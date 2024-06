Scava nel suo campo. Trova una mitica daga vichinga. I raggi X permettono di identificare una scritta. Ferro magico e invincibile

Øyvind Tveitane Lovra non poteva credere ai suoi occhi quando trovò una rara spada vichinga nella fattoria di famiglia a Suldal. “Oh, che succede ora?” fu il primo pensiero che attraversò la sua mente. Questa scoperta rappresenta probabilmente la prima volta che una spada di questo tipo viene ritrovata nella contea di Rogaland.



Il 29 maggio 2024, il Museo Archeologico di Stavanger ha ricevuto questo eccezionale reperto dal consiglio regionale. Gli archeologi, i professori e i conservatori presenti al momento della consegna erano visibilmente emozionati, osservando con attenzione il manufatto che Lovra aveva scoperto. Indossando guanti bianchi e viola, si sono affrettati a rimuovere argilla, ruggine e sabbia dalla spada per rivelarne i dettagli nascosti.

Con l’ausilio dei raggi X, il conservatore Hege Hollund ha scoperto i contorni di iscrizioni a croce e forse alcune lettere sulla lama. Questo dettaglio ha suscitato grande entusiasmo tra gli archeologi, che raramente hanno l’opportunità di analizzare una spada di tale rilevanza storica. “Questo è molto raro. La spada era il più grande status symbol dell’era vichinga ed era un privilegio poterla portare,” ha spiegato Lars Søgaard Sørensen, un archeologo con 25 anni di esperienza. Anche il collega Kim Thunheim, con 15 anni di esperienza, ha condiviso l’emozione per questa scoperta unica.

Lovra, che ha contattato il consiglio regionale per registrare il ritrovamento, ha seguito tutte le procedure corrette, garantendo che la spada venisse consegnata al Museo Archeologico. “Mi sono subito reso conto che questa non era una scoperta da tutti i giorni. Per me era ovvio consegnarla. Riguarda la nostra storia ed è bello sapere cosa è stato qui in passato,” ha dichiarato Lovra, che è un agricoltore part-time, ingegnere capo sul traghetto MF Hydra e politico locale per il partito di centro nel comune di Suldal.

Il giovane ha paragonato la ricerca della spada alla ricerca di un ago in un pagliaio. Ha raccontato come stava preparando il campo per seminare nuova erba con suo figlio Haakon, quando ha notato un oggetto di ferro che inizialmente pensava fosse rottame. Solo dopo averlo raccolto si è reso conto che si trattava di una spada. La spada, lunga 37 centimetri, manca della metà della sua lunghezza originaria, ma è sorprendentemente ben conservata, grazie alla protezione offerta dall’argilla densa del terreno.

Kim Thunheim è stato il primo archeologo a essere contattato riguardo al ritrovamento. La spada è stata poi portata al Museo Archeologico, dove Hege Hollund ha avviato le indagini. “È una giornata un po’ travolgente e divertente al lavoro,” ha commentato Hollund, ricordando altri recenti ritrovamenti significativi, come quello dell’oro l’anno scorso e un reliquiario nella cattedrale.

Le immagini ai raggi X hanno rivelato iscrizioni che suggeriscono che la spada potrebbe essere una VLFBERHT, una tipologia di spade di alta qualità prodotte nell’impero franco, contrassegnate con il nome del produttore dell’arma. “Quando abbiamo visto la spada per la prima volta, siamo rimasti incantati, perché non capita molto spesso di ricevere spade dell’era vichinga. Quando abbiamo visto la radiografia, eravamo davvero emozionati. Che ci fosse un’iscrizione sulla lama, davvero non ce lo aspettavamo,” ha dichiarato emozionato Sigmund Oehrl, professore di archeologia all’Università di Stavanger.

La spada di Lovra si distingue particolarmente, poiché delle circa tre o quattromila spade dell’era vichinga ritrovate in Europa, solo circa 170 presentano simili iscrizioni, e di queste, solo 45 sono state ritrovate in Norvegia. La spada fu probabilmente prodotta tra il 900 e il 1050 e, secondo Lovra, potrebbe essere arrivata nella fattoria di famiglia insieme ai Vichinghi che un tempo navigavano nel fiordo di Lovrajord. “Non ignoro il fatto che il capo che possedeva questa spada è mio parente,” ha scherzato Lovra.

Ora la spada verrà ulteriormente esaminata e conservata per saperne di più sulle sue origini e significato.