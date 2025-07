Scavo. “Chiamate gli archeologi, questa roba è molto vecchia”. Ha più di duemila anni. Cos’hanno scoperto? Cosa c’è là in fondo? Le ricerche legali e quelle “notturne”

A prima vista, ricorda una scaffaliera di legno, infilata nel terreno, a piedi in su, e immersa nell’acqua. L’uso del legno permetteva un intervento più rapido, rispetto ai lavori in muratura. E dopo più di 2000 anni è ancora perfetto. Magnifici gli incastri che permettevano di realizzare un lungo parallelepipedo. E le assi come si sono conservate? Basta pensare ai legni di Venezia, che di anni ne hanno mille in meno. I suoi pali, tra sabbia, fango e acqua resistono perfettamente. Il segreto vero è la mancanza di ossigeno, che impedisce la fermentazione e la putrefazione.

Nella zona economica Tournai Ouest 3, nel Belgio vallone, a un passo dalla Francia e dai suoi misteri di pietra e rivoluzione, è stato così trovato un pozzo gallico, profondo oltre cinque metri, perfettamente conservato, con il suo rivestimento ligneo intatto come se il tempo avesse avuto pietà. L’annuncio è stato dato oggi dall’agenzia statale del Governo vallone. Il rivestimento ligeo, come ben sappiamo era fondamentale per evitare che il terreno crollasse nel pozzo stesso, costituiva una protezione per chi lo scavava e, al tempo stesso, il legno contribuiva a filtrare l’acqua, sul fondo.

Scavato fra aprile e luglio 2025, il sito restituisce non solo oggetti, ma emozioni e domande.

Tournai Ovest 3, 105 ettari di meraviglie

Dove doveva esserci solo industria, riaffiora la voce dei secoli antichi

Il progetto d’espansione economica Tournai Ouest 3, che dal 2018 ha trasformato la pianura ai margini della città belga, è divenuto teatro di una delle più estese campagne archeologiche dell’ultimo decennio in Vallonia. L’Agenzia del Patrimonio Vallone (AWaP) e l’associazione Ricerca Archeologica e Prospezione (RPA) hanno già documentato il 90% del sito: un mosaico di epoche che si rincorrono, dall’età del Bronzo alle guerre del XVII secolo.

Ma è nel cuore della terra, in un silenzioso pozzo, che si è celato il più affascinante dei reperti.

Il pozzo gallico

Cinque metri di discesa, tra legno, ceramiche e un pettine dimenticato

Datato tra il 200 e il 52 a.C., il pozzo rappresenta un esempio di struttura lignea antica sopravvissuta alle ingiurie del tempo. Le assi, magistralmente incastrate, si sono conservate grazie all’ambiente umido e anaerobico del sottosuolo.

Un’équipe specializzata ha smontato ogni elemento con delicatezza, documentando, fotografando, mappando. Sarà possibile ricostruirlo fedelmente, come se il pozzo stesso tornasse a funzionare.

Eppure, più degli aspetti tecnici, colpiscono gli oggetti: cocci di ceramica, selci, ossa animali, un frammento di arma, e perfino un pettine in legno — forse caduto, forse gettato. Forse parte di un gesto rituale, o forse ultimo testimone della mano che cercava di nascondere qualcosa. Spesso i pozzi erano luoghi sacri. In alcuni casi, quando venivano abbandonati, diventavano ricettacolo di rifiuti. Nessuno però doveva gettare materiale in un pozzo attivo. Era seriamente proibito. Quindi i pozzi sacri differivano dai pozzi civili.

Pozzi e depositi votivi

La profondità come luogo del sacro, dell’occulto e dell’intimo

Nel mondo celtico e gallico, i pozzi non erano solo riserve d’acqua. Erano anche varchi simbolici tra il mondo dei vivi e quello degli spiriti.

Molti ritrovamenti simili – come i pozzi del sito francese di Gournay-sur-Aronde – hanno restituito materiali votivi: spade spezzate, ossa bruciate, offerte. Per lo il pozzo di Tournai Ovest 3. Lo studio dei materiali è in corso. potrebbe inserirsi in questo contesto, aggiungendo però un dettaglio emozionante: il rivestimento ligneo, mai visto con questo livello di completezza, potrebbe svelare anche le tecniche costruttive dei popoli galli.

Ma esiste un’altra ipotesi, più terrena eppure seducente.

Francia, pozzi e rivoluzione

Tra leggenda e indagini riservate: qualcuno cerca l’oro della paura

In alcune zone rurali della Francia, soprattutto nel centro e nel sud-ovest, si stanno svolgendo da alcuni anni ricerche che vanno ben oltre l’archeologia accademica. Sono cercatori di tesori, studiosi liberi, appassionati di storia e misteri.

Il loro obiettivo? Pozzi costruiti tra Sei e Settecento, e in particolare quelli scavati nel XVIII secolo, durante il turbolento periodo pre- e post-rivoluzionario.

Esiste una convinzione, fondata su racconti orali e ritrovamenti sporadici, che alcune famiglie nobili abbiano nascosto ori, monete, icone e argenti nei pozzi delle proprie dimore, temendo l’arrivo dei sanculotti e il saccheggio.

Non sarebbero stati celati sul fondo, bensì in cavità intermedie, appositamente scavate nei fusti murari, fra i 3 e i 6 metri di profondità. Un meccanismo ingegnoso, progettato per sviare anche chi avesse tentato una perlustrazione superficiale. E alcuni pozzi rivelano, tramite termografia e rilievi laser, anomalie che oggi vengono esaminate con grande discrezione.

Analisi ambientale e ricostruzione del paesaggio

Semi, pollini, insetti: la vita antica torna in superficie

L’equipe scientifica sta ora conducendo un’analisi minuziosa del contenuto organico intrappolato nel fondo del pozzo. Semi, frammenti di legno, spore, polline, perfino resti d’insetti. Ogni elemento sarà confrontato con database botanici e paleoambientali per ricostruire con precisione la flora, la stagione, e forse anche il tipo di coltivazioni e il paesaggio che circondavano il sito.

Un lavoro lento, invisibile, ma capace di far rivivere – con profumo, consistenza e colore – una giornata dell’anno 150 a.C.

Un patrimonio fragile e affascinante

La tutela del legno antico e il futuro del pozzo gallico

Il rivestimento ligneo, che ha commosso gli archeologi per la sua integrità, è stato sottoposto a trattamento conservativo con polietilenglicole e congelamento controllato.

L’obiettivo è preservarlo per renderlo visibile al pubblico in una possibile esposizione museale.

Se tutto andrà secondo i piani, il pozzo potrà essere ricostruito in un contesto espositivo, magari proprio a Tournai, come testimonianza viva di un passato che non è più silenzioso.