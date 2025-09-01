Sai cos’è un Kilim? A Chieri in mostra i tessili e i viaggi straordinari di un principe del Novecento

Un principe viaggiatore, un raid epico e una passione segreta: i tappeti. Dal 12 al 27 settembre 2025, il Museo del Tessile di Chieri apre al pubblico per la prima volta la collezione di tessili appartenuta a Scipione Borghese (1871-1927), X Principe di Sulmona, figura celebre per la vittoria nella mitica corsa automobilistica Pechino-Parigi del 1907 ma anche raffinato collezionista di manufatti orientali.
Tra Oriente e avventura
Il fascino dei viaggi che diventano memoria tessuta
Non tutti sanno che Borghese, oltre a essere un appassionato scalatore e uomo d’azione, fu un grande viaggiatore e osservatore delle culture orientali. Nei suoi itinerari in Asia Minore, Siria, Palestina, fino all’Asia centrale, raccolse Kilim anatolici e persiani, tappeti da preghiera, arazzi e tessuti di pregio, che oggi rivelano non solo il gusto estetico di un aristocratico del Novecento, ma anche simboli e tradizioni antiche.
I Kilim e i loro segreti
Simboli di nozze, amuleti, stelle e armonia
In mostra si potranno ammirare sei Kilim di piccole dimensioni e un esemplare del Kurdistan, tessuti in lane tinte con coloranti naturali. Non erano semplici tappeti: ogni disegno racchiudeva un significato, dal pettine simbolo di matrimonio alla stella portafortuna, fino agli amuleti protettivi. Si aggiunge un prezioso arazzo centroasiatico in lana, seta e oro, oltre a storici tappeti da sella persiani e turkmeni, esposti con dimostrazioni di restauro dal vivo.
Cos’è un Kilim?
Tessitura piana, simboli e colori dell’Oriente
Il Kilim non è un tappeto qualsiasi: è un manufatto realizzato con la tecnica della tessitura piana, senza nodi, che lo rende leggero e spesso reversibile. Diffuso dall’Anatolia all’Asia centrale, il Kilim nasce come oggetto di uso domestico e rituale: coperture, tappeti da preghiera, doni nuziali o amuleti protettivi.
I disegni geometrici e i colori, ottenuti da tinture naturali, non sono casuali ma racchiudono significati profondi: la stella augura prosperità, il pettine rappresenta il matrimonio, il dente di lupo simboleggia protezione.
Ogni Kilim è unico, perché legato alla mano e alla creatività della tessitrice, spesso una giovane donna che intrecciava lana e fili di memoria per raccontare la propria vita e le proprie speranze.
Il “gusto dell’Oriente”
Diari, cimeli e un’eredità di viaggi
I tessili raccontano l’altra faccia del Principe Borghese, che i suoi amici veneziani chiamavano “Scipione l’Asiatico”. A lui si devono pagine di diario pubblicate nel volume In Asia: Siria, Eufrate, Babilonia (1903), che testimoniano il suo sguardo curioso verso i popoli e i paesaggi attraversati. Accanto ai Kilim, la mostra presenta kakemono giapponesi, incensieri cinesi, ricami in seta e altri oggetti che restituiscono la memoria di un mondo in viaggio.
Un’occasione unica a Chieri
Tra museologia e racconto d’avventura
La rassegna, organizzata con il patrocinio del Comune di Chieri e della Città Metropolitana di Torino, offre anche eventi collaterali: visite guidate, laboratori per le scuole e dimostrazioni di restauro. Un’occasione per scoprire non solo l’arte tessile ma anche la vita di un aristocratico che seppe unire scienza, avventura e bellezza.
Info mostra
Tessili dai viaggi di un Principe del Novecento
📍 Museo del Tessile di Chieri, via Santa Clara 6
📅 12 – 27 settembre 2025
⏰ Orari: martedì mattina per scuole, mercoledì e sabato 15.00-18.00
🎟️ Ingresso: 3 euro (Museo + Mostra)
👉 Prenotazioni: prenotazioni@fmtessilchieri.org – www.fmtessilchieri.org
Iniziative collaterali:
- Sabato 13 settembre, ore 14-18: dimostrazione di restauro di tappeti storici
- Mercoledì 24 settembre, ore 16.45: lettura animata “Nati per leggere”
- Workshop didattici su prenotazione per le scuole