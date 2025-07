Scoperta emozionante. “Siate benedetti”. Meraviglioso. Emergono i resti di una misteriosa città copta che segnò la svolta dal paganesimo al cristianesimo

Sole bruciante, antiche mura e il profumo intenso di una fede che cambia: la missione egiziana porta alla luce un tesoro di pietra e spiritualità nella Nuova Valle.

Riemerge una città dimenticata

Nel cuore dell’Oasi Occidentale, la città che visse il battesimo del cristianesimo

In un angolo remoto della Nuova Valle, in pieno deserto occidentale egiziano – una regione vasta, calda e poco abitata, lontana circa 650 km dal Cairo – l’archeologia ha svelato un luogo dove la spiritualità antica si è trasformata, dove il paganesimo ha ceduto il passo al cristianesimo. Si tratta dei resti della principale città residenziale delle oasi esterne, risalente agli albori dell’epoca copta, oggi riaffiorata grazie agli scavi della missione egiziana nell’area di Ain al-Kharab (letteralmente “la sorgente delle rovine”), parte del complesso archeologico dell’Oasi Islamica e Copta all’aperto.

La scoperta è stata definita “straordinaria” dal ministro del Turismo e delle Antichità Sharif Fathi, che ha sottolineato come essa “testimoni la ricchezza e la tolleranza della civiltà egiziana nei suoi momenti di transizione religiosa”, lodando il contributo delle missioni archeologiche nazionali nella promozione dell’Egitto come culla del turismo culturale mondiale.

Un’intera città murata

Tra mattoni crudi e silenzi infuocati: riemergono case, cisterne, forni, magazzini

La missione, guidata dal dottor Soham Ismail, ha portato alla luce un’intera città antica con:

edifici residenziali in mattoni crudi (i tipici “mattoni da latte”), ancora ben leggibili nelle loro articolazioni planimetriche;

in mattoni crudi (i tipici “mattoni da latte”), ancora ben leggibili nelle loro articolazioni planimetriche; cucine con forni per l’uso quotidiano;

per l’uso quotidiano; ambienti di servizio dove si sono rinvenute grandi ceramiche infisse nel pavimento, destinate alla conservazione di grano e provviste;

dove si sono rinvenute grandi ceramiche infisse nel pavimento, destinate alla conservazione di grano e provviste; ceramiche di uso quotidiano , frammenti in vetro e pietra;

, frammenti in vetro e pietra; ostriche fossili e altri reperti che raccontano la dieta e il commercio di questi remoti insediamenti.

Un affresco straordinario, per nulla metaforico, ci restituisce la dimensione sacra del luogo: un murale raffigurante Gesù Cristo nell’atto di guarire un malato – un’iconografia struggente, che riporta alla memoria il clima di pietà e speranza dei primi secoli cristiani.

Due chiese nel deserto

Sabbia, fede e pietra: architetture basilicali e scritte copte tra le rovine

Non potevano mancare, in un centro urbano copto, gli edifici religiosi. I ricercatori hanno individuato i resti di due chiese distinte:

La prima , di maggiori dimensioni, è costruita secondo lo schema basilicale : una grande aula rettangolare suddivisa in tre navate da colonne quadrate , poggianti su fondazioni in pietra. Nella parte sud si osservano i resti degli ambienti di servizio, che probabilmente ospitavano i diaconi o custodivano oggetti liturgici.

, di maggiori dimensioni, è costruita secondo lo schema : una grande aula rettangolare suddivisa in tre navate da , poggianti su fondazioni in pietra. Nella parte sud si osservano i resti degli ambienti di servizio, che probabilmente ospitavano i diaconi o custodivano oggetti liturgici. La seconda chiesa, più piccola, mostra un impianto rettangolare circondato da sette colonne esterne. Le pareti interne conservano iscrizioni in lingua copta, preziosissime per comprendere la spiritualità e l’uso liturgico del sito. Sul lato ovest sono stati individuati ambienti secondari che accompagnavano l’edificio sacro.

Secondo gli archeologi, l’intero insediamento mostra strati di riutilizzo che attraversano diverse epoche: le case romane furono adattate a usi cristiani, e alcuni ambienti furono nuovamente trasformati durante il periodo islamico. Una continuità d’uso che testimonia la resilienza e l’importanza della zona, che fu centro religioso e sociale per secoli.

L’inizio dell’epoca copta

Dal paganesimo al Cristo guaritore: quando l’Egitto cambiò volto spirituale

La città riportata alla luce ad Ain al-Kharab si colloca cronologicamente tra il III e il V secolo d.C., nel cuore dell’epoca copta, che vide il cristianesimo affermarsi in modo definitivo in Egitto.

Questo periodo segnò una trasformazione profonda: l’antico Egitto romano, ancora permeato di religioni politeiste, cominciò a convertirsi dopo l’Editto di Milano (313 d.C.) e ancor più sotto l’imperatore Teodosio I (fine IV secolo), che vietò ufficialmente i culti pagani. Nacque così la Chiesa copta egiziana, con una sua liturgia, una sua iconografia, una sua lingua: il copto, evoluzione del demotico egizio, scritto in alfabeto greco con segni aggiuntivi.

Le oasi, tra cui Kharga e Dakhla, divennero presto centri monastici e religiosi isolati ma ferventi. Qui il cristianesimo si diffuse in modo capillare, e Ain al-Kharab si presenta oggi come un testimone di quel cambiamento epocale: dalle case alle chiese, dalle cucine agli affreschi, tutto parla di una comunità che riplasmò la sua identità in Cristo.

Ain al-Kharab e la Nuova Valle

Oasi, mistero e conversione: una geografia dell’anima nel deserto egiziano

Ain al-Kharab si trova nel cuore del governatorato della Nuova Valle, una delle aree meno densamente popolate d’Egitto, ma anche una delle più ricche di storia sotterranea. Le sue oasi – Dakhla, Farafra, Bahariya, Kharga – erano punti vitali lungo le rotte carovaniere che collegavano il Nilo al Sahara. A Kharga in particolare, è documentata una forte presenza cristiana già dal III secolo d.C., e fu proprio qui che si consolidò la vita monastica copta, nel silenzio bruciante delle sabbie.

Con questa nuova scoperta, si conferma il ruolo dell’oasi come crocevia di culture, religioni e potere: un’area di passaggio divenuta rifugio spirituale, poi città viva, infine rovina archeologica pronta a raccontare ancora.

Dall’antico Egitto al Cristo guaritore

Religioni a confronto: la svolta copta e l’immagine che commuove

Particolarmente toccante è l’immagine murale di Gesù che guarisce un malato: un frammento di pittura, forse parte di una decorazione absidale o di una parete laterale, in cui si fonde la dolcezza dell’iconografia cristiana primitiva con la solennità delle tradizioni egizie. Questo Cristo guaritore, immerso nel mistero dell’oasi, si pone idealmente come ponte tra medicina spirituale e salvezza, tra paganesimo e nuova fede.

Il dettaglio colpisce: la figura non appare astratta, ma immersa nella quotidianità – come se il miracolo si svolgesse sotto gli occhi della comunità, in una casa o in una chiesa del deserto. L’affresco diventa così simbolo dell’intera scoperta: una città in cambiamento, un popolo che si converte, un’umanità in cerca di speranza.

Cosa resta da scoprire sotto la sabbia dell’oasi? Quanti altri Cristi nascosti attendono la luce?

Le nuove scoperte di Ain al-Kharab spalancano una finestra su un periodo ancora poco noto della storia egiziana: la transizione religiosa, sociale e architettonica tra il mondo pagano, quello cristiano e infine l’islamico. La missione, sostenuta con decisione dal Ministero egiziano, ha già portato a risultati straordinari. Ma la sabbia, si sa, custodisce ancora molti segreti.

Forse proprio sotto i nostri piedi, in altre zone dell’oasi, si nascondono altri affreschi, altre chiese, altri volti dipinti, capaci di raccontare storie di guarigione, passaggio e amore eterno.