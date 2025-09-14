Scoperta archeologica nel deserto. Portato alla luce un centro antichissimo per la produzione del rame prezioso che sembra appena abbandonato ed edifici Amministrativi

I ritrovamenti rivelano una struttura industriale e di controllo mai documentata prima

Il ruolo strategico del Sinai nella gestione delle risorse minerarie

Dalla preistoria all’età faraonica, una regione chiave per l’economia dell’antico Egitto

La missione archeologica egiziana impegnata nel sito di Wadi al-Nusb, nel sud del Sinai, ha portato alla luce una scoperta di straordinaria importanza: un vero e proprio laboratorio per la fusione del rame, accompagnato da edifici amministrativi e postazioni di controllo. Questi ritrovamenti, inseriti nel contesto dei lavori di scavo in corso, offrono una testimonianza diretta del modo in cui l’antico Egitto organizzava la gestione e lo sfruttamento delle proprie risorse minerarie.

Secondo il Ministro del Turismo e delle Antichità, Sherif Fathi, questa scoperta sottolinea l’importanza strategica del Sinai già nelle epoche antiche, come fonte primaria di rame e turchese, e testimonia il consolidato controllo egiziano sulla regione. Il ministero continua a supportare le missioni archeologiche, ritenendole fondamentali non solo per la conoscenza scientifica, ma anche per la valorizzazione turistica e culturale di aree ancora ricche di segreti.

Testimonianze architettoniche e industriali dal Wadi al-Nusb

Dalla struttura in pietra alle fornaci per la fusione, ogni elemento racconta una storia millenaria

Il Segretario Generale del Consiglio Supremo delle Antichità, Dr. Mohamed Ismail Khaled, ha sottolineato come le indagini abbiano rivelato resti architettonici e industriali databili dalla Vecchia Epoca (circa 2600–2100 a.C.) fino alla Nuova Monarchia (circa 1550–1070 a.C.), con evidenze di attività anche in periodi più tardi, fino all’epoca tarda dell’Egitto antico. La continuità del lavoro estrattivo e metallurgico evidenzia come il Sinai fosse un hub strategico per la produzione mineraria, con un picco di attività durante l’epoca della Nuova Monarchia.

Le strutture scoperte comprendono fornaci per la fusione del rame, lingotti di varie forme e pesi (alcuni superiori a 1 kg), nonché punte di soffiatoi in argilla di diverse dimensioni, che attestano la presenza di un sistema industriale avanzato e specializzato.

Edifici amministrativi e postazioni di controllo

Dalla sorveglianza alla produzione, la fusione del rame era parte di un’organizzazione complessa

Tra le scoperte figurano due edifici principali: uno rettangolare in arenaria situato all’ingresso occidentale di Wadi al-Nusb, l’altro vicino alla confluenza con Wadi Sur. Inizialmente destinati a funzioni di osservazione e controllo, questi edifici furono successivamente convertiti, durante la Nuova Epoca, in laboratori metallurgici. All’interno sono stati rinvenuti numerosi forni, lingotti e punte di soffiatoi in argilla, segni concreti di un’industria del rame altamente organizzata, i cui prodotti venivano poi trasportati nella valle del Nilo per impieghi artigianali, militari e amministrativi.

Il terzo edificio e la centralità del controllo minerario

Un punto strategico per monitorare le operazioni estrattive e la logistica dei materiali

Il Dr. Hisham Hussein, direttore della missione e della sezione delle Antichità del Basso Egitto, ha precisato che il terzo edificio, situato sulla cima del margine meridionale di Wadi Sur, era presumibilmente una postazione di comando e osservazione. La sua funzione di controllo indica la complessità e la precisione dell’organizzazione mineraria egiziana, la cui gestione richiedeva una supervisione costante delle operazioni sul campo. Alcune strutture potrebbero risalire addirittura al periodo predinastico avanzato o al Primo Periodo Intermedio (circa 3200–2100 a.C.), ipotizzando una lunga tradizione mineraria nella regione.

Laboratori centrali e strumenti di lavorazione del rame

Fornaci, strumenti e materie prime raccontano l’ingegno degli antichi metallurghi

La missione ha messo in luce anche una porzione di un laboratorio centrale di grandi dimensioni, comprendente fornaci multiple, strumenti per la preparazione dei minerali, crogioli in ceramica, anfore e contenitori egiziani. Sono stati rinvenuti inoltre grandi quantità di carbone preparato da alberi locali e blocchi di argilla pura per la fabbricazione delle punte dei soffiatoi, confermando la sofisticazione tecnologica della produzione del rame in loco.

Un contributo alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio egiziano

La ricerca continua a rivelare nuovi aspetti della storia mineraria e industriale del Sinai

La missione egiziana prosegue le proprie attività a Wadi al-Nusb con l’obiettivo di documentare ulteriori dettagli sull’organizzazione strategica del Sinai nelle epoche antiche. I risultati finora ottenuti ampliano la comprensione del ruolo della regione come centro minerario chiave e mettono in luce l’ingegno e l’organizzazione dell’antico Egitto nella gestione delle risorse naturali.

Implicazioni culturali e turistiche

Dal valore storico-scientifico alla potenzialità per la promozione della cultura e del turismo

Oltre al rilevante contributo scientifico, la scoperta apre nuove prospettive per la valorizzazione turistica del Sinai. L’evidenza di infrastrutture avanzate per la fusione del rame e di strutture di controllo amministrativo offre uno spunto concreto per itinerari culturali dedicati all’archeologia industriale dell’Egitto antico, portando alla luce un aspetto meno noto della civiltà faraonica.