Sai cos’è il movimento Fluxus? A Rimini una mostra con fotografie anni ’70 racconta la forza rivoluzionaria dell’avanguardia

Cosa accadeva quando arte, musica e performance si fondevano negli happening degli anni Settanta? Al Palazzo del Fulgor di Rimini, dal 30 agosto al 30 settembre 2025, la mostra “Antonio D’Agostino. Immagini Fluxus – Fotografie degli anni ’70” ci porta nel cuore pulsante di un movimento che ha cambiato per sempre il linguaggio artistico contemporaneo.

Antonio D’Agostino, Saito, Hendricks (1973)

Fluxus, tra ironia e rivoluzione

Il movimento Fluxus nacque ufficialmente all’inizio degli anni Sessanta, ma le sue radici affondano già negli anni Cinquanta grazie all’intuizione del lituano-americano George Maciunas, che ne fu il fondatore e principale teorico. Più che un semplice stile, Fluxus fu una vera e propria attitudine: un’arte che mirava a cancellare i confini tra vita e creazione artistica, facendo dell’azione quotidiana e dell’ironia strumenti di libertà.

Gli artisti Fluxus organizzavano happening, concerti e performance nei quali il pubblico non era mai un osservatore passivo, ma parte integrante dell’opera. Le regole tradizionali dell’arte – il quadro, la scultura, la cornice museale – venivano superate da un’energia collettiva, che celebrava il gesto, la sorpresa e perfino l’assurdo. Non a caso, lo stesso Maciunas definiva Fluxus «più vicino al gioco che all’arte».

Le influenze furono molteplici: dalla musica sperimentale di John Cage alle ricerche del dadaismo, fino alle contaminazioni con il nascente video d’arte. Fluxus si diffuse rapidamente tra America, Europa e Giappone, creando una rete internazionale di artisti che collaboravano e si scambiavano idee in una dimensione quasi comunitaria. Nam June Paik con le sue installazioni video, Charlotte Moorman con i suoi concerti-performance e Takako Saito con i suoi giochi concettuali furono tra i protagonisti più riconosciuti.

Quello che rende Fluxus ancora oggi attuale è la sua capacità di abbattere le gerarchie tra linguaggi artistici: musica, teatro, danza, arti visive e poesia si mescolavano liberamente. Ogni azione, anche la più semplice – rompere un bicchiere, muoversi nello spazio, suonare un violoncello in modo inusuale – diventava arte. Un’arte che non voleva essere élitaria, ma vicina alle persone, ironica e provocatoria, capace di sorprendere e coinvolgere.

Le immagini di D’Agostino

Charlotte Moorman e Nam June Paik (1974) backstage della perfomance TV “Bra for Living Sculpture”

Scatti che catturano energia, ironia e tensione performativa
In mostra a Rimini si potranno vedere circa 40 fotografie in bianco e nero, oltre a video d’epoca e più recenti. Tra i protagonisti immortalati compaiono figure leggendarie come Nam June Paik, Charlotte Moorman, Giuseppe Chiari, Takako Saito, Joe Jones, Geoffrey Hendricks e molti altri. Gli scatti restituiscono non solo volti e gesti, ma soprattutto l’atmosfera collettiva e partecipativa che ha reso Fluxus un unicum nel panorama artistico mondiale.

Una mostra per ricordare Antonio D’Agostino

L’omaggio a un fotografo che ha saputo guardare l’arte da dentro
Antonio D’Agostino (1938–2025), scomparso lo scorso gennaio, ha dedicato la sua carriera a documentare l’avanguardia. Le sue fotografie Fluxus, oggi considerate vere e proprie icone, vengono presentate al Palazzo del Fulgor con la curatela di Carmelita Brunetti, la collaborazione di Marco Leonetti e un testo critico di Enrico Gusella. Ad arricchire il percorso, il catalogo edito da ArtonWorld.com nella collana Green Luxury Edition, con un contributo dell’artista Emiliano Zucchini.

Il Palazzo del Fulgor e il legame con Fellini

Un luogo che unisce memoria cinematografica e nuova arte
L’allestimento, curato da Marco Leonetti, è pensato per accogliere il pubblico in un ambiente intimo e immersivo, in dialogo con lo spirito sperimentale dell’artista. Il Palazzo del Fulgor, cuore del Fellini Museum, si conferma così spazio privilegiato per la cultura contemporanea e per mostre capaci di coniugare memoria storica e nuove prospettive artistiche.

Informazioni sulla mostra

“Antonio D’Agostino. Immagini Fluxus – Fotografie degli anni ’70”
📍 Palazzo del Fulgor – Piazzetta San Martino, Rimini
📅 Dal 30 agosto al 30 settembre 2025
Orari: da martedì a domenica, 11:00 – 17:00; chiuso il lunedì non festivo
Ingresso: incluso nel biglietto del Fellini Museum
Contatti: museofellini@comune.rimini.it | Tel. +39 0541 793781
Sito web: www.fellinimuseum.it

