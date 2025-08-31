Scoperta clamorosa. Frutto dell’amore tra un uomo e un(a) Neanderthal. Il bambino morì a 5 anni 140mila anni fa. Cosa portiamo di quelle unioni nel nostro dna? Quanti geni condividiamo con loro?

Le prime e più antiche prove al mondo di unione tra Neanderthal e Homo sapiens, 140.000 anni fa

Un team internazionale ha scoperto che un piccolo scheletro rinvenuto quasi un secolo fa sul Monte Carmelo, in Israele, rappresenta la più antica testimonianza di ibridazione tra due diverse umanità: i Neanderthal e i Sapiens. Una storia che sposta indietro di oltre centomila anni l’inizio delle relazioni tra le due specie.

Una scoperta notevole per l’umanità

Il bambino di Skhul, un fossile che cambia la storia della nostra specie

La grotta di Skhul, affacciata sul Mediterraneo e scavata nelle pendici del Monte Carmelo, custodiva da decenni un mistero. Nel 1932 vi vennero alla luce i resti di un bambino di circa cinque anni, datato a 140.000 anni fa. Lo scheletro, apparentemente fragile, conservava in sé un enigma: i tratti non erano pienamente riconducibili a una sola specie umana.

Oggi, grazie alle tecnologie di micro-TAC (tomografia computerizzata ad altissima risoluzione), gli studiosi guidati da Israel Hershkovitz dell’Università di Tel Aviv e da Anne Dambricourt-Malassé del CNRS francese hanno potuto ricostruire in tre dimensioni il cranio e la mandibola del piccolo. Ciò che hanno visto ha cambiato radicalmente la cronologia dell’evoluzione umana: per la prima volta si ha una prova fisica che Neanderthal e Sapiens si accoppiavano molto prima di quanto creduto finora, oltre centomila anni prima delle datazioni genetiche note.

Due mondi che si incontrano

Homo sapiens e Neanderthal: simili e diversi

Per comprendere la portata della scoperta è necessario chiarire chi fossero i protagonisti di quell’incontro.

Homo sapiens , l’“uomo moderno”, comparso in Africa circa 300.000 anni fa, caratterizzato da cranio tondeggiante, fronte alta e capacità cognitive complesse.

, l’“uomo moderno”, comparso in Africa circa 300.000 anni fa, caratterizzato da cranio tondeggiante, fronte alta e capacità cognitive complesse. Neanderthal, specie umana distinta, nata in Europa e in Asia occidentale circa 400.000 anni fa, riconoscibile da cranio allungato, arcate sopracciliari pronunciate, corporatura robusta.

Fino a tempi recenti si credeva che i contatti fra le due specie si fossero verificati tra 60.000 e 40.000 anni fa, quando i Sapiens migrarono dall’Africa verso l’Europa e l’Asia. Le analisi genetiche moderne, infatti, mostrano che ogni essere umano porta nel proprio DNA dal 2 al 6% di geni neanderthaliani.

Il bambino di Skhul dimostra invece che questo intreccio iniziò molto prima, in Medio Oriente, in quella fascia di terre che collega l’Africa al continente euroasiatico.

Anatomia di un ibrido

La fusione dei tratti umani nel cranio di un bambino

L’analisi morfologica ha evidenziato caratteristiche miste:

Forma generale del cranio : simile a quella dei Sapiens, con calotta tondeggiante.

: simile a quella dei Sapiens, con calotta tondeggiante. Sistema di vasi sanguigni intracranici e mandibola : tipicamente neanderthaliani.

: tipicamente neanderthaliani. Struttura dell’orecchio interno: ancora una volta vicina al modello Neanderthal.

Questa fusione di tratti non può essere casuale: segna la presenza di un ibrido biologico, il risultato di un’unione tra individui appartenenti a due differenti umanità.

Le grotte del Monte Carmelo: culla dell’incontro

Un crocevia di migrazioni fra Africa ed Eurasia

Il sito di Skhul Cave, insieme alla vicina Qafzeh Cave, costituisce uno dei complessi più ricchi della preistoria israeliana. Situate in una posizione strategica, queste cavità naturali erano abitate da gruppi di cacciatori-raccoglitori che sfruttavano la varietà ecologica della regione: pianure costiere, foreste mediterranee e colline rocciose.

Non è un caso che proprio qui si siano incrociate le rotte migratorie: da una parte i Sapiens che risalivano dall’Africa lungo il Levante, dall’altra popolazioni neanderthaliane che occupavano già la regione da centinaia di migliaia di anni.

Un nuovo paradigma: gli uomini di Nesher Ramla

Un Neanderthal arcaico nel cuore di Israele

La scoperta di Skhul si lega a un’altra ricerca rivoluzionaria, condotta dallo stesso Hershkovitz nel 2021. In quell’occasione vennero identificati i resti di una popolazione definita “Nesher Ramla Homo”, datata a circa 400.000 anni fa e riconosciuta come una forma arcaica di Neanderthal.

Questi gruppi, stabiliti da lungo tempo nella Terra d’Israele, furono i primi a incontrare i Sapiens provenienti dall’Africa. Lo scenario che si delinea è quello di una lenta fusione culturale e biologica, non di un contatto episodico.

Chi erano i Neanderthal

Uomini forti, intelligenti e adattati al freddo

I Neanderthal non furono un’umanità primitiva e brutale, come a lungo li ha dipinti l’immaginario ottocentesco. Dotati di un cervello mediamente più grande del nostro, erano abili cacciatori, capaci di lavorare la pietra con raffinate tecniche (industrie musteriane) e di adattarsi a climi rigidi.

La loro corporatura era bassa e robusta, con torace ampio e arti potenti, ideale per resistere alle glaciazioni europee. Evidenze archeologiche mostrano pratiche simboliche: sepolture intenzionali, uso di pigmenti, forse una forma embrionale di arte.

Quanto Neanderthal vive ancora in noi

Il patrimonio genetico condiviso

Gli studi genomici hanno dimostrato che ogni individuo moderno non africano porta nel suo DNA dal 2 al 6% di sequenze neanderthaliane. Questi frammenti genetici influenzano ancora oggi aspetti della nostra fisiologia: risposta immunitaria, adattamento alla pelle chiara, predisposizioni a certe malattie.

Gli africani subsahariani, meno coinvolti negli incroci, possiedono percentuali molto ridotte di questa eredità. In Europa e in Asia, invece, la fusione con i Neanderthal è stata un passaggio cruciale della storia evolutiva.

Perché i Neanderthal si estinsero

Ipotesi a confronto sulla loro scomparsa

La fine dei Neanderthal, avvenuta circa 40.000 anni fa, rimane uno dei grandi enigmi dell’antropologia. Diverse teorie cercano di spiegare la loro estinzione:

Assorbimento : i Neanderthal non sarebbero scomparsi, ma fusi gradualmente nei Sapiens, lasciando tracce nel nostro genoma.

: i Neanderthal non sarebbero scomparsi, ma fusi gradualmente nei Sapiens, lasciando tracce nel nostro genoma. Competizione : i Sapiens, più numerosi e dotati di maggiore organizzazione sociale, avrebbero soppiantato i Neanderthal nelle stesse aree.

: i Sapiens, più numerosi e dotati di maggiore organizzazione sociale, avrebbero soppiantato i Neanderthal nelle stesse aree. Clima e risorse : le oscillazioni climatiche e la scarsità di selvaggina avrebbero indebolito le loro comunità.

: le oscillazioni climatiche e la scarsità di selvaggina avrebbero indebolito le loro comunità. Epidemie: malattie portate dai Sapiens in espansione potrebbero aver avuto un impatto devastante.

La verità, probabilmente, è nella combinazione di più fattori: una lenta scomparsa biologica e culturale che non cancellò del tutto i Neanderthal, ma li integrò nel flusso della nostra specie.