopravvivere alla moglie e alla suocera, ipotesi ottimistica e giuridicamente rischiosa.

La formulazione delle disposizioni suggerisce una scarsa comprensione delle procedure di successione dell’epoca, dove il diritto scritto e i vincoli di proprietà erano vincolanti e difficilmente aggirabili.

Il risultato fu una contesa legale che durò anni e generò confusione documentale, ritrovata solo ora grazie agli archivi.

L’eredità culturale e il contesto storico

Il caso di New Place illustra come il diritto, la proprietà e la memoria culturale possano intrecciarsi in modi complessi:

Vincoli testamentari e consuetudini : la legge inglese del Seicento prevedeva una netta distinzione tra proprietà reale e disposizione testamentaria, generando frequenti conflitti quando interpretazioni personali si scontravano con vincoli legali.

: la legge inglese del Seicento prevedeva una netta distinzione tra proprietà reale e disposizione testamentaria, generando frequenti conflitti quando interpretazioni personali si scontravano con vincoli legali. Aspetti sociali : possedere una casa come New Place significava non solo avere un bene economico, ma detenere un potere simbolico e culturale nella comunità.

: possedere una casa come New Place significava non solo avere un bene economico, ma detenere un potere simbolico e culturale nella comunità. Eredità letteraria e materiale: le abitazioni di grandi autori diventano spesso oggetti di contesa perché incarnano l’eredità morale e simbolica dei loro occupanti. New Place non era solo un edificio, ma un’icona della memoria shakespeariana.

La fine di New Place e le conseguenze storiche

Alla morte di Elizabeth nel 1670, senza figli, il diritto formale di acquisizione passò teoricamente a Edward Nash, ma la casa fu successivamente venduta alla famiglia Clopton e demolita nel 1702.

Il caso rimane una lezione storica sul fragile equilibrio tra vincoli legali e aspettative familiari, mostrando come anche le proprietà più illustri possano diventare oggetto di dispute protratte, documentate solo grazie alla pazienza degli archivi.

Approfondimento: parallelismi e interpretazioni