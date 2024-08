Ristrutturazione di un edificio. Ossa sotto il pavimento nell’area dell’edilizia pombalina. Cos’è

Il corridoio nel quale sono stati trovati resti ossei umani @ Foto Era Arqueologia

Durante gli interventi preliminari per un intervento di ristrutturazione edilizia nel centro storico, gli archeologi hanno trovato numerose ossa, sotto il pavimento del corridoio dell’edificio che sarà oggetto dell’intervento di riqualificazione.

Sopralluogo degli archeologi @ Foto Era Arqueologia

Il team dell’ERA Arqueologia ha sviluppato un ampio intervento archeologico nell’ambito del ripristino di questo edificio situato in Rua de Conception, nel pieno centro della Pombalina – e più sotto vedremo cos’è – di Lisbona.

I muri antichi e, al centro, i restii collocati in cerchio, come in una fossa comune @ Foto Era Arqueologia

Le ossa appartengono a contesti funebri antecedenti al terribile terremoto del 1755. “Devono essere collegati all’ex chiesa di San Giuliano – dicono gli archeologi – e più precisamente alla zona di un sagrato condivisa tra questa chiesa e l’edificio di culto dell’Eremita dell’Ulivo”.

Lo Stile pombalino: la rinascita architettonica di Lisbona nel XVIII secolo

Nel XVIII secolo, il Portogallo visse uno dei momenti più drammatici della sua storia con il devastante terremoto di Lisbona del 1755. Tuttavia, da questa catastrofe emerse un nuovo stile architettonico noto come stile pombalino, che prese il nome da Sebastião José de Carvalho e Melo, primo marchese di Pombal. Questo stile si deve in gran parte alla visione e alla determinazione di Pombal nella ricostruzione della capitale portoghese.

La visione di Pombal

Dopo il terremoto, Pombal assunse un ruolo chiave nella ricostruzione di Lisbona, supervisionando i progetti elaborati dagli ingegneri militari Manuel da Maia, Eugénio dos Santos e Elias Sebastian Pope, ai quali si unì successivamente Carlos Mardel. Il piano di ricostruzione prevedeva la sostituzione del tessuto urbano medievale gravemente danneggiato con una nuova pianta a scacchiera, caratterizzata da ampi viali e marciapiedi spaziosi. Il cuore di questo nuovo piano urbanistico era la Rua Augusta, che divenne l’asse principale della città ricostruita.

La nuova Lisbona, dopo il sisma

Un esempio emblematico della nuova Lisbona fu la trasformazione dell’area precedentemente occupata dal Palazzo della Ribeira, la principale residenza reale. Questo spazio fu riconvertito nella Praça do Comércio, una piazza monumentale che insieme alla piazza Rossio definì i limiti della nuova città. Questi cambiamenti segnarono un passaggio significativo dalla Lisbona medievale a una città moderna e razionalizzata.

Caratteristiche degli edifici pombalini

Maia e Santos svilupparono un approccio sistematico alla progettazione degli edifici, introducendo uno schema gerarchico in cui i dettagli e le dimensioni degli edifici erano determinati dall’importanza della strada su cui si affacciavano. Lo stile architettonico adottato era neoclassico, ma con un tocco sobrio e funzionale, dovuto sia alla limitatezza dei fondi disponibili sia all’urgenza della ricostruzione. Pombal enfatizzava la razionalità architettonica e la standardizzazione, utilizzando un sistema decorativo uniforme sia per gli interni che per gli esterni degli edifici, con un uso più limitato rispetto al passato delle tipiche piastrelle decorative portoghesi, gli azulejos.

Innovazioni tecnologiche: la Gaiola pombalina

Uno degli aspetti più innovativi dello stile pombalino fu l’introduzione di elementi di progettazione antisismica e di costruzione prefabbricata. In risposta alla necessità di edifici sicuri e resistenti agli incendi, nacque la gaiola pombalina.

Questa struttura era costituita da una serie di montanti e traversi che formavano una maglia, rinforzata da elementi a forma di croce di sant’Andrea. Costruita in legno, la gabbia pombalina era in grado di resistere alle sollecitazioni di trazione e compressione. Le maglie venivano poi riempite con murature di pietrame, chiamate alvenaria in portoghese, per proteggere dagli incendi e dalle intemperie.

Prefabbricazione e ricostruzione rapida

Il sistema di prefabbricazione introdotto durante la ricostruzione di Lisbona era estremamente innovativo per l’epoca. Gli edifici venivano realizzati interamente fuori città, trasportati in pezzi e assemblati sul posto. Questo metodo permise di costruire rapidamente nuove strutture sicure, trasformando radicalmente la planimetria della città. Le strette strade medievali furono sostituite da una pianta ortogonale, con ampi spazi, buona illuminazione e aerazione, garantendo una qualità di vita migliore per i residenti.

Conclusione

Lo stile pombalino rappresenta un capitolo significativo nella storia dell’architettura portoghese, caratterizzato dalla combinazione di funzionalità, sicurezza e innovazione. La ricostruzione di Lisbona sotto la guida del marchese di Pombal non solo restituì alla città la sua grandezza, ma introdusse anche principi architettonici moderni che influenzarono profondamente lo sviluppo urbano successivo. Questo stile rimane un esempio di come, da una tragedia, possa nascere un’opportunità per reinventare e migliorare una città, lasciando un’eredità duratura e significativa.