Scoperte durante il nuovo scavo 32 scarpe romane di 1700 anni fa nel fango del forte di Magna. Le taglie enormi e le differenze di piede con il vicino forte di Vindolanda. Ma i romani indossavano solo calzari? Che altre scarpe portavano?

di Federico Bernardelli Curuz / Nostro servizio.

Un tesoro nel fango.

Scoperte straordinarie grazie ai depositi anaerobici del fossato nord del forte romano di Magna.

Il vento delle brughiere settentrionali in queste ore porta altra pioggia sul terreno umido di Magna, un antico forte romano situato nei pressi dell’attuale Carvoran, nella contea inglese del Northumberland, non lontano dal punto d’incontro tra la Muraglia di Adriano e la strada militare Stanegate. Proprio qui 32 calzature romane, alcune straordinariamente ben conservate, sono riaffiorate ora dal fango nero di un fossato difensivo scavato circa 1700 anni fa.

Ma la sorpresa non è solo nella quantità o nella qualità del cuoio: ben otto delle scarpe rinvenute misurano oltre 30 centimetri, equivalenti alle attuali taglie UK 13-14 (EU 48-50). Una, addirittura, ha una suola da 32,6 cm, la più grande mai documentata nella vasta collezione del Vindolanda Charitable Trust. Un dato che, se confrontato con la media delle scarpe trovate a Vindolanda – dove solo lo 0,4% rientra nella stessa classe dimensionale – suggerisce una realtà sorprendente. Ne abbiamo parlato, nei giorni scorsi. Mancava il dato completo del numero di scarpe scoperte durante lo scavo e voglia, al contempo, offrire un approfondimento relativo all’enigma.

Magna e Vindolanda: due forti, due mondi

Pochi chilometri di distanza, ma assetti e popolazioni militari differenti

Anche se oggi Vindolanda e Magna sembrano condividere un’identità geografica – sono a 5 chilometri in linea d’aria una dall’altra – nel periodo romano i due siti rappresentavano entità molto diverse sia per composizione delle guarnigioni sia per funzioni operative. Sta qui la chiave di lettura del mistero delle “scarpe da gigante”, da un lato, e delle “scarpe normali”, dall’altro?

Vindolanda, noto per i celebri documenti su tavoletta e per l’abbondanza di resti ben conservati, fu in varie fasi un accampamento di supporto logistico e civile, spesso sede di unità ausiliarie originarie delle Gallie. Il forte – che venne comandato anche da un bresciano che qui ha lasciato un altare con i propri voti – ospitava certo militari, ma anche famiglie, donne, bambini. Qui sono state trovate migliaia di calzature: dai sandali eleganti per i mesi caldi agli stivaletti in cuoio rinforzato, fino a delicatissime scarpine da neonato. Le scarpe di Vindolanda sono circa cinquemila.

Magna, al contrario, rivestiva un ruolo più operativo e tattico. Il forte era probabilmente sede di unità da cavalleria pesante e truppe mobili, impiegate nel pattugliamento lungo il confine. Il clima più umido e l’assenza di una comunità stanziale femminile o civile numerosa ne fa una base più marziale, meno influenzata dalla vita quotidiana e più votata alla resistenza ambientale e alla mobilità. Da quello che sappiamo, in particolare qui c’erano soprattutto arcieri siriani e cavalieri sarmati, questi ultimi provenienti dalle zone di confine tra la Russia e le aree di cultura iraniana. Possiamo quindi pensare che Vindolanda fosse più romana, gallica ed europea, mentre Magna fosse luogo di stazionamento di truppe provenienti da zone di confine dell’impero.

Taglie eccezionali: uomini giganteschi o sovrascarpe da pattugliamento?

Perché a Magna le scarpe sono molto più grandi rispetto a Vindolanda?

Il dato statistico è lampante: a Magna, ben il 25% delle calzature rinvenute supera i 30 cm. Una proporzione inedita. Ma come spiegare la presenza di scarpe così grandi? Le ipotesi si accavallano.

Da una parte, alcuni archeologi ipotizzano la presenza di alcuni uomini particolarmente alti, forse reclutati in regioni dell’Impero note per la statura (come le province danubiane o germaniche). Ma l’ipotesi alternativa, avanzata dagli studiosi di Stile arte, è altrettanto affascinante: le scarpe rinvenute a Magna potrebbero essere scarpe o sovrascarpe invernali, ossia gusci in cuoio e pelliccia da indossare sopra le calzature ordinarie o sopra calze molto spesse, pensati per affrontare sopralluoghi su terreni fangosi, innevati o paludosi.

Questa teoria non solo spiegherebbe le dimensioni eccezionali, ma anche l’alta concentrazione di scarpe grandi nello specifico settore nord del fossato, nel punto in cui avvenivano probabilmente ispezioni della linea di confine e controlli sul campo. Quando le scarpe erano consumate da anni di lavoro e infangate, dopo il rientro nel forte, finite le ispezioni in campagna, verso la linea delle popolazioni ostili, i soldati avrebbero potuto toglierle e lanciarle nel fossato. E’ quindi possibile, secondo i nostri studiosi, che da un lato i soldati fossero più alti della media, ma che le dimensioni delle loro scarpe uscissero notevolmente dalle taglie ordinarie perchè le calzature ora scoperte erano da utilizzare con calze molto spesse o come sovrascarpe.

Magna, situata nei pressi di Carvoran nel Northumberland, presenta un clima freddo e molto umido per gran parte dell’anno. La temperatura media annua è di circa 9 °C, con massime estive che raggiungono i 18–19 °C e minime annuali attorno ai 6 °C. Durante l’inverno (dicembre-febbraio), le temperature diurne si aggirano sui 5–6 °C, mentre le notturne scendono spesso fino a 0 °C, con frequenti gelate e punte minime che raggiungono −1 o −2 °C. Le precipitazioni sono elevate: cadono mediamente 840 mm di pioggia all’anno, distribuiti su circa 170 giorni piovosi, con la possibilità di neve nei mesi più freddi. Le condizioni ambientali – fatte di terreni saturi, gelati o fangosi – rendono plausibile l’uso di calzature robuste, voluminose o sovrascarpe protettive, come quelle recentemente rinvenute nel fossato nord del forte.

“Le sovrascarpe – dicono gli studiosi di Stile arte – avrebbero ridotto il problema del fango all’interno del forte. Non possiamo pensare che le strade del forte, una volta strutturato, fossero fangose, considerata la disciplina e l’ordine dei romani. E’ fondato pensare che i pattugliamenti esterni avvenissero, durante l’inverno nevoso o l’autunno piovoso o la primavera caratterizzata da piogge intense, con scarpe accessorie di servizio, che potevano conchiudere un piede già calzato o dotato di calze di lana molto spesse. E poi tolte all’ingresso del forte stesso”.







Perché si sono conservate?

Il segreto dei fossati e del fango senza ossigeno

La conservazione eccezionale di queste scarpe è dovuta a un fattore cruciale: la presenza di depositi semi-anaerobici, ricchi d’acqua e poveri d’ossigeno, all’interno del fossato difensivo settentrionale. Quando gli archeologi del Trust hanno raggiunto questi strati, immersi in fango nero saturo e compatto, hanno incontrato condizioni ideali per la conservazione del cuoio.

La mancanza di ossigeno rallenta drasticamente l’attività dei microrganismi che normalmente distruggerebbero i materiali organici. Questo stesso fenomeno è quello che ha permesso la conservazione delle oltre 5.000 calzature scoperte a Vindolanda, che costituiscono oggi la più ampia collezione di scarpe romane del mondo.

I Romani non indossavano solo sandali

Un guardaroba militare articolato: scarpe da marcia, da battaglia e da riposo

Nell’immaginario collettivo, il soldato romano calca le strade del mondo noto con i suoi caligae – i famosi sandali militari chiodati. Ma la realtà archeologica ci dice molto di più.

A Vindolanda e ora anche a Magna, sono state rinvenute diverse tipologie di calzature, tra cui:

Calcei : scarpe chiuse in cuoio, spesso con suola robusta e stringatura anteriore; usate da ufficiali e durante la stagione fredda.

: scarpe chiuse in cuoio, spesso con suola robusta e stringatura anteriore; usate da ufficiali e durante la stagione fredda. Soleae : sandali leggeri da interno, per uso domestico o nei bagni.

: sandali leggeri da interno, per uso domestico o nei bagni. Perones : calzature intermedie, spesso chiuse lateralmente, probabilmente usate durante le campagne o nei climi umidi.

: calzature intermedie, spesso chiuse lateralmente, probabilmente usate durante le campagne o nei climi umidi. Scarpe rinforzate da marcia : veri e propri stivali chiodati , pensati per la marcia forzata su pietra, fango o neve.

: veri e propri , pensati per la marcia forzata su pietra, fango o neve. Sovrascarpe o ghette: raramente conservate, ma ipotizzate da varie fonti come accessori in cuoio o stoffa cerata da applicare sopra i calcei o i sandali.

La varietà rispecchia non solo la stratificazione gerarchica, ma anche l’adattamento climatico e funzionale. Le scarpe erano personalizzate, a volte decorate, altre volte semplicemente cucite su misura, anche per donne e bambini presenti negli accampamenti e nei forti.

Il potere evocativo delle calzature antiche

Impronte d’identità, umanità e sopravvivenza

Come ha sottolineato la Dott.ssa Elizabeth Greene, che ha misurato ogni singola calzatura della collezione di Vindolanda, “le scarpe sono uno degli oggetti più personali che un essere umano può lasciare”.

Esse raccontano non solo di chi camminava, ma come, dove e per quanto. Da un neonato celtico affidato a una madre ausiliaria a un cavaliere germanico impegnato in una missione invernale: ogni calzatura è un’impronta del passato.