Scoperta ed emozione. Gli archeologi trovano la tomba di un neonato etrusco con poppatoio. Il piccolo era nato 2600 anni fa. Chi era? Perché la sua tomba fu scavata nella roccia? E il resto del corredo? Le risposte degli studiosi

di Federico Bernardelli Curuz / Nostro servizio.

Nel Lazio, a 100 chilometri da Roma, tra le tombe a camera scavate nel tufo e le memorie dei grandi tumuli arcaici, riappare intatta una sepoltura infantile con un oggetto di tenerezza struggente: un piccolo poppatoio in bucchero nero. La scoperta è avvenuta nella necropoli etrusca di Sasso Pinzuto, un’area funeraria monumentale situata a circa 4 chilometri a nord di Tuscania, nel cuore della provincia di Viterbo, Lazio settentrionale. Il sito si trova su un altopiano tufaceo che domina la valle del fiume Marta, in un paesaggio rurale ancora intatto.

Una culla di tufo per l’eternità

La teca inviolata che conservava un neonato, con accanto il suo poppatoio, commuove e stupisce gli archeologi

Era distesa lì, come una culla scavata nella pietra, intatta da più di ventisei secoli. Nessuno l’aveva violata, nessun passaggio moderno aveva intaccato il fragile equilibrio di una memoria d’amore. E dentro quella cassa lunga appena ottanta centimetri, protetta da una lastra di tufo e delimitata da blocchi tufacei verticali, è riemerso il corredo funerario di un neonato: cinque vasetti in bucchero, neri come la notte etrusca, e tra questi un piccolo attingitoio con un foro laterale—un oggetto che non lascia dubbi. Un poppatoio.

Questo dettaglio, delicato e umano, ha permesso agli archeologi del Center for Ancient Mediterranean and Near Eastern Studies di Firenze e dell’Università Federico II di Napoli di comprendere subito la natura della sepoltura. Un piccolo essere umano, strappato alla vita nei suoi primi giorni, era stato deposto con un gesto pieno di affetto, affidato al grembo della necropoli di Sasso Pinzuto, che ancora oggi domina la valle della via Clodia.

L’oikos e il mistero della sua fondazione

La sepoltura si trovava alla base del muro meridionale di un edificio arcaico, in uno strato tufaceo non intaccato dai millenni

La campagna di scavi del 2025, tuttora in corso, ha come obiettivo lo studio dell’”oikos”—un edificio dalla pianta incerta, simile per tipologia a quelli rinvenuti in contesti funerari aristocratici come Vulci e Cortona. Le terrecotte architettoniche associate al complesso datano l’edificio al secondo quarto del VI secolo avanti Cristo, in piena età arcaica.

La teca che custodiva il piccolo era inserita nella trincea di fondazione del muro meridionale, scavata nel banco tufaceo naturale. Una posizione che non sembra casuale: la deposizione potrebbe aver accompagnato simbolicamente la nascita dell’edificio stesso, in una forma di consacrazione legata a culti domestici e funerari profondi e ancora non del tutto compresi.

Il vasellame in bucchero nero

Oggetti piccoli e commoventi: il poppatoio, testimone silenzioso di una maternità spezzata

I cinque vasi in bucchero, oggi sottoposti a microscavo, raccontano un rituale sobrio e familiare. Il bucchero, la ceramica nera caratteristica dell’arte etrusca arcaica, era materiale pregiato ma quotidiano, diffuso nei contesti di élite e in quelli più umili. Il piccolo attingitoio con foro, riconosciuto come un poppatoio, è particolarmente raro nel contesto funerario: è un gesto d’amore che travalica i secoli, lasciato accanto al piccolo corpo per accompagnarlo nell’aldilà.

Che fosse un figlio della famiglia che abitava o celebrava culti nell’oikos, o un piccolo il cui corpo fu affidato alla protezione simbolica dell’edificio, la sua presenza rende più umana e dolorosa la narrazione della necropoli.

La necropoli monumentale di Sasso Pinzuto

Più di 130 tombe, tumuli imponenti e architetture rituali: l’élite etrusca si racconta nei secoli

La necropoli di Sasso Pinzuto, poco distante dalla città moderna di Tuscania e dominata dalla maestosa basilica romanica di San Pietro, è una delle più imponenti testimonianze funerarie dell’Etruria meridionale. Dal XIX secolo, numerosi scavi – spesso condotti in modo irregolare -hanno messo in luce oltre 130 tombe a camera scolpite nel tufo.

I tumuli del settore nord, costruiti in opera quadrata o ricavati nella roccia, si affacciano su un’antica strada scavata nel banco tufaceo, che divenne poi parte della via Clodia romana. Qui sono emerse nel tempo lastre decorate con scene di banchetti, cortei di carri, danze: la celebrazione visiva dell’identità aristocratica, della memoria e della continuità dinastica.

L’oikos indagato oggi si inserisce in questo tessuto monumentale, come probabile sede rituale legata alle famiglie dominanti. Gli archeologi ipotizzano che questi edifici servissero a ospitare banchetti funebri e rituali d’onore, prima di essere abbandonati o distrutti intenzionalmente, forse per ragioni cultuali.

Le ricerche del 2024 e i nuovi interrogativi

Una fondazione quadrangolare in opera quadrata, cavità per i riti, e strutture ancora da decifrare

Già nel 2024, nel settore dei tumuli, era emersa la fondazione di una struttura quadrata in blocchi di tufo di oltre sei metri di lato. Adiacente a una platea tufacea costellata da cavità di forma variabile – forse utilizzate per offerte, ceneri o resti rituali – questa architettura non ha ancora trovato piena interpretazione.

Potrebbe trattarsi di un altro edificio cerimoniale, dedicato ai culti familiari o ancestrali, o di un tempietto arcaico legato alla venerazione degli antenati. In ogni caso, il quadro che va delineandosi è quello di una necropoli che non era solo luogo dei morti, ma teatro attivo della memoria, della rappresentazione e della politica delle élite etrusche.

Un’occasione di incontro col passato

Visite guidate e conferenze per vivere l’archeologia sul campo e comprendere i nuovi dati

Giovedì 24 luglio 2025, alle ore 17.30, l’agriturismo Casa Caponetti di Tuscania ospiterà la conferenza “Sasso Pinzuto: campagna di scavo 2025”, nella quale verranno presentati i risultati della stagione in corso. A seguire, un momento conviviale.

Ma la vera emozione sarà la visita allo scavo aperto: dalle 10 alle 12, su prenotazione, sarà possibile esplorare i luoghi dove riaffiorano queste storie dimenticate, tra i suoni del vento sulle lastre di tufo e il profumo intenso della terra smossa.

Un poppatoio tra le pietre

Il dolore, la cura e la speranza incisi nel corredo di un piccolo etrusco

Il poppatoio è un oggetto fragile, intimo, lontano dagli ori e dalle armi. Ma proprio per questo diventa potente. Parla di corpi e di affetti, di perdite familiari e di tentativi di permanenza. In un’epoca in cui l’infanzia era un tempo incerto e pericoloso, qualcuno ha voluto che questo piccolo corpo avesse ancora accanto il gesto del nutrimento.

Un ultimo abbraccio, sigillato tra due blocchi di tufo.