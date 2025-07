Scoperta dopo scoperta, mistero dopo mistero in Sicilia: nella Valle dei Templi riaffiora il cuore segreto dell’antica Akragas, città felice. Terme, fornaci e sepolture cristiane nel quartiere ellenistico-romano. Chi abitava qui? Perché fu poi abbandonata?

di Federico Bernardelli Curuz

Come muore un’antica città splendida, dopo aver raggiunto una grande fioritura? Un terrazzo nascosto nella luce incantata di Agrigento. Un quartiere pulsante di vita, di vapori caldi e argille modellate. Un luogo che si fa necropoli, tra sepolture e silenzi. E poi, d’improvviso, tutto si spegne. Ma perché?

Sotto il sole della Valle dei Templi, tra le vestigia dorate di colonne doriche e il profumo d’estate della macchia mediterranea, si sta svolgendo la decima campagna di scavo del Quartiere ellenistico-romano. Il termine ellenistico-romano indica una fase di transizione in cui le influenze artistiche, urbanistiche e culturali del mondo greco ellenistico si fondono con quelle della dominazione romana, tra il III secolo a.C. e il I secolo d.C.

Nel caso di Agrigento, questa sintesi si riflette nell’impianto urbano, nelle decorazioni e nelle tecniche costruttive del quartiere oggi indagato.

È una delle indagini più affascinanti condotte oggi nel Mediterraneo, nell’ambito di questo scavo, in uno dei siti più celebri d’Italia, il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, che accoglie ogni anno centinaia di migliaia di visitatori e studiosi, desiderosi di toccare con mano il profumo del passato.

A guidare le nuove esplorazioni — che ci raccontano un millennio di vita, trasformazioni e segreti — è l’Università di Bologna (Campus di Ravenna), sotto la direzione del professor Giuseppe Lepore, insieme alle funzionarie del Parco, Maria Serena Rizzo e Maria Concetta Parello, archeologhe da anni impegnate nel ridisegnare la mappa più profonda e meno nota di Akragas.

Una terrazza tra vapori e silenzi

Dove prima c’erano terme, poi ci furono tombe. Ma cosa accadde nel mezzo?

Lo scavo si concentra a monte del quartiere termale già indagato in anni precedenti. E le sorprese non mancano. Gli archeologi hanno messo in luce un grande complesso termale risalente al IV secolo d.C., articolato su due terrazze. Vasche, canali, camere per il riscaldamento delle acque: l’intera struttura racconta l’eleganza funzionale dell’ingegneria romana e la gioia sensuale del corpo che si rigenera nel calore e nell’acqua.

Ma questa felicità dell’acqua, questo tepore delle vasche pubbliche, dura relativamente poco. Già nel secolo successivo, l’intero quartiere cambia funzione. Le terme vengono abbandonate e in parte riutilizzate come area produttiva: qui viene installata una fornace per la cottura dei vasi, segno che il tessuto urbano si riorganizza. Che c’è necessità di produrre ricchezza e che , forse, è entrato in crisi un modello politico-economico precedente. Non più otium, ma lavoro. Non più vapore e svago, ma fumo e impasti d’argilla. È un passaggio simbolico: l’anima della città si adatta, cambia pelle, ma resta viva.

Notevoli blocchi di mosaici geometrici, probabilmente provenienti dall’area termale Foto Parco archeologico della Valle dei Templi

Il luogo dell’abbraccio eterno

Nel VI secolo d.C. compare una necropoli cristiana: sepolture e un possibile luogo sacro

Poi, ancora una svolta. Verso la metà del VI secolo d.C., l’area viene convertita in cimitero. Le tombe, sobriamente disposte, si addensano intorno a un possibile luogo di culto cristiano, forse una chiesetta domestica o un piccolo sacello. Le fornaci si spengono, i fumi svaniscono. Ora regna il silenzio della morte e della speranza. L’archeologia del sacro si sovrappone all’archeologia del corpo e del lavoro.

È proprio su questo complesso cristiano che si concentreranno le ricerche del 2025. Gli archeologi vogliono capire chi fossero questi defunti, che cos’era l’edificio a cui le tombe si aggregano e se possiamo parlare davvero di uno spazio liturgico. Ogni pietra, ogni coccio, ogni tomba è una lettera di un alfabeto dimenticato che il team bolognese e il Parco stanno lentamente decifrando.

Due edifici monumentali nella terrazza superiore

Appartenevano a un complesso pubblico?

Gli archeologi studiano la destinazione d’uso dei vari edifici scoperti e ne leggono le trasformazioni, nel tempo. Foto Parco archeologico della Valle dei Templi

Ma le domande non si fermano. Nella terrazza superiore, parzialmente esplorata, emergono due grandi strutture quadrangolari, allineate e possenti. Non sembrano abitazioni. I muri, lo schema, la posizione fanno pensare a edifici pubblici o religiosi. Potrebbero trattarsi di spazi amministrativi, centri della vita politica o forse luoghi deputati al culto imperiale? O ancora, sale per l’esercizio del potere in età tardoantica?

Le prossime campagne si propongono di rispondere proprio a questo enigma. Ed è qui che la narrazione archeologica diventa racconto urbano, e insieme racconto umano: chi viveva qui, su questo terrazzo, nel cuore di una città che sembrava non morire mai?

Agrigento: 1500 anni di vita, e poi l’addio

Ma perché Akragas fu infine abbandonata?

I dati che si stanno accumulando — strato dopo strato, con pazienza certosina e un pizzico di desiderio di rivelazione — ci permetteranno, forse, di comprendere la lunga parabola di Akragas: dalla sua fondazione nel VI secolo a.C., come colonia di Gela, fino al IX secolo d.C., quando, in piena età araba, il tessuto urbano antico viene ormai abbandonato in favore di nuovi assetti.

Strutture in fase di studio. Foto Parco archeologico della Valle dei Templi

Perché questa fine? Fu un lento declino o un trauma improvviso? Furono i terremoti, le guerre, i cambiamenti climatici o semplicemente la mutazione degli equilibri economici e spirituali? Le risposte sono nel sottosuolo, tra vasche, ceneri e sepolture.

Frammenti di colore e distruzione

Perché gli intonaci dipinti riaffiorano tra le macerie della città scomparsa

Intonaci di un interno romano devastati durante la spoliazione. Foto Parco archeologico della Valle dei Templi



C’è un’immagine che colpisce e affascina ogni archeologo, ma che allo stesso tempo commuove e ferisce: quella dei frammenti d’intonaco decorato, staccati dalle pareti, finiti tra la calce dei crolli e i vuoti delle demolizioni. E Agrigento non fa eccezione. Anche nel quartiere ellenistico-romano della Valle dei Templi – là dove la vita pulsava tra terme fumanti, fornaci artigiane e luoghi di culto – tornano alla luce piccoli lacerti multicolori: rossi pompeiani intensi come il sangue, gialli caldi come il sole di Sicilia, verdi e neri che disegnavano riquadri, cornici, architetture illusorie sulle pareti delle domus. Un’eco del lusso, della raffinatezza, ma anche della fine.

Questi frammenti sono il risultato non solo dell’oblio e del tempo, ma di una distruzione metodica, legata a un fenomeno diffuso in epoca tardoantica e bizantina: lo spoglio edilizio. In quei secoli di transizione, segnati da instabilità e mutamenti, i quartieri non più abitati venivano sistematicamente depredati dei materiali da costruzione. Le case romane abbandonate diventavano cave a cielo aperto. Si asportavano colonne, mattoni, blocchi squadrati di calcarenite, elementi riutilizzabili nelle nuove costruzioni o vendibili sul mercato.

Per compiere questa spoliazione, gli intonaci interni – anche se decorati con affreschi – venivano brutalmente scrostati dalle pareti. Non tanto per distruggerli, quanto perché ostacolavano il recupero delle murature sottostanti. Così, con scalpelli e mazze, i demolitori abbattevano muri interi, facendo crollare solai e tetti. Gli intonaci, staccati o frantumati durante l’abbattimento, finivano sepolti nei livelli di crollo, oppure venivano inglobati nella calce dei nuovi impasti edilizi. A volte, servivano perfino per colmare gli interstizi tra le pietre nei nuovi muri “povero-lusso”, segnati dalla fretta e dall’arte del riutilizzo.

Ecco perché, tra le stratificazioni dell’ex quartiere termale, oggi trasformato in necropoli, riaffiorano questi splendidi fantasmi cromatici: frammenti di pitture murarie che ci restituiscono il sapore intenso di una bellezza perduta, e insieme la memoria concreta della decadenza. Non crolli improvvisi, ma smontaggi razionali, guidati dalla logica del riuso. Ogni lacerto d’intonaco è dunque un tassello prezioso per ricostruire non solo l’estetica degli ambienti romani, ma anche le dinamiche della loro distruzione: un lento declino fatto di abbandoni, recuperi, trasformazioni.

Una storia che non riguarda solo Agrigento, ma che qui – nel cuore caldo della Sicilia, sotto il profumo resinoso dei pini e la luce abbacinante del Sud – assume una forza visiva e simbolica straordinaria. Come se la città antica, nelle sue mille vite, volesse lasciarci un messaggio fragile ma vibrante: nulla si perde davvero, finché ne rimane il colore.

Un parco vivo, uno scavo che incanta

Dove il paesaggio incontra il mistero, e l’archeologia si fa emozione

Il Parco della Valle dei Templi non è solo uno dei siti UNESCO più celebri al mondo, ma anche uno straordinario laboratorio vivente, dove studenti, ricercatori e archeologi si formano e si confrontano. Ogni nuova campagna rappresenta una tessera nel mosaico infinito della storia umana. Qui il passato non è un rudere: è un corpo vivo da accarezzare con lo sguardo, da decifrare con cura e passione.

E mentre le giornate scorrono lente tra lo scroscio del vento e il sole sulla pelle, il mistero di Akragas continua a svelarsi. Forse per raccontarci qualcosa anche di noi, del nostro modo di abitare il mondo, e del nostro bisogno di dare senso alle rovine.

Fonte: Parco archeologico della Valle dei Templi