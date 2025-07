Roma. Tartarughe a cena, fognature segrete e strati di storia: cosa sta riemergendo sotto via Alessandrina, nel cuore dei Fori Imperiali?

Nel cuore di Roma, tra il Foro di Traiano e quello di Augusto, la via Alessandrina non è più soltanto un corridoio urbano tra passato e presente. È diventata, in questi mesi, una macchina del tempo. Lavorando sotto il sole cocente e tra le ombre di secoli accatastati, archeologi e tecnici stanno riscrivendo la mappa sotterranea della Città Eterna, scavando non solo tra le rovine imperiali, ma anche tra gli odori di cucina medievale, le condutture novecentesche e le tracce dimenticate di conventi ormai scomparsi.

I lavori, parte del progetto PNRR – Id. 27, si concentrano oggi su due aree chiave: il settore nord, adiacente al Foro di Traiano, e quello centrale, in corrispondenza del Foro di Augusto. Ed è proprio in questi due settori che la stratigrafia della memoria romana sta svelando sorprese affascinanti.

Tre tartarughe e una fossa medievale

Nel ventre della Roma del XIII secolo, il mistero di un pasto perduto

Scendere sotto il piano di calpestio moderno ha permesso di addentrarsi in epoche apparentemente lontane, ma ancora calde di vita. Nel settore settentrionale dello scavo, presso l’antico Convento di Sant’Urbano ai Pantani, è emersa una fossa ricolma di frammenti ceramici e resti animali. Fin qui, nulla di straordinario per Roma.

Ma tra le ossa, tre carapaci di tartarughe di terra.

Una scoperta che, sebbene possa apparire insolita agli occhi contemporanei, racconta una quotidianità medievale fin troppo concreta: nel XIII secolo, le tartarughe non erano solo ammirate per la loro forma, ma consumate nei piatti dei romani. Erano probabilmente lessate, arrostite o inserite in zuppe calde e speziate, secondo ricette perdute nei vapori delle cucine conventuali.

Non un’offerta rituale, dunque, ma il frammento tangibile di un pasto, forse condiviso all’interno di una comunità monastica o tra le mura di una casa signorile, in un quartiere ancora vivo e popolato.

Case scomparse, condutture d’acqua e tombini della memoria

Sotto il Foro di Augusto riaffiora la Roma moderna, nascosta sotto quella antica

Nel settore centrale, invece, il lavoro di svuotamento dell’intercapedine tra strutture murarie recenti e antiche ha permesso l’individuazione di “sottoservizi”, termine tecnico per indicare le reti infrastrutturali – condutture, fognature – che servivano le abitazioni del XIX e del XX secolo.

Una Roma moderna, ormai invisibile ai più, ma che continua a farsi sentire nei dettagli: le condotte dell’acqua che rifornivano le case lungo via Alessandrina; i tombini che compaiono nitidi nelle fotografie d’epoca, incastonati nei marciapiedi come piccoli occhi di ferro sulla città. Tracce che raccontano di una Roma borghese, ottocentesca, vivace, poi spazzata via per fare spazio alle aperture monumentali del regime fascista.

Conventi, demolizioni e fondazioni dimenticate

L’Annunziata ai Pantani e l’eco silenziosa delle monache romane

Un vaso medievale riemerso ora e, a destra lo scavo @ Archivio dei Musei dei Forti imperriali

Tra i mattoni emersi nel cantiere, c’è anche una storia di clausura, devozione e rimozione: il muro di recinzione del Convento dell’Annunziata ai Pantani – istituzione fondata alla fine del Cinquecento – si mostra oggi nelle sue fondamenta, incastonato tra le arcate costruite negli anni Venti del Novecento.

È il segno di un passato femminile e religioso ormai scomparso, ma che riaffiora come una voce sommessa tra i rumori dello scavo. Il convento fu demolito insieme a molte altre strutture civili e religiose per permettere la realizzazione della via dell’Impero, attuale via dei Fori Imperiali. Oggi, in un curioso gioco di sovrapposizioni, i suoi resti si fanno spazio tra quelli della propaganda e quelli, più antichi ancora, della Roma imperiale.

Il cantiere si ferma, ma la memoria resta accesa

Estate tra i Fori: visita alla Biblioteca di Traiano e arrivederci a settembre

L’ultima visita guidata prima della pausa estiva si è tenuta alla Biblioteca del Foro di Traiano, un luogo che evoca la fame di sapere degli antichi, tra colonne scolpite e spazi dedicati allo studio e alla scrittura. Tanti i cittadini e le cittadine presenti, attirati dalla possibilità di toccare con lo sguardo ciò che solitamente resta invisibile. La risposta del pubblico, entusiasta e affezionata, è la prova che Roma continua a raccontarsi a chi la vuole ascoltare.

Gli scavi si fermeranno momentaneamente, ma a settembre le visite riprenderanno. E chissà quali altre sorprese porterà con sé la terra, quando tornerà a parlare.