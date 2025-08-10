Scavi per un condominio. Scoperta a sorpresa! Cosa sono? Hanno 1700 anni? Chi li usò? Per cosa? In che città romana siamo?

C’è un’emozione particolare nel toccare ciò che per secoli ha sfiorato mani, capelli e abiti di chi ha vissuto duemila anni fa. A Carmarthen, nel Galles sud-occidentale, gli archeologi di Wessex Archaeology hanno portato alla luce un piccolo gruppo di oggetti di corredo romano che restituiscono il senso spirituale ed esterico di una presenza del passato: una fibula penannulare in bronzo, un raffinato spillone in osso, un portalampada dalla patina antica.

La scoperta è avvenuta nelle ore scorse. Si può, data la natura dei materiali, pensare che i reperti del corredo provengano da una tomba a incinerazione, forse disturbata nei secoli da lavori agricoli o edificazioni successive e pertanto – a quanto sembra, non ancora identificata. Il contesto funerario, seppur parzialmente compromesso, avrebbe conservato preziose testimonianze materiali, che ci permettono di ricostruire l’immagine di chi li possedeva: una donna di discreta condizione sociale, attenta all’ornamento personale e alla vita domestica.

Carmarthen, la Moridunum dei Romani

Un nodo strategico e culturale della Britannia romana

Oggi Carmarthen è una cittadina di circa 14.000 abitanti, a 110 km da Cardiff, immersa nella campagna gallese. Duemila anni fa era Moridunum, capoluogo della tribù dei Demetae e uno dei centri romani più vivaci della provincia di Britannia. Strade lastricate, botteghe, case con cortili e un anfiteatro: qui, nella cittadina, si incontravano culture, merci e mode che viaggiavano dall’Impero.

La fibula penannulare

Una chiusura funzionale e un simbolo di identità

Fra gli oggetti spicca una fibula penannulare in bronzo, tipologia caratterizzata da un anello incompleto con apertura ridotta e da uno spillo mobile per fissare il tessuto. Questo tipo di fibula era diffuso in Britannia e nelle province nord-occidentali fra il II e il IV secolo d.C., sia in versioni ornamentali che in esemplari più sobri, destinati all’uso quotidiano.

Quella di Carmarthen, senza decorazioni elaborate, ma di buona fattura, unisce influenze romane e celtiche, e probabilmente serviva per chiudere un mantello o una veste pesante in lana. La patina verde, dovuta all’ossidazione, racconta i secoli trascorsi sotto terra, preservandone il fascino antico.

Il fascino discreto dello spillone in osso

Capelli raccolti e gesti di bellezza

Lo spillone in osso lavorato, rinvenuto poco distante, parla delle acconciature femminili in epoca romana e dell’amore per le chiome raccolte. Le donne britanniche romanizzate seguivano mode provenienti da Roma, arricchendo le capigliature con forcine e fermagli. Lo spillone di Carmarthen, dalla superficie levigata, suggerisce un uso frequente e personale, forse quotidiano, legato ai momenti intimi della cura del corpo.

Il portalampada: luce nel buio

Un raro supporto per la lucerna domestica

Fra i reperti, uno dei più sorprendenti è un portalampada eccezionalmente ben conservato. La project manager Kirsty di Wessex Archaeology lo ha definito “il miglior esempio visto fuori da un museo”.

Non si tratta di una lucerna vera e propria, cioè di un recipiente chiuso per olio e stoppino, ma di un supporto che serviva a sostenere una lucerna, probabilmente in terracotta. La sua forma — piattello circolare poco profondo con lungo manico — è tipica dei lamp holders romani, utilizzati per proteggere le mani dal calore e sollevare la luce, diffondendola meglio negli ambienti domestici. In un’epoca senza elettricità, la luce era un bene prezioso, simbolo di sicurezza, calore e vita.

Datazione e interpretazione

Una finestra sul III secolo d.C.

L’insieme degli oggetti — fibula penannulare in bronzo, spillone in osso e portalampada in metallo — suggerisce una datazione compresa fra la fine del II e il III secolo d.C., periodo in cui Moridunum era in piena fioritura. La coesistenza di elementi di tradizione romana e celtica nella fibula testimonia un sincretismo culturale tipico delle province di frontiera. Il fatto che si tratti di un corredo funerario rafforza l’idea di un contesto privato e di status elevato.

Un cantiere moderno sopra una città antica

Nuove case, vecchie storie

Gli scavi sono stati effettuati nell’ambito di un progetto edilizio residenziale promosso dal Wales & West Housing Group, che prevede la costruzione di nuove abitazioni nell’area. Come spesso accade in Britannia, i lavori contemporanei si intrecciano con le vestigia del passato: ogni scavo edilizio diventa anche una finestra aperta sulla storia, riportando alla luce tracce di vite vissute in epoche lontane.

Condividi l'articolo su:
Redazione
Redazione

Stile Arte è una pubblicazione che si occupa di arte e di archeologia, con cronache approfondite o studi autonomi. E' stata fondata nel 1995 da Maurizio Bernardelli Curuz, prima come pubblicazione cartacea, poi, dal 2012, come portale on line. E' registrata al Tribunale di Brescia, secondo la legge italiana sulla stampa

Articoli correlati

Di tendenza

“Questo è un cappello romano di 2000 anni fa”. Gli inglesi restaurano un misterioso copricapo trovato nel deserto e donato da un noto archeologo. Ma è davvero del 30 a.C.?
Archeologia. Viva la mamma! E’ vero ciò che si pensava. Tutte le donne erano dotate di super-poteri nelle civiltà neolitiche. I maschi, poverini, costretti a partire. La scoperta confermata in un nuovo studio. Ecco i risultati strepitosi
Archeologia titanica. Scoperto nel mare e recuperato il portale del faro di Alessandria, settima meraviglia del mondo. Sbalorditiva operazione di recupero in Egitto. Come si svolge l’operazione? Quale la storia del gigantesco e meraviglioso edificio?
Scoperta una domus romana splendida in Francia, vino toscano di 2mila anni fa e cippi di romano-italici. Riemerge un intero quartiere romano. Da dove arrivava la “doc” toscana? Da Grosseto, Ansedonia e Orbetello? Chi comandava, qui? Tutte le risposte