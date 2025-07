Sardegna. Domus de Janas, ora Unesco. Super curiosità. Tutto quello che dovreste sapere su queste strutture misteriose e che (forse) nessuno vi ha mai detto

di Anna Maria Perini. “Nostro servizio”. /Approfondimento.

Scolpite nella pietra viva, decorate con corna taurine, spirali e segni femminili, le Domus de Janas raccontano una storia di morte e rinascita vecchia di 5.000 anni. Qualcuno afferma che la specularità tra la vita terrena e quella ultraterrena, nascesse del fatto che dalla domus venissero presi i materiali di cava per realizzare la casa principale del committente e che il lavoro fosse così minuzioso, nell’asportazione dei blocchi, da creare una sorta di negativo dell’abitazione stessa.

Oggi il loro fascino antico è stato finalmente riconosciuto anche dall’UNESCO. Ma cosa sono esattamente? Quante ne esistono? E perché continuano ad affascinarci con i loro misteri irrisolti?

Scendiamo, stanza dopo stanza, in questo mondo sotterraneo, dove la roccia parla e il tempo si curva come un ventre che accoglie.

Un riconoscimento storico

Le Domus de Janas entrano nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità

Nel 2024, l’UNESCO ha riconosciuto le Domus de Janas come patrimonio mondiale dell’umanità, inserendole nel progetto “Arte e architettura della preistoria mediterranea”.

Il dossier, presentato dallo Stato italiano, ha riguardato sette necropoli principali, scelte tra le oltre 2.400 tombe rupestri note in Sardegna, come esempio rappresentativo di un fenomeno unico in Europa.

Le necropoli protette sono:

Anghelu Ruju (Alghero)

(Alghero) Santu Pedru (Alghero)

(Alghero) Montessu (Villaperuccio)

(Villaperuccio) Sant’Andrea Priu (Bonorva)

(Bonorva) Sa Figu (Ittiri)

(Ittiri) Puttu Codinu (Villanova Monteleone)

(Villanova Monteleone) Monte Siseri (Putifigari)

Queste Domus rappresentano la vetta artistica e spirituale del Neolitico sardo, con ambienti monumentali, ricche decorazioni e complesse planimetrie a più camere. Ma la rete di tombe che punteggia tutta l’isola è molto più vasta e spesso ancora inesplorata.

Cosa sono davvero le Domus de Janas?

Case delle fate, tombe della rinascita, templi della soglia

Il termine “Domus de Janas” significa, in lingua sarda, “case delle fate” o “delle janas”, misteriose creature del folklore isolano. Secondo la tradizione, vivevano sotto terra, lavoravano filando l’oro e si mostravano solo a chi sapeva vedere.

In realtà, queste strutture sono tombe scavate nella roccia, realizzate tra il 3400 e il 2700 a.C., durante il Neolitico recente e la prima età del Rame. Furono costruite dalle culture di Ozieri, Bonu Ighinu, Monte Claro e riutilizzate anche in epoca nuragica e romana.

Ma non si tratta solo di sepolture: la loro forma, i simboli incisi e le dimensioni ci parlano di riti complessi, in cui la morte era vista come un passaggio, non una fine. Entrare nella Domus significava rientrare nel grembo della Madre Terra, in attesa di una rinascita.

Com’erano fatte?

Architettura rupestre, ingegno neolitico e simboli eterni

Scavate interamente a mano nella roccia trachitica o calcarea, le Domus presentano una varietà impressionante di forme:

Monocellulari : una sola camera, spesso a forma ovale o rotonda.

: una sola camera, spesso a forma ovale o rotonda. Pluricellulari : da 2 fino a 20 camere collegate da corridoi e passaggi.

: da 2 fino a 20 camere collegate da corridoi e passaggi. Con vestiboli e anticamere: veri e propri complessi sotterranei.

Molte Domus riproducono fedelmente l’interno delle case dell’epoca, con soffitti a doppio spiovente, travi finte scolpite, porte finte e nicchie per offerte.

I simboli più ricorrenti sono:

Corna taurine : associate alla forza vitale e alla divinità maschile.

: associate alla forza vitale e alla divinità maschile. Spirali e meandri : forse connessi al viaggio dell’anima.

: forse connessi al viaggio dell’anima. Simboli vulvari e tratti femminili: legati alla fertilità e alla Dea Madre.

Alcune Domus sono decorate con pittura rossa o con rilievi scolpiti. La tecnica e la cura impiegate testimoniano una raffinatissima cultura artistica e spirituale.

Curiosità insolite e segreti ancora da chiarire

Tra astronomie neolitiche, graffiti infantili e crani modellati

Le Domus de Janas sono uno dei più enigmatici patrimoni del Mediterraneo. Dietro l’apparenza silenziosa si celano pratiche e misteri che ancora oggi sfuggono alla piena comprensione: