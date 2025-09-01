Sai cos’è un Kilim? A Chieri in mostra i tessili e i viaggi straordinari di un principe del Novecento

Un principe viaggiatore, un raid epico e una passione segreta: i tappeti. Dal 12 al 27 settembre 2025, il Museo del Tessile di Chieri apre al pubblico per la prima volta la collezione di tessili appartenuta a Scipione Borghese (1871-1927), X Principe di Sulmona, figura celebre per la vittoria nella mitica corsa automobilistica Pechino-Parigi del 1907 ma anche raffinato collezionista di manufatti orientali.

Tra Oriente e avventura

Il fascino dei viaggi che diventano memoria tessuta

Non tutti sanno che Borghese, oltre a essere un appassionato scalatore e uomo d’azione, fu un grande viaggiatore e osservatore delle culture orientali. Nei suoi itinerari in Asia Minore, Siria, Palestina, fino all’Asia centrale, raccolse Kilim anatolici e persiani, tappeti da preghiera, arazzi e tessuti di pregio, che oggi rivelano non solo il gusto estetico di un aristocratico del Novecento, ma anche simboli e tradizioni antiche.

I Kilim e i loro segreti

Simboli di nozze, amuleti, stelle e armonia

In mostra si potranno ammirare sei Kilim di piccole dimensioni e un esemplare del Kurdistan, tessuti in lane tinte con coloranti naturali. Non erano semplici tappeti: ogni disegno racchiudeva un significato, dal pettine simbolo di matrimonio alla stella portafortuna, fino agli amuleti protettivi. Si aggiunge un prezioso arazzo centroasiatico in lana, seta e oro, oltre a storici tappeti da sella persiani e turkmeni, esposti con dimostrazioni di restauro dal vivo.

Cos’è un Kilim?

Tessitura piana, simboli e colori dell’Oriente

Il Kilim non è un tappeto qualsiasi: è un manufatto realizzato con la tecnica della tessitura piana, senza nodi, che lo rende leggero e spesso reversibile. Diffuso dall’Anatolia all’Asia centrale, il Kilim nasce come oggetto di uso domestico e rituale: coperture, tappeti da preghiera, doni nuziali o amuleti protettivi.
I disegni geometrici e i colori, ottenuti da tinture naturali, non sono casuali ma racchiudono significati profondi: la stella augura prosperità, il pettine rappresenta il matrimonio, il dente di lupo simboleggia protezione.
Ogni Kilim è unico, perché legato alla mano e alla creatività della tessitrice, spesso una giovane donna che intrecciava lana e fili di memoria per raccontare la propria vita e le proprie speranze.

Il “gusto dell’Oriente”

Diari, cimeli e un’eredità di viaggi

I tessili raccontano l’altra faccia del Principe Borghese, che i suoi amici veneziani chiamavano “Scipione l’Asiatico”. A lui si devono pagine di diario pubblicate nel volume In Asia: Siria, Eufrate, Babilonia (1903), che testimoniano il suo sguardo curioso verso i popoli e i paesaggi attraversati. Accanto ai Kilim, la mostra presenta kakemono giapponesi, incensieri cinesi, ricami in seta e altri oggetti che restituiscono la memoria di un mondo in viaggio.

Un’occasione unica a Chieri

Tra museologia e racconto d’avventura

La rassegna, organizzata con il patrocinio del Comune di Chieri e della Città Metropolitana di Torino, offre anche eventi collaterali: visite guidate, laboratori per le scuole e dimostrazioni di restauro. Un’occasione per scoprire non solo l’arte tessile ma anche la vita di un aristocratico che seppe unire scienza, avventura e bellezza.

Info mostra

Tessili dai viaggi di un Principe del Novecento
📍 Museo del Tessile di Chieri, via Santa Clara 6
📅 12 – 27 settembre 2025
⏰ Orari: martedì mattina per scuole, mercoledì e sabato 15.00-18.00
🎟️ Ingresso: 3 euro (Museo + Mostra)
👉 Prenotazioni: prenotazioni@fmtessilchieri.orgwww.fmtessilchieri.org

Iniziative collaterali:

  • Sabato 13 settembre, ore 14-18: dimostrazione di restauro di tappeti storici
  • Mercoledì 24 settembre, ore 16.45: lettura animata “Nati per leggere”
  • Workshop didattici su prenotazione per le scuole

Tag
Condividi l'articolo su:
Redazione
Redazione

Stile Arte è una pubblicazione che si occupa di arte e di archeologia, con cronache approfondite o studi autonomi. E' stata fondata nel 1995 da Maurizio Bernardelli Curuz, prima come pubblicazione cartacea, poi, dal 2012, come portale on line. E' registrata al Tribunale di Brescia, secondo la legge italiana sulla stampa

Articoli correlati

Di tendenza

Cultura, spettacoli e giochi per bambini e ragazzi: al via a Roma la 30ª edizione de La città in tasca. Un festival di meraviglia tra arte, letture e sostenibilità
Archeologia. Qui c’era un edificio immane. Scoperta la base di una costruzione romana di 1800 anni fa Cos’era? Come veniva usata? perché così complessa? Rispondono gli archeologi
Toscana archeologia. Scoperta a Volterra un’altra galleria dell’anfiteatro romano. Una scala nel buio. Che c’è là sotto? Dove porta? A cosa serviva?
Archeologia. “Villette” dell’Età del Bronzo sotto lo stadio di calcio? Scoperti forni, case innovative e una tartaruga che svelano i segreti di 3.000 anni fa