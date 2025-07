Scoperti a Guam resti di riso di 3.500 anni fa: sono la prova della più lunga traversata oceanica antica. Era un alimento o un simbolo? Leggi l’intrigante storia



Ritrovati microscopici resti vegetali nel sito di Ritidian Beach: raccontano un’epopea culturale e rituale tra Taiwan e le isole del Pacifico

Nelle sabbie di Guam, il mistero di un seme

Tracce invisibili raccontano il più audace viaggio preistorico del Pacifico

Sotto la sabbia rossa della Ritidian Beach, sull’isola di Guam, i ricercatori hanno trovato minuscoli indizi che stanno riscrivendo la storia dell’agricoltura e della migrazione umana nel Pacifico. Si tratta di fitoliti – microscopiche strutture di silicio lasciate dalle cellule vegetali – riconducibili a riso coltivato 3.500 anni fa, incastonati nella ceramica decorata nota come Marianas Red. Ma non sono semplici residui agricoli: sono la traccia materiale della più lunga traversata oceanica dell’antichità, un viaggio di oltre 2.300 chilometri dalla regione delle Filippine a Guam.

Il contesto geografico

Guam, cuore di Micronesia e ponte tra Asia e Pacifico

Guam è la più grande delle Isole Marianne, nell’angolo occidentale della Micronesia. Il sito di Ritidian Beach Cave, situato nella parte settentrionale dell’isola, è uno dei pochi luoghi archeologici rimasti intatti dopo le devastazioni della Seconda guerra mondiale. Le sue stratificazioni ben conservate hanno permesso di ricostruire la presenza di riso sin dalla prima occupazione austronesiana, collocabile tra il 1500 e il 1100 a.C.

Fig. 1. Ubicazione del complesso del sito Ritidiano a Guam, nella regione Asia-Pacifico.



A ) Le Isole Marianne nella Micronesia occidentale, che mostrano le posizioni di Ritidian a Guam e Unai Bapot a Saipan.

B ) Una porzione dell’area di Ritidian discussa in questo studio, vista verso sud-ovest, con una linea tratteggiata che segna l’antica linea di costa datata da 3500 a 3100 anni prima del presente (BP). Posizioni chiave: (1) Abitazione della paleocosta, (2) Grotta della spiaggia di Ritidian (RBC), (3) Grotta della stella, (4) Grotta del passaggio e (5) Rifugio del sentiero. (C ) L’area geografica discussa nel testo e le rotte delle antiche migrazioni austronesiane. Le due linee continue con frecce indicano due principali rotte migratorie dall’Asia sudorientale insulare al Pacifico, datate approssimativamente da 4000 a 3500 anni fa, sulla base di prove archeologiche, linguistiche e di DNA antico ( 36 – 39 ).

La scoperta e il metodo

Ceramica, silicio e tomografie: come ricostruire una dieta senza semi

La ricerca, pubblicata su Science Advances dal team internazionale guidato da Mike T. Carson (University of Guam) e Hsiao-chun Hung (Australian National University), ha utilizzato tecniche avanzate come la micro-tomografia computerizzata (micro-CT) e la petrografia a sezione sottile per individuare i fitoliti all’interno dei frammenti ceramici. Non sono stati trovati chicchi interi né tracce di coltivazione: nessun campo, nessuna diga o attrezzo agricolo. Solo fitoliti, come fossili vegetali nascosti nella sabbia e nel fuoco.

Esempi di artefatti utilizzati per l’analisi dei residui da RBC e Unai Bapot.

Dieci gruppi di frammenti di ceramica dalla fossa 3 presso RBC:

J ) strato 10; e due strumenti litici a schegge con resti di riso:

K ) strato 7 della fossa 7 presso RBC e

L ) superficie inferiore da 20 a 40 cm della fossa 2 presso Unai Bapot.

Un seme venuto dal mare

Il riso come simbolo culturale di un’impresa senza precedenti

Il ritrovamento dei fitoliti di riso a Guam non rappresenta soltanto una scoperta botanica o agricola. È, in realtà, la prova materiale di una migrazione umana straordinaria, avvenuta più di 3.000 anni fa. Mai prima d’allora, nella preistoria del Pacifico, era stata documentata una traversata oceanica così lunga: oltre 2.300 chilometri di mare aperto, senza mappe, bussola o conoscenze nautiche moderne. Un’impresa epocale, che collega idealmente le coste delle Filippine con le spiagge coralline delle Isole Marianne.

In questo contesto, il riso assume un significato che va oltre l’alimentazione. I ricercatori ritengono infatti che non venne portato per nutrire, ma per ricordare. Nessuna traccia di campi coltivati, canali d’irrigazione o strumenti agricoli è emersa dagli scavi. Eppure, quelle minuscole impronte vegetali, custodite nella ceramica rossa di Guam, dicono che il riso era presente, trasportato con cura, forse in piccole quantità, forse usato in riti di fondazione o di identità, per sancire un legame profondo con la terra d’origine.

Fig. 2 . RBC, area di scavo primaria.

(

A ) L’imboccatura della grotta che si apre nell’interno buio, vista verso nord-est. (

B ) Scavo in corso, 2016, vista verso sud-est, che mostra l’MTC che filtra i sedimenti attraverso una rete a maglie sottili. (

C ) Lo stesso scavo del 2016, vista verso nord-est, che mostra l’MTC in fase di scavo. Fotografie per gentile concessione di H.-cH

L’ipotesi simbolica è affascinante. Il riso, alimento centrale nella cultura di Taiwan e delle Filippine, poteva fungere da oggetto rituale durante i primi approdi, una sorta di reliquia botanica. Era forse cotto per cerimonie, bruciato nei focolari come offerta agli antenati, o semplicemente conservato come seme della memoria. In ogni caso, non è stato trovato dove ci si aspetterebbe un cibo comune: le grotte di Ritidian non avevano le condizioni adatte per la conservazione di granaglie, né ci sono prove di pasti cucinati sul posto.

Per gli studiosi, è dunque plausibile che il riso abbia avuto una funzione simbolica, cerimoniale, identitaria. Era il segno tangibile di chi si era messo in viaggio, portando con sé non solo oggetti e strumenti, ma una visione del mondo: quella che un popolo, per essere tale, deve ricordare da dove viene. E per farlo, porta con sé ciò che lo rappresenta più profondamente. In questo caso, un seme.

Questa lettura offre anche un nuovo modo di interpretare le migrazioni antiche: non solo spostamenti di corpi e tecnologie, ma viaggi di senso, di cultura, di simboli. E ci ricorda che le rotte del Pacifico non furono percorse da esploratori solitari, ma da comunità intere che, nel silenzio del mare aperto, navigavano con le loro storie, le loro credenze e i loro semi sacri.

L’espansione austronesiana

Una rotta lunga 2.300 km per fondare nuove vite

Secondo il modello ricostruito grazie a dati linguistici, genetici e archeologici, i parlanti austronesiani partirono da Taiwan circa 4.200 anni fa, raggiungendo le Filippine e poi spingendosi via mare verso l’Oceano Pacifico. La presenza del riso a Guam testimonia la pianificazione culturale e la capacità organizzativa di questi migranti, che portarono con sé semi, simboli e ceramiche, fondando la prima colonia agricola rituale della Remote Oceania.

Un sito straordinario

Ritidian Cave: la memoria intatta della prima Guam

Ritidian è oggi considerato un archivio archeologico eccezionale. I suoi strati non contaminati offrono uno sguardo diretto sulla vita dei primi abitanti delle Marianne. I fitoliti di riso rinvenuti nella grotta, insieme alla ceramica rossa e ad altri resti culturali, tracciano il profilo di una comunità che venerava le origini, e che affidava alla terra e al fuoco il ricordo della propria partenza.

Una nuova cronologia per il Pacifico

Il riso anticipa di due millenni la sua storia in Oceania

Fino a oggi, le più antiche prove della presenza di riso in Oceania risalivano a circa 1.000 anni fa. Questo ritrovamento le anticipa di oltre 2.000 anni, ridefinendo la cronologia delle pratiche agricole e culturali nelle isole del Pacifico. La scoperta conferma che l’espansione austronesiana non fu solo una migrazione, ma un vero e proprio progetto di trasmissione culturale e simbolica, in cui ogni seme era una memoria e ogni oggetto un legame.

