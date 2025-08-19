Scoperta una tomba romana di alto rango nell’antica Sillyon

Recenti scavi nell’antica città di Sillyon, situata in Pamphylia, sulla costa meridionale della Turchia moderna, hanno portato alla luce una tomba romana di grande significato. Guidati dal Ministero della Cultura e del Turismo nell’ambito del progetto “Heritage for the Future”, gli archeologi hanno scoperto una camera sepolcrale utilizzata per secoli, segnalando un’importante aggiunta alla storia locale e regionale.

La storia di Sillyon

Sillyon è una città fortificata con origini che risalgono al VI secolo a.C., spesso considerata un’insediamento greco fondata da Argos. Secondo la leggenda, la città è legata a famosi indovini quali Mopsos, Calchas e Amfiloco, figure che hanno ricoperto ruoli durante la guerra di Troia.

La scoperta

Durante gli scavi, sono state rinvenute quattro tombe risalenti al periodo romano. Tra queste, una tomba di alto rango ha attirato l’attenzione degli studiosi. Dr. Murat Taşkıran, responsabile degli scavi e professore associato all’Università di Pamukkale, ha spiegato che la tomba presenta una sequenza di sepolture: il primo corpo è stato inumato e successivamente rimosso per far spazio a un secondo, seguito da un terzo.

Oggetti funerari e commercio mediterraneo

All’interno della tomba sono stati trovati numerosi oggetti funerari, tra cui anelli, orecchini, spille per capelli, figurine e artigianato in vetro e terracotta. Questi reperti suggeriscono che i defunti fossero membri dell’élite cittadina. La presenza di gioielli finemente lavorati e beni importati evidenzia l’integrazione di Sillyon in una rete commerciale più ampia del Mediterraneo.

In particolare, sono stati rinvenuti monete datate principalmente al II secolo d.C., suggerendo che i sepolti appartenessero all’aristocrazia della città. “Questi ritrovamenti non solo rivelano la cronologia, ma indicano anche un’élite sociale ben definita, fondamentale per comprendere la storia di Sillyon e della regione,” ha affermato Dr. Taşkıran.

L’antica città fortificata di Sillyon

Sillyon è un’antica città fortificata situata in Pamphylia, sulla costa meridionale della moderna Turchia. Le sue origini risalgono al VI secolo a.C., quando si pensa sia stata fondata come colonia greca da Argos. La città è legata a leggende di indovini come Mopsos, Calchas e Amfiloco, figure che hanno avuto ruoli chiave durante la guerra di Troia.

Recentemente, scavi archeologici hanno rivelato tombe romane, tra cui una tomba di alto rango che suggerisce l’esistenza di un’élite sociale e di un’importante rete commerciale nel Mediterraneo, evidenziata da oggetti funerari raffinatamente lavorati.

Importanza della scoperta

Questa tomba rappresenta un pezzo cruciale del puzzle per comprendere la storia di Sillyon. “La scoperta di questa sepoltura è estremamente importante per l’archeologia regionale, in quanto rivela un tipo di tomba di cui sapevamo poco e dimostra una pratica rituale unica,” ha concluso Taşkıran.

La scoperta della tomba romana a Sillyon non solo arricchisce le conoscenze storiche sulla città, ma getta anche nuova luce sulle interazioni commerciali e sociali della regione nell’antichità. Questa tomba offre un’opportunità unica per esplorare il passato e la vita culturale di un’epoca e di un luogo ricco di storia.