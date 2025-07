Sai cos’è l’Art Brut e perché si chiama così? Viaggio nell’arte selvaggia e istintiva di un movimento che ha cambiato la storia dell’arte. E in Italia arriva una grande retrospettiva dedicata a Slavko Kopač

Un’arte fuori dalle regole, un linguaggio primitivo e visionario, un ritorno all’origine del gesto creativo: l’Art Brut è tutto questo, e molto di più.

Fu Jean Dubuffet, nel 1945, a coniare l’espressione Art Brut per indicare le produzioni artistiche di persone ai margini del sistema culturale – autodidatti, bambini, detenuti, malati psichiatrici – la cui creatività si esprimeva in modo libero, selvaggio, privo di filtri accademici o logiche di mercato. Arte “grezza”, nel senso più puro e radicale del termine: non raffinata, non contaminata, non addomesticata. Un’arte che brucia di verità interiore e che risale alle radici più profonde dell’espressione umana.

Slavko Kopač (Vinkovci, 1913 – Parigi, 1995)

Omaggio a Cristoforo Colombo

1949, Olio su tela

54 × 65 cm



Cos’è l’Art Brut?

Un’arte ribelle, archetipica, radicalmente libera. Alla scoperta di una rivoluzione silenziosa

Il termine Art Brut – letteralmente “arte grezza” – nacque per dare un nome a una produzione artistica che, per la sua natura ruvida, istintiva e lontana dai canoni della cultura ufficiale, rischiava di rimanere invisibile. Dubuffet, pittore e teorico, cercava un’arte «non culturale», priva di fini estetici e svincolata dalle istituzioni. Secondo lui, l’autenticità dell’arte non nasceva da scuole o musei, ma dall’urgenza creativa pura.

Il cuore dell’Art Brut batte in luoghi insospettabili: ospedali psichiatrici, istituti di reclusione, margini sociali. Dubuffet ne trova i primi esempi tra le opere raccolte da Hans Prinzhorn, psichiatra tedesco che negli anni ’20 aveva pubblicato un celebre volume sulle produzioni artistiche dei malati mentali (L’espressione della follia, 1922). Da lì, il concetto si amplia fino a includere ogni forma di arte “non addestrata”, autenticamente spontanea.

I protagonisti dell’Art Brut non sono celebri pittori da manuale. Spesso si tratta di autodidatti o outsider: tra i più noti, Aloïse Corbaz, Adolf Wölfli, Augustin Lesage, Francis Palanc, Carlo Zinelli. Le loro opere – disegni iperdettagliati, scritture automatiche, universi fantastici ossessivamente ripetuti – sembrano provenire da un altrove simbolico, da un inconscio collettivo che l’arte accademica non riesce più a intercettare.

Dubuffet fonda nel 1948 la Compagnie de l’Art Brut, insieme ad André Breton, Claude Levi-Strauss, Michel Tapié e Slavko Kopač, che diventa il primo conservatore della collezione. Lo scopo? Raccogliere, tutelare, promuovere queste espressioni dimenticate. Nel 1976 nasce la Collection de l’Art Brut a Losanna, che ancora oggi conserva uno dei patrimoni più sorprendenti dell’arte del Novecento.

Parallelamente, si sviluppano concetti affini come Outsider Art, coniata negli anni ’70 dallo studioso Roger Cardinal, che ne amplia i confini fino a includere visioni artistiche marginali anche fuori dall’Europa. Ancora oggi, l’Art Brut ispira artisti contemporanei, psichiatri, curatori e filosofi, come testimoniano eventi come la Biennale Off di Losanna, mostre al MoMA e l’interesse crescente per l’arte dei “visionari”.

L’Art Brut ha avuto un impatto dirompente nel mettere in crisi la distinzione tra arte “alta” e “bassa”, tra genio e malattia, tra creazione e terapia. Ha dimostrato che l’arte non è solo sapere tecnico, ma un’esigenza primitiva dell’essere umano: l’urgenza di dire l’indicibile.

Un tesoro nascosto torna alla luce

Slavko Kopač e la sua prima retrospettiva italiana all’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze

Slavko Kopač (Vinkovci, 1913 – Parigi, 1995)

Cavalli

1947, Olio su tela

61 × 81 cm

Dal 12 settembre al 13 novembre 2025, la Sala delle Esposizioni dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze ospita “Slavko Kopač. Il tesoro nascosto”, la prima grande retrospettiva in Italia dedicata all’artista franco-croato, figura fondamentale nell’universo dell’Art Brut. Curata da Roberta Trapani e Pietro Nocita, la mostra ripercorre la parabola creativa di un autore visionario e multidisciplinare, a lungo dimenticato ma di straordinaria attualità.

Kopač fu compagno d’avventura di Jean Dubuffet, primo conservatore della Collection de l’Art Brut a Losanna e interlocutore privilegiato di André Breton e Michel Tapié. Il suo linguaggio – fatto di impulsi istintivi, forme metamorfiche, materiali eterogenei – rappresenta una delle sintesi più potenti tra surrealismo, arte informale e tensione primitiva.

Dall’accademia al caos creativo

Un’evoluzione che abbatte le regole della tradizione

Formatosi nella rigida disciplina accademica, Kopač abbandonò presto il naturalismo per abbracciare un’arte sperimentale e libera. Dalla pittura alla ceramica, dal collage al libro d’artista, la sua produzione è un continuo attraversamento di tecniche, epoche e immaginari. L’artista esplora la materia come fosse carne viva, dando forma a un universo simbolico che attinge al sacro, al ludico, all’informe. Echi di Freud, Jung, Bataille, Huizinga e Lévi-Strauss si intrecciano in un’opera che parla direttamente all’inconscio.

Due città, due stagioni

Firenze e Parigi nella biografia di Kopač

Slavko Kopač (Vinkovci, 1913 – Parigi, 1995)

Maternità

1949

Pastello su carta

22,5 × 26,5 cm

La mostra si articola in due grandi sezioni. La prima dedicata al periodo fiorentino (1943-1948), durante il quale Kopač sviluppò un linguaggio espressivo personale in un’Italia ancora ferita dalla guerra. La seconda esplora la lunga stagione parigina, dal 1948 in avanti, in cui l’artista entra in relazione con i grandi protagonisti dell’avanguardia europea: Breton lo invita a illustrare un suo poema (Au regard des divinités), Dubuffet lo vuole accanto a sé nella creazione della Compagnie de l’Art Brut, Tapié lo include tra i pionieri dell’art autre.

Kopač rifiuta tuttavia qualsiasi etichetta: pur dialogando con surrealisti e informali, rimane un outsider radicale. La sua autonomia poetica lo rende un unicum nel panorama del secondo dopoguerra.

Slavko Kopač (Vinkovci, 1913 – Parigi, 1995)

Passeggiata

1949

Olio su tela

73 × 92,5 cm

Opere, relazioni, archivi

Un universo artistico restituito nella sua complessità

Oltre a dipinti, disegni, collage, ceramiche e libri d’artista, la retrospettiva include materiali d’archivio e opere di personalità a lui vicine: da Jean Dubuffet a Michel Tapié, da Cesare Zavattini a Giordano Falzoni, primo promotore dell’Art Brut in Italia. Un dialogo tra menti e sensibilità che aiuta a comprendere l’influenza di Kopač nella ridefinizione dell’arte europea del secondo Novecento.

INFO MOSTRA

SLAVKO KOPAČ. Il tesoro nascosto. Arte informale, surrealismo, art brut

📍 Firenze, Accademia delle Arti del Disegno, Sala delle Esposizioni – Via Ricasoli 68

📅 12 settembre – 13 novembre 2025

🕒 Orari: martedì-sabato 10:00-13:00 e 17:00-19:00; domenica 10:00-13:00

🎫 Ingresso gratuito

🔗 www.aadfi.it