Sai di cosa si tratta? E a che epoca risale? Un oggetto comune che racconta di mondi lontani e commerci. Le risposte degli archeologi

I pettini di corno rinvenuti a Hedeby svelano i legami nascosti tra il cuore delle città e le terre artiche

Un pettine. Nulla di più semplice e quotidiano, verrebbe da pensare. Eppure, nelle mani degli archeologi, questo umile oggetto si trasforma in indizio prezioso di una rete di scambi che, più di mille anni fa, collegava le città dei Vichinghi con le remote regioni del Nord. A Hedeby – la più grande città dell’età vichinga, situata nell’attuale Schleswig-Holstein, in Germania – lo studio biomolecolare di una serie di pettini del IX secolo ha rivelato un segreto sorprendente: quasi tutti erano realizzati non con corna di cervo locale, ma con corna di renna provenienti da centinaia di chilometri più a nord.

(images by Mariana Muñoz-Rodriguez)

Hedeby, capitale dei commerci vichinghi

Un crocevia tra Baltico e Mare del Nord

Tra VIII e X secolo, Hedeby (Haithabu in antico norreno) fu uno dei principali porti e mercati della Scandinavia. Qui si incontravano mercanti frisoni, franchi, slavi e scandinavi, in un brulicare di lingue, merci e idee. Gli scavi hanno restituito migliaia di manufatti, testimoni di una città in continua trasformazione. Ma spesso le stratigrafie disturbate e la difficoltà di datazione hanno reso complicato ricostruire con precisione le dinamiche del commercio.

Ecco allora che oggetti apparentemente minori, come i pettini, diventano fonti privilegiate: grazie alla loro tipologia ben classificata, consentono di attribuire date affidabili e, oggi, di risalire addirittura alla provenienza del materiale.

La scienza al servizio dell’archeologia

Il metodo ZooMS e l’analisi delle proteine

Per distinguere se un pettine fosse realizzato con corna di cervo rosso o di renna, i ricercatori hanno impiegato una tecnica innovativa: la Zooarchaeology by Mass Spectrometry (ZooMS). Attraverso l’analisi delle sequenze proteiche residue nel collagene, è stato possibile identificare la specie animale d’origine.

Il risultato? Su 49 pettini analizzati, oltre il 90% proveniva da corna di renna. Un dato straordinario, perché a Hedeby gli scarti artigianali rivelano l’uso prevalente di corna di cervo, facilmente reperibili localmente. Ne consegue che i pettini in questione non furono prodotti sul posto, ma importati da aree settentrionali della Scandinavia.

Una rete che univa città e foreste del Nord

Dalle tundre artiche ai mercati urbani

L’uso di corna di renna rivela dunque legami economici solidi e costanti con le regioni più remote, popolate da Saami e da comunità dedite alla caccia e all’allevamento. Proprio lì si trovavano le mandrie di renne che fornivano la materia prima, poi lavorata da artigiani specializzati e infine trasportata verso sud.

I pettini, quindi, non erano soltanto oggetti d’uso quotidiano: erano il frutto tangibile di un’economia interconnessa, che già nel IX secolo univa le città mercantili del Baltico ai paesaggi artici. Insieme ad altre merci – pietre da affilatura provenienti dalla Norvegia, steatite, perfino pesci del Mare del Nord – questi manufatti delineano un mosaico di scambi e relazioni che anticipa la rete commerciale europea medievale.

Funzione pratica, valore simbolico

Un ornamento che racconta identità e prestigio

I pettini vichinghi erano oggetti complessi, composti da più elementi fissati con rivetti metallici. Non servivano solo a disciplinare i capelli, ma assumevano anche un valore sociale: portati alla cintura, esibiti come ornamenti, diventavano simboli di cura personale e di status.

Avere un pettine di corna di renna, importato da terre lontane, significava dunque possedere un manufatto esotico, legato a mondi remoti e a rapporti di scambio privilegiati.

Cosa ci raccontano oggi questi oggetti

Il futuro della ricerca sui commerci vichinghi

Lo studio dimostra come l’archeologia, con l’aiuto delle scienze naturali, sia oggi in grado di illuminare i flussi invisibili di un’economia antica. Dietro ogni pettine c’è la storia di un viaggio: dalla foresta artica ai laboratori artigiani, dalle mani dei mercanti fino agli abitanti di Hedeby.

Ma resta ancora molto da indagare: chi produceva realmente questi pettini? Erano laboratori itineranti frisoni, come suggerito da alcuni, o botteghe scandinave specializzate? E quali altri materiali, oggi non conservati, seguirono le stesse rotte?

Domande che, forse, altri piccoli oggetti quotidiani potranno un giorno aiutare a risolvere.

