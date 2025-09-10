Scavi metropolitana di Roma. Nel terreno, in un vaso, trovate ora medaglie rinascimentali in piazza Venezia. A chi si riferivano? Perchè questo deposito? Che valore simbolico aveva?

Una scoperta nel cantiere di piazza Venezia racconta i riti propiziatori dell’edilizia rinascimentale

Il ritrovamento nel cuore di Roma

Tre medaglie custodite in un vaso nelle terre della Metro C

Roma continua a restituire, metro dopo metro, frammenti preziosi della propria memoria. Questa volta, nel cantiere della Metro C di piazza Venezia, gli archeologi della Soprintendenza Speciale di Roma hanno riportato alla luce tre medaglie in bronzo, raffiguranti papa Paolo II, pontefice dal 1464 al 1471. Le medaglie erano state accuratamente collocate dentro un vaso, poi occultato durante la costruzione di un edificio del tardo Quattrocento.

Secondo la Soprintendente Daniela Porro, l’atto va letto come un gesto augurale, una pratica scaramantica e insieme commemorativa: si trattava, con ogni probabilità, di un rito di buon auspicio legato all’edificazione di nuove strutture. Il fatto che la scoperta giunga proprio nell’anno del Giubileo rafforza la suggestione di un legame simbolico tra i cicli della storia e le forme di protezione invocate dai costruttori rinascimentali.

Roma del Quattrocento e i cantieri pontifici

Un laboratorio edilizio in continua trasformazione

Il pontificato di Paolo II – nato Pietro Barbo, patrizio veneziano – coincise con una fase di intensa attività edilizia. La Roma del tardo Medioevo si andava trasformando in una capitale rinascimentale, con cantieri che coinvolgevano tanto gli spazi sacri quanto quelli civili.

La collocazione delle medaglie dentro un vaso, quindi, non fu un gesto casuale, ma l’adesione a una prassi diffusa in cui il cantiere era luogo di sacralità, di invocazione e di protezione. Non diversamente da quanto accadeva nelle epoche precedenti, dalle fondazioni di templi romani sino alle costruzioni medievali, il gesto di deporre un oggetto prezioso non aveva valore materiale, ma simbolico: si trattava di affidare la durata della nuova struttura alla benevolenza divina, mediata dalla figura del pontefice.

Depositi di fondazione e riti propiziatori

Un filo che unisce l’antico al Rinascimento

Gli archeologi definiscono questi gesti “depositi di fondazione”. In epoca etrusca e romana erano spesso costituiti da monete, ossa di animali sacrificati, piccole offerte votive. Nel Medioevo potevano assumere la forma di croci, reliquie o monete. Nel Rinascimento, con l’affermarsi della medaglia come strumento di propaganda e memoria, il piccolo oggetto metallico divenne ideale come talismano edilizio.

Il ritrovamento di piazza Venezia si inserisce quindi in una tradizione di lunga durata. Se nelle fondazioni delle mura romane del Palatino furono rinvenuti resti di sacrifici rituali, e se in epoca medievale si collocavano talvolta reliquie sotto gli altari e nei pilastri delle chiese, nel Quattrocento si preferì ricorrere a oggetti più legati alla contemporaneità e all’autorità papale: le medaglie, coniate in bronzo o argento, portavano con sé l’effigie di chi rappresentava il potere temporale e spirituale.

Altri ritrovamenti portafortuna

Dai gufi di terracotta alle monete nascoste nei muri

Non è raro che gli scavi restituiscano tracce di riti augurali. In diverse regioni d’Italia, durante restauri, sono stati trovati piccoli amuleti murati negli stipiti delle porte: monete, crocifissi, figure di santi, ma anche semi o gusci di noci, simboli di fertilità e prosperità. A Bologna, in più di un cantiere medievale, sono stati recuperati minuscoli recipienti con dentro ossa di animali, destinati a proteggere gli abitanti da malattie o malefici.

A Roma, già nel 2013, un deposito di fondazione rinascimentale fu rinvenuto nell’area di via Alessandrina: un vasetto contenente monete e piccoli oggetti metallici. L’uso era tanto diffuso che anche in età moderna – tra Sei e Settecento – si continuò a murare oggetti simbolici, in alcuni casi addirittura minuscole statuette lignee o figure apotropaiche, con lo scopo di allontanare il male e garantire fortuna alla casa e alla famiglia.

Le medaglie di Paolo II come memoria storica

Tra propaganda papale e fede popolare

Il ritrovamento di piazza Venezia assume un valore duplice. Da un lato è testimonianza della propaganda papale: Paolo II, veneziano di nascita, promosse con forza la diffusione delle medaglie, che recavano la sua immagine e quella di eventi religiosi rilevanti. Dall’altro lato, il gesto di nasconderle in un cantiere come atto propiziatorio indica quanto profondamente il simbolo del papa fosse percepito come garanzia di protezione e di prosperità.

Queste medaglie, quindi, non sono soltanto manufatti numismatici, ma frammenti di vita quotidiana: raccontano di artigiani, muratori e committenti che, tra fede e superstizione, intrecciavano la loro attività con il desiderio di lasciare un edificio saldo, benedetto, destinato a durare.

Una lezione dal sottosuolo

Roma continua a raccontarsi attraverso i suoi gesti minimi

Ogni scavo della Metro C non è soltanto un’impresa ingegneristica, ma un’immersione nella stratigrafia della città eterna. Ogni reperto, piccolo o grande, restituisce la voce delle generazioni passate. Le tre medaglie di papa Paolo II, riemerse dal buio del terreno dopo oltre cinque secoli, ricordano che la costruzione di Roma non fu mai solo tecnica e pietra, ma anche rito, speranza e simbolo.

Nel gesto di collocare quelle medaglie dentro un vaso si conserva l’eco di una Roma che affidava ai suoi cantieri non soltanto l’arte e l’architettura, ma la propria stessa fede nel futuro.

Papa Paolo II, un pontefice tra Rinascimento e tradizione

Il veneziano Pietro Barbo e la sua eredità culturale

Pietro Barbo, salito al soglio pontificio nel 1464 con il nome di Paolo II, fu una figura complessa del Rinascimento romano. Proveniente da una nobile famiglia veneziana, si distinse per il gusto raffinato e per un forte interesse verso le arti, tanto da essere ricordato come uno dei primi grandi collezionisti di antichità. Sotto il suo pontificato, Roma divenne un centro di attrazione per artisti, antiquari e umanisti, anche se non mancarono tensioni con il mondo intellettuale, culminate nella famosa vicenda dell’Accademia Romana, accusata di simpatie pagane e perseguitata dal pontefice.

Sul piano architettonico e urbanistico, Paolo II promosse interventi significativi: fece edificare il maestoso Palazzo di San Marco – oggi Palazzo Venezia – che divenne simbolo della sua autorità e residenza papale. Amava le feste popolari e le celebrazioni spettacolari, in particolare il Carnevale, che sotto di lui raggiunse fasti straordinari. La sua immagine, spesso diffusa attraverso le medaglie, divenne strumento di propaganda e memoria: non un semplice ritratto, ma il segno tangibile di un potere universale che intendeva radicarsi nella città.

Paolo II morì nel 1471, lasciando a Roma un’eredità segnata da splendore artistico, fermenti culturali e contraddizioni: un papa che, come le medaglie ritrovate, resta oggi testimone del delicato equilibrio tra fede, politica e cultura nel cuore del Rinascimento.