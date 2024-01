Scavi nei pressi dell’Abbazia riportano alla luce queste strane strutture. Cosa sono? A cosa servivano? La risposta degli archeologi

Nel cuore dell’antica corte abbaziale a Baume-les-Dames – comune francese di 5.374 abitanti situato nel dipartimento del Doubs nella regione della Borgogna-Franca Contea, in Francia-, gli scavi recenti hanno svelato un tesoro nascosto: una splendida fontana risalente al XVI secolo è tornata alla luce. Sul piazzale dell’abbazia si stavano svolgendo operazioni di rinnovo della rete idrica quando all’improvviso gli operai si sono imbattuti in una struttura concentrica di antica datazione. I lavori ai sottoservizi sono stati interrotti e sul posto è giunta l’Inrap che ha attivato un approfondito intervento di studio e ricerca. Questa affascinante scoperta si inserisce nel contesto di un’abbazia benedettina che ha visto la sua fondazione all’incirca nell’VIII secolo, sebbene dettagli precisi sui suoi primi anni siano scarsi fino al XV secolo.

La Magnifica Fontana del XVI secolo

La piazza dell’abbazia di Baume les Dames è circondata da edifici che abbracciano secoli di storia, inclusa la chiesa abbaziale costruita tra il 1758 e il 1781. Tuttavia, la recente scoperta della fontana risalente al XVI secolo è un vero gioiello storico. Posizionata strategicamente a sud della chiesa, questa fontana ha un fascino intrinseco e rappresenta un punto focale del chiostro con le sue caratteristiche uniche di architettura e ingegneria idraulica.

I dettagli delle condutture radiali in muratura che si dipartono dal pozzo a perdere, insieme alla base monolitica e ai resti della vasca semiovale, rivelano un sistema avanzato di recupero delle acque piovane. Il ritrovamento di frammenti di arredo e reperti – come una lastra funeraria – ha fornito ulteriori dettagli sul passato e sulla vita quotidiana legata a questo luogo.

Ritrovamenti e Contesto Storico

Gli scavi – riporta l’Inrap – hanno portato alla luce non solo la fontana, ma anche tracce delle chiese abbaziali precedenti. Una delle strutture antiche, risalente al XIII secolo, ha rivelato una fossa utilizzata per la fusione delle campane. Qui, sono stati individuati residui di leghe di rame e le basi di due anime di campane in argilla gialla, aggiungendo un altro strato di fascino e mistero a questa scoperta.

Ulteriori reperti archeologici, inclusi resti di costruzioni e sepolture, insieme a tracce di muri e fosse con funzioni incerte, sono stati datati a periodi che potrebbero risalire fino al X secolo. Questi reperti, sebbene di difficile interpretazione, sono oggetto di studi specialistici e analisi radiocarboniche che potrebbero rivelare nuovi dettagli sulla storia antica dell’abbazia.

Importanza storica e futuro degli scavi

L’abbazia di Baume les Dames è un tesoro di storia che si svela gradualmente grazie a questi scavi e alle scoperte recenti. La scoperta della fontana del XVI secolo, sebbene sia il fulcro attuale delle indagini, si inserisce in un contesto più ampio di stratificazioni storiche che abbracciano diversi periodi e stili architettonici.

Gli studiosi stanno dedicando tempo ed energie per approfondire la comprensione di questi reperti attraverso studi approfonditi e analisi scientifiche. Le future ricerche, inclusi gli esami al radiocarbonio su reperti e strati murari, promettono di svelare nuovi dettagli sulla vita e sull’evoluzione di questo sito archeologico affascinante e ricco di potenziale.