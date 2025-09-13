Sai cos’è il Divisionismo? Alla Pinacoteca di Tortona una nuova luce su Giuseppe Pellizza da Volpedo

Il Divisionismo è stato uno dei movimenti più affascinanti della pittura italiana a cavallo tra Otto e Novecento. Nato ufficialmente alla Prima Triennale di Brera del 1891, questo linguaggio pittorico si fondava su una rivoluzione ottica: i colori non venivano più mescolati sulla tavolozza, ma applicati in piccole pennellate separate direttamente sulla tela. La magia avveniva così davanti agli occhi dello spettatore: l’occhio, non più la mano dell’artista, era chiamato a ricomporre le vibrazioni luminose.

La scelta non era solo tecnica, ma anche ideale. Con il Divisionismo, gli artisti italiani cercavano un linguaggio moderno, capace di dialogare con le scoperte scientifiche sulla percezione e con le nuove istanze sociali. Tra i grandi protagonisti di questa stagione troviamo Giovanni Segantini, Gaetano Previati e naturalmente Giuseppe Pellizza da Volpedo, autore di uno dei quadri più iconici della nostra storia: Il Quarto Stato.

Una nuova opera di Pellizza a Tortona: Il Sole (studio)

Dal 13 settembre 2025, la Pinacoteca Divisionismo di Tortona accoglierà un’importante novità: l’ingresso nella collezione permanente dell’olio su tela Il Sole (studio), un’opera che anticipa il celebre dipinto conservato presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma.

In questo piccolo ma straordinario studio, Pellizza porta all’estremo la sua ricerca luministica: il sole, raffigurato in un’esplosione di segmenti multicolori, annulla il paesaggio sottostante e diventa il vero protagonista della scena. È un lavoro che, pur nato come passaggio preparatorio, ha la forza di un’opera autonoma: quasi un’astrazione ante litteram, un viaggio nell’essenza stessa della luce.

Pinacoteca Divisionismo Tortona, Giuseppe Pellizza, Il sole (studio), 1903-1904 – dettaglio

“Il giovane Pellizza. Accademie, maestri e prime esperienze: 1883-1890”

L’esposizione del Sole sarà accompagnata da un focus speciale (13 settembre 2025 – 15 febbraio 2026) dedicato agli anni di formazione dell’artista: Il giovane Pellizza. Accademie, maestri e prime esperienze: 1883-1890.

Per la prima volta il pubblico potrà ammirare insieme un nucleo di opere raramente esposte, come il Ritratto dei Genitori (1885), l’Autoritratto (1885-86), Testa di bambina (1887) e le tavolette di paesaggio realizzate tra il 1888 e il 1892. Non mancano esercizi di stile e di sperimentazione, dalle copie dal vero ai bozzetti, che raccontano la lenta ma decisa conquista di una voce personale.

Giuseppe Pellizza, Scogliera a Sturla, 1890 – dettaglio

A completare il percorso, dipinti dei suoi maestri Cesare Tallone e Pio Sanquirico, che mostrano come le radici del Divisionismo fossero intrecciate a una solida formazione accademica.

Giuseppe Pellizza, Il cammino dei lavoratori, 1898-1899

Una celebrazione diffusa: Milano e Tortona insieme

Questa iniziativa si inserisce in un ampio omaggio nazionale: dal 26 settembre 2025 al 25 gennaio 2026, la GAM di Milano ospiterà la grande mostra Pellizza da Volpedo. I capolavori. Un’occasione unica per rileggere il percorso del pittore attraverso prestiti prestigiosi, tra cui anche opere provenienti da Tortona.

La Pinacoteca Divisionismo, che conserva ben 28 lavori di Pellizza, rafforza così il suo ruolo di centro di riferimento per lo studio e la valorizzazione di uno degli artisti più rappresentativi del nostro Ottocento.

Veduta dell’esterno della Pinacoteca Divisionismo, Tortona

Giuseppe Pellizza da Volpedo

Giuseppe Pellizza da Volpedo (Volpedo, 1868 – 1907) fu uno dei protagonisti indiscussi del Divisionismo italiano. Dopo una formazione tra le accademie di Milano, Roma, Firenze, Bergamo e Genova, affinò uno stile personale che univa rigore scientifico e sensibilità sociale.

Il suo percorso culmina nel 1901 con Il Quarto Stato, manifesto pittorico delle lotte dei lavoratori e simbolo della coscienza collettiva di un’epoca. La sua ricerca sul colore e sulla luce, però, non si esaurì mai in un programma teorico: ogni opera resta testimonianza di un legame profondo con la sua terra, con i volti e i paesaggi del suo Piemonte.

La sua morte prematura, avvenuta nel 1907, interruppe un cammino ancora ricco di possibilità. Ma il suo lascito continua a brillare, oggi più che mai, grazie alle istituzioni che ne custodiscono e valorizzano la memoria.