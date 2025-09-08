Scavo. Cos’è questa graziosa casetta, trovata sotto le pietre? Ha 2.600 anni. Cosa rappresenta? Cosa contiene?

Nel cuore della Pomerania orientale, una scoperta archeologica eccezionale fa luce sulle popolazioni vissute oltre 2.600 anni fa. Una rara urna cineraria in argilla, modellata a forma di casa rettangolare, è stata presentata al pubblico per la prima volta recentemente, rivelando dettagli straordinari sulla pratica della cremazione e sulla sensibilità estetica dei nostri antenati. Questo manufatto, risalente alla prima età del Ferro (780-640 a.C.), è l’unico esemplare conosciuto in Polonia tra le quattro urne simili scoperte dopo la Seconda Guerra Mondiale. La sua struttura, nove gambe a sostegno del corpo e una porta circolare su uno dei lati lunghi, non è solo un semplice contenitore funerario: è una micro-architettura che riflette l’abitazione domestica e il concetto di “casa” come luogo di protezione e di memoria.
La scoperta è avvenuta a Bożepole Wielkie durante uno scavo di soccorso connesso alla costruzione di un centro di distribuzione. Tra marzo e settembre 2023, diverse squadre archeologiche hanno scandagliato decine di ettari di terreno, intervenendo con precisione scientifica per salvaguardare eventuali testimonianze antiche. A maggio, gli scavi hanno portato alla luce una tomba a cista, composta da lastre di pietra multicolore accuratamente disposte. Al suo interno era custodita l’urna, un oggetto di delicatezza estrema e di forte impatto simbolico, che richiama un immaginario domestico trasferito nell’aldilà.
Trasportata al Museo Archeologico di Danzica, l’urna è stata sottoposta a interventi conservativi e a esami diagnostici mediante TAC, che hanno rivelato come le pareti, il pavimento e il tetto fossero tenuti insieme esclusivamente dal terreno circostante. Le crepe presenti e la fragilità generale dell’argilla hanno confermato quanto fosse necessario un approccio delicato per preservarne la struttura e permetterne la comprensione scientifica. Le scansioni hanno anche svelato che l’urna conteneva più individui: un uomo adulto, un bambino di oltre dieci anni e almeno altre due persone, tra cui una donna, per un totale di quasi tre chili e mezzo di ossa. La sepoltura multipla suggerisce pratiche funerarie collettive e una concezione condivisa della morte e della memoria, in cui la distinzione tra individui si fondeva nella materialità del rito.
La pratica della cremazione era consolidata nella Pomerania orientale del VII secolo a.C. I defunti venivano ridotti in cenere su una pira, e i frammenti ossei risultanti erano raccolti e collocati in urne insieme a oggetti personali, spesso piccoli manufatti in bronzo. La forma a casa dell’urna non è un semplice ornamento: essa simboleggia la permanenza del defunto all’interno di uno spazio protetto, un microcosmo domestico che riflette la centralità dell’abitazione nella vita quotidiana e nella memoria collettiva. La porta circolare può essere letta come un invito simbolico tra mondo dei vivi e aldilà, mentre le gambe che sollevano l’urna conferiscono leggerezza e autonomia strutturale, richiamando la cura e l’attenzione che la società riservava ai riti funerari.
Il restauro dell’urna è stato un lavoro di straordinaria precisione. Gli archeologi hanno dovuto ricostruire i piedi mancanti e riattaccare ogni componente con gesso e adesivi, replicando in modo fedele la struttura originaria. Questo processo non è stato solo tecnico, ma anche interpretativo: comprendere la modalità di costruzione e il significato di ciascun dettaglio ha richiesto una lettura attenta delle tracce lasciate dall’antico artigiano. Il risultato è un oggetto espositivo che parla della delicatezza dei riti funerari, della centralità della casa nella cultura materiale dell’epoca e della capacità degli esseri umani di trasmettere memoria attraverso la forma.
L’urna di Bożepole Wielkie non è soltanto un contenitore di resti ossei: è un testimone della stratificazione culturale, un ponte tra passato e presente. Attraverso di essa possiamo osservare la complessità della società della prima età del Ferro, l’attenzione alla cura dei morti, l’arte di modellare l’argilla e la trasposizione simbolica di spazi familiari in contesti rituali. In un’epoca in cui le tracce materiali sono spesso frammentarie, questa urna emerge come un raro esempio di coesione tra forma, funzione e significato, invitandoci a riflettere sulla continuità dei valori umani: protezione, memoria e legame con l’abitazione, anche nella dimensione eterna.