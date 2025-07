Scavi e che trovi? Sorpresa! Un paiolo misterioso e monete d’argento. Quando fu nascosto? Perché?

Brandeburgo sulla Havel, città tedesca di circa 72.000 abitanti situata a 70 km a ovest di Berlino, è stata protagonista, in questi giorni, di una curiosascoperta archeologica.

Durante uno scavo preventivo presso Gotthardtkirchplatz 3, in vista dell’ampliamento della galleria d’arte giovanile Sonnensegel e.V., è stato rinvenuto un paiolo in rame, sepolto nel terreno all’interno dei resti di una casa a graticcio demolita attorno al 1634.

All’interno del recipiente, ben conservato, sono emerse tre monete d’argento risalenti ai primi decenni del XVII secolo, un periodo fortemente segnato dalla Guerra dei Trent’anni (1618–1648).

Il contesto edilizio: una casa a graticcio nel centro storico

L’edificio fu abbandonato durante i conflitti del Seicento centrale

La scoperta è avvenuta nel settore nordoccidentale del centro storico, in prossimità della Chiesa di San Gottardo, un’area che nel Seicento ospitava edifici residenziali in legno e muratura.

L’edificio interessato dallo scavo era una casa a graticcio di medie dimensioni, verosimilmente distrutta o dismessa durante la crisi bellica degli anni Trenta del XVII secolo.

Nel suo livello di crollo o livellamento, gli archeologi hanno recuperato il paiolo, collocato in una posizione stabile, insieme ad altri materiali riferibili ad attività domestiche e artigianali.

Le monete d’argento: tre emissioni da tre regioni

Zugo, Olanda, Amburgo: una piccola selezione dalla circolazione europea

All’interno del recipiente, oltre alle impronte lasciate dal metallo, sono state identificate tre monete:

Un Dicken emesso dalla Città di Zugo (Svizzera) nel 1610 , con l’immagine di Sant’Osvaldo ,

emesso dalla nel , con l’immagine di , Un mezzo Reichsthaler olandese datato 1618 ,

olandese datato , Un tallero emesso dalla Città Libera di Amburgo nel 1634, recante il nome dell’imperatore Ferdinando II, re di Boemia.

Tutte le monete sono d’argento e si collocano cronologicamente fra il 1610 e il 1634, confermando una datazione del deposito coerente con l’abbandono dell’abitazione. La presenza di soli tre esemplari, in un paiolo capiente, ha portato gli archeologi a ipotizzare un deposito interrotto, oppure un occultamento parziale di valori più consistenti.

Tracce di lavorazione artigianale nei livelli associati

L’abitazione ospitava con ogni probabilità un cinturaio o fabbro del rame

Oltre al paiolo e alle monete, nel medesimo strato sono stati trovati:

sette frammenti di lamiera non ferrosa ,

, piccole strisce di scarto ,

, otto gocce di saldatura in piombo ,

, residui di lavorazione metallica.

Questi reperti rimandano a un’attività artigianale svolta all’interno dell’abitazione, probabilmente legata alla produzione di ferramenta leggera, fibbie, bottoni o cinture metalliche. La presenza del paiolo – utensile comune in una cucina dell’epoca – utilizzato in questo caso come contenitore per monete, potrebbe indicare l’adattamento di oggetti domestici per usi difensivi o conservativi in tempi di pericolo.

Una stratigrafia complessa e continua nel tempo

Dal Neolitico alla guerra moderna: uso plurimillenario del sito urbano

L’analisi stratigrafica ha restituito una sequenza articolata, che documenta l’utilizzo continuativo dell’area:

Il livello più antico corrisponde a depositi post-glaciali , con tracce di frequentazione preistorica ;

, con ; Al di sopra si conservano strati del XII secolo , epoca dell’edificazione della Chiesa di San Gottardo ;

, epoca dell’edificazione della ; Gli archeologi hanno inoltre identificato un cimitero medievale associato alla chiesa, con sepolture protratte nel tempo.

Tra queste spicca una bara d’albero scavata in un unico tronco, con probabile attribuzione slava, tipica delle comunità cristianizzate dell’Europa centro-orientale. Si tratta di un’indicazione della presenza mista della popolazione nel medioevo brandeburghese.

Applicazione del modello “Curuz Archeologia”

Interpretazione scientifica del contesto secondo cinque assi di lettura

C – Curazione

Il gesto di occultare le monete in un recipiente solido come il paiolo, nascosto sotto il suolo, rientra tra le azioni difensive messe in atto in tempi di guerra. Le tracce suggeriscono una volontà di conservazione in previsione di pericolo. La presenza di sole tre monete rafforza l’ipotesi di un gesto interrotto.

U – Urbanistica

La casa a graticcio sorgeva in area centrale, a ridosso di un edificio religioso, con probabile densità abitativa medio-alta e presenza di attività miste (residenza e bottega). Il contesto urbano del Seicento era già strutturato e inserito in un tessuto sociale complesso.

R – Ritrovamento

Il paiolo è stato scoperto in situ, integro, con impronte di monete visibili nel metallo ossidato. Il livello di scavo era sigillato, privo di segni di disturbo, e associato a materiale coerente per cronologia e funzione. Il contesto è archeologicamente chiaro.

U – Usi

L’abitazione ospitava un artigiano del metallo non ferroso. Gli oggetti rinvenuti confermano un uso plurimo degli spazi interni, dove la cucina, il laboratorio e la zona di conservazione coesistevano. Il paiolo, da utensile alimentare, diventa contenitore per beni di valore.

Z – Zion (luogo simbolico)

La varietà geografica delle monete (Svizzera, Olanda, Germania del Nord) suggerisce mobilità economica e circolazione commerciale anche in tempi di crisi. L’individuo che le possedeva era probabilmente inserito in una rete sovraregionale, forse attraverso il mestiere o i contatti commerciali.

Scheda sintetica del ritrovamento