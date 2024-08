Roma, scoperta sulla via Appia. Gli archeologi spiegano cosa potrebbe essere questa struttura. Gli scavi proseguono

ROMA – Appiantica39 – Scavo Archeologico di Via Appia Antica 39. 10 agosto 2024. Gli scavi stanno portando alla luce grandi ed eleganti blocchi in tufo, elegantemente lavorati. Di cosa si tratta? Ipotesi e ricostruzioni sono formulate dagli studiosi impegnati nel coordinamento dell’indagine.

“Si tratta di un imponente muro in opera quadrata – una delle tecniche costruttive più antiche utilizzate dai Romani – con una decorazione a fascia sulla facciata esterna. – affermano gli archeologi – Diversi blocchi del muro sono ancora interrati (quindi da scavare), ma possiamo già affermare che questa costruzione rappresenti l’architettura più antica dello scavo, su cui nella piena età imperiale si appoggiano i monumenti funerari. Il muro separava un’area aperta, priva di costruzioni, dalla necropoli in corso di indagine”.

Nel breve video, qui sotto, la spiegazione.

La “necropoli della via Appia” si riferisce agli antichi cimiteri romani situati lungo la Via Appia, una strada romana di grande importanza nota come “Regina Viarum”.