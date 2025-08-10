Scavi per un condominio. Scoperta a sorpresa! Cosa sono? Hanno 1700 anni? Chi li usò? Per cosa? In che città romana siamo?

C’è un’emozione particolare nel toccare ciò che per secoli ha sfiorato mani, capelli e abiti di chi ha vissuto duemila anni fa. A Carmarthen, nel Galles sud-occidentale, gli archeologi di Wessex Archaeology hanno portato alla luce un piccolo gruppo di oggetti di corredo romano che restituiscono il senso spirituale ed esterico di una presenza del passato: una fibula penannulare in bronzo, un raffinato spillone in osso, un portalampada dalla patina antica.

La scoperta è avvenuta nelle ore scorse. Si può, data la natura dei materiali, pensare che i reperti del corredo provengano da una tomba a incinerazione, forse disturbata nei secoli da lavori agricoli o edificazioni successive e pertanto – a quanto sembra, non ancora identificata. Il contesto funerario, seppur parzialmente compromesso, avrebbe conservato preziose testimonianze materiali, che ci permettono di ricostruire l’immagine di chi li possedeva: una donna di discreta condizione sociale, attenta all’ornamento personale e alla vita domestica.

Carmarthen, la Moridunum dei Romani

Un nodo strategico e culturale della Britannia romana

Oggi Carmarthen è una cittadina di circa 14.000 abitanti, a 110 km da Cardiff, immersa nella campagna gallese. Duemila anni fa era Moridunum, capoluogo della tribù dei Demetae e uno dei centri romani più vivaci della provincia di Britannia. Strade lastricate, botteghe, case con cortili e un anfiteatro: qui, nella cittadina, si incontravano culture, merci e mode che viaggiavano dall’Impero.

La fibula penannulare

Una chiusura funzionale e un simbolo di identità

Fra gli oggetti spicca una fibula penannulare in bronzo, tipologia caratterizzata da un anello incompleto con apertura ridotta e da uno spillo mobile per fissare il tessuto. Questo tipo di fibula era diffuso in Britannia e nelle province nord-occidentali fra il II e il IV secolo d.C., sia in versioni ornamentali che in esemplari più sobri, destinati all’uso quotidiano.

Quella di Carmarthen, senza decorazioni elaborate, ma di buona fattura, unisce influenze romane e celtiche, e probabilmente serviva per chiudere un mantello o una veste pesante in lana. La patina verde, dovuta all’ossidazione, racconta i secoli trascorsi sotto terra, preservandone il fascino antico.

Il fascino discreto dello spillone in osso

Capelli raccolti e gesti di bellezza

Lo spillone in osso lavorato, rinvenuto poco distante, parla delle acconciature femminili in epoca romana e dell’amore per le chiome raccolte. Le donne britanniche romanizzate seguivano mode provenienti da Roma, arricchendo le capigliature con forcine e fermagli. Lo spillone di Carmarthen, dalla superficie levigata, suggerisce un uso frequente e personale, forse quotidiano, legato ai momenti intimi della cura del corpo.

Il portalampada: luce nel buio

Un raro supporto per la lucerna domestica

Fra i reperti, uno dei più sorprendenti è un portalampada eccezionalmente ben conservato. La project manager Kirsty di Wessex Archaeology lo ha definito “il miglior esempio visto fuori da un museo”.

Non si tratta di una lucerna vera e propria, cioè di un recipiente chiuso per olio e stoppino, ma di un supporto che serviva a sostenere una lucerna, probabilmente in terracotta. La sua forma — piattello circolare poco profondo con lungo manico — è tipica dei lamp holders romani, utilizzati per proteggere le mani dal calore e sollevare la luce, diffondendola meglio negli ambienti domestici. In un’epoca senza elettricità, la luce era un bene prezioso, simbolo di sicurezza, calore e vita.

Datazione e interpretazione

Una finestra sul III secolo d.C.

L’insieme degli oggetti — fibula penannulare in bronzo, spillone in osso e portalampada in metallo — suggerisce una datazione compresa fra la fine del II e il III secolo d.C., periodo in cui Moridunum era in piena fioritura. La coesistenza di elementi di tradizione romana e celtica nella fibula testimonia un sincretismo culturale tipico delle province di frontiera. Il fatto che si tratti di un corredo funerario rafforza l’idea di un contesto privato e di status elevato.

Un cantiere moderno sopra una città antica

Nuove case, vecchie storie

Gli scavi sono stati effettuati nell’ambito di un progetto edilizio residenziale promosso dal Wales & West Housing Group, che prevede la costruzione di nuove abitazioni nell’area. Come spesso accade in Britannia, i lavori contemporanei si intrecciano con le vestigia del passato: ogni scavo edilizio diventa anche una finestra aperta sulla storia, riportando alla luce tracce di vite vissute in epoche lontane.