Scoperta archeologica inattesa sotto il suolo di Perugia. Aprono un’urna con Medusa. E cosa trovano? Corredi e un’iscrizione non letta. Che funzione aveva la testa mostruosa? Cosa raccontano questi reperti?

Aprendo una lastra tombale, riaffiorano memorie antiche.

di Federico Bernardelli Curuz.

Nel cuore dell’Ipogeo dei Volumni, sotto la pietra levigata di una lastra tombale, gli archeologi hanno fatto una scoperta che sorprende e affascina. Non i resti ossei e residui di cremazione che ci si aspettava, ma un piccolo corredo funerario: un bicchiere e due brocchette in terracotta, conservati con cura. Ogni oggetto, fragile e silenzioso, racconta gesti e credenze di chi, secoli fa, immaginava un aldilà da propiziare con gesti accorti e misurati. Il rispetto e l’amore per i defunti si manifestava in dettagli concreti. Pure questo defunto venne dotato, cioè fornito di una dote che gli consentisse di affrontare il viaggio serenamente. La Necropoli del Palazzone, già ricca di urne e lastre plumbee, si apre così a nuove letture, mostrando come la memoria delle famiglie etrusche sia stata costruita e conservata attraverso oggetti simbolici.

L’urna di 𝑎𝑐𝑠𝑖: simboli e scrittura

Fiori, paterae e Medusa tra lettere corsive

Il volto della Medusa scolpito nel traverstino dell’urna. In alto, agli angoli, due raccordi floreali, In basso, con forma circolare, le patere. I capelli di Medusa sono serpenti. Il serpente di dimesnioni maggiori, in cima alla testa, è probabilmente un colubro, elemento prrotettivo per molte culture antiche. Alla nostra destra, all’altezza della tempia, una piccola figura antropomorfa,.Un’animula o una figura di antenata o una divinità etrusca che accompagna e protegge il defunto? @ Foto Ipogeo dei Volumni

“Giorno dopo giorno, le urne vengono movimentate e restaurate, riportando alla luce dettagli e storie che sembravano perduti. Una sorpresa ci è stata donata dall’urna di 𝑎𝑟𝑛θ : 𝑎𝑐𝑠𝑖 | 𝑎𝑟𝑛θ𝑖𝑎𝑙 | 𝑝𝑎𝑙𝑝𝑒.dicono gli archeologi delll’Ipogeo dei Volumni e della Necropoli del Palazzone – La sua cassa in travertino, ornata da fiori e paterae, custodisce al centro una Medusa incorniciata da un quadrato inciso con lettere “corsivizzanti”. Segni che ci portano agli albori della storia dell’Ipogeo della famiglia 𝑎𝑐𝑠𝑖 in cui è stata ritrovata. Ma la vera scoperta è arrivata, durante il suo spostamento, aprendo il coperchio: all’interno, non più le ceneri di 𝑎𝑟𝑛θ e forse di 𝑙𝑎𝑟θ𝑖 𝑐𝑎𝑝𝑟𝑡𝑖, come menzionato in una delle lastre plumbee ritrovate nella tomba, bensì un piccolo corredo funerario composto da un bicchiere e due brocchette in terracotta”.

Lo splendido volto scolpito. Sulla cornicea lapidea, alcune iscrizioni @ Foto Ipogeo dei Volumni

L’urna in travertino, decorata con fiori e paterae – i piattini offertoriali -, e dominata dalla figura di una Medusa inscritta in un quadrato inciso con lettere “corsivizzanti”. La Medusa, simbolo protettivo e apotropaico, sembra vegliare sul defunto, mentre la scrittura corsivizzante, rara e complessa, ci riporta agli albori dell’epigrafia etrusca. Le lettere “corsivizzanti” presenti sull’urna non sono soltanto un modo per identificare i defunti: esse raccontano dei suoi gusti e pertanto della sua cultura, nonchè, forse, dei suoi ideali politici, La scrittura arcaica, per volute corsive, indicherebbe anche che la persona morta avrebbe potuto far parte dei più antichi membri della celebrata famiglia o richiamarsi al mondo arcaico di provenienza, mostrandosi, in questo, “conservatore” di un mondo che, a sua volta, era già perduto, Anche il corredo, apparentemente semplice, ma dotato di grande eleganza, racconta di una persona solida, legata alla tradizione e alla nobile austerità.

Il contenuto dell’urna @ Foto Ipogeo dei Volumni

La Necropoli del Palazzone

Monumenti, urne e vita familiare nell’Etruria urbana

Situata su un’altura che domina Perugia, la necropoli risale tra il IV e il I secolo a.C., un periodo in cui la città era un crocevia di commerci e culture. Le tombe monumentali, scavate nel tufo e spesso ornate da lastre di travertino, appartenevano alle famiglie più influenti: i Volumni, gli Acsi, e altri casati che intrecciavano potere, economia e rituali. Non si trattava di semplici luoghi di sepoltura: erano spazi simbolici, costruiti per raccontare gerarchie sociali, memorie familiari e convinzioni religiose. L’apertura della lastra e il ritrovamento del corredo arricchiscono il nostro quadro conoscitivo, offrendo dettagli concreti su riti, scelte funerarie e oggetti quotidiani che accompagnavano il defunto nell’eternità.

Vita e memoria nei corredi funerari

Oggetti semplici che parlano di relazioni e affetti

I contenitori di solida terracotta @ Foto Ipogeo dei Volumni

Il bicchiere e le due brocchette, seppur modesti, sono testimonianze vive di un mondo lontano. Attraverso questi oggetti, possiamo immaginare i gesti di chi li collocava nella tomba, le scelte di chi accompagnava il defunto con cura e attenzione. La pietra, le urne, i corredi diventano così narratori di vite quotidiane, di relazioni affettive e sociali, di un rispetto per l’eternità che si manifesta attraverso dettagli minimi ma profondi.

Perugia tra Etruria e Roma

Contesto urbano e culturale delle tombe monumentali

Tra il IV e il I secolo a.C., Perugia era una città in fermento, punto di incontro tra tradizioni etrusche e influenze romane emergenti. Le necropoli, come il Palazzone, riflettevano lo status sociale e le aspirazioni delle famiglie più potenti, documentando le gerarchie urbane e la cura riservata alla memoria dei defunti. Le tombe monumentali e i corredi ci offrono la possibilità di collegare i rituali funerari con le pratiche quotidiane, illuminando aspetti della vita civile, economica e religiosa di una città che, pur trasformandosi sotto l’influenza di Roma, conservava profonde radici etrusche.

Medusa: veglia e simbolo

Tra protezione e memoria nell’urna di 𝑎𝑐𝑠𝑖

La Medusa al centro dell’urna di travertino non è un semplice ornamento, ma un simbolo potente e polisemico. Nella cultura etrusca, così come in quella greca che la influenzava, la Medusa aveva funzione apotropaica, cioè proteggere il defunto dagli influssi maligni e dagli spiriti ostili. Inserita in un quadrato inciso con lettere corsive, la figura assume un ruolo quasi rituale, un guardiano silenzioso che veglia sull’eternità della famiglia Acsi.

La storia di Medusa ha radici profonde nella mitologia greca: originariamente una delle tre Gorgoni, mortale eppure temuta, la sua testa divenne simbolo di potere e terrore. Trasformata in mostro da Atena, veniva rappresentata come scudo contro il male, capace di pietrificare chiunque osasse nuocere. La sua iconografia attraversò l’Etruria, dove fu reinterpretata come figura protettrice nei contesti funerari, unendo mito, arte e funzione rituale.

L’immagine della testa di Medusa, con gli occhi spalancati e i serpenti al posto dei capelli, richiama anche la forza del ciclo vitale, la capacità di trasformare la morte in protezione e memoria. In questo contesto, la scelta di collocarla al centro dell’urna indica una volontà di coniugare arte e funzione, estetica e ritualità: la Medusa diventa custode del passato, garante che il ricordo dei defunti non svanisca nel silenzio dei secoli.