Scoperta emozionante. Una studentessa trova curiose statuette bronzee di 2000 anni con perno. A cosa servivano?

Sorpresa, fortuna e un pizzico di mistero: l’antica città romana di Brigetio restituisce un oggetto enigmatico, forse parte di una cista votiva o di un contenitore decorato. Il ritrovamento è avvenuto per caso, ma la storia è tutta da raccontare. Romane o romano-celtiche queste misteriose figure?

L’incredibile scoperta tra le rovine romane

Una studentessa al primo anno, il sole di fine luglio, e quel luccichio tra la polvere

Certe scoperte accadono quando meno te le aspetti. Venerdì scorso, a Brigetio, nel cuore dell’antica Pannonia, oggi corrispondente all’area di Komárom, in Ungheria, la giovane Laura Zentai – studentessa al primo anno di archeologia – ha vissuto il brivido di trovare qualcosa di eccezionale. Un piccolo bronzetto, corroso ma affascinante, giaceva nel terreno sabbioso, con le sue forme umane schematiche e un perno posteriore misterioso.

Fortuna del principiante? Sembrava già un colpo straordinario. Ma il destino aveva in serbo una seconda emozione: pochi giorni dopo, un secondo bronzetto identico ma in posizione diversa – una gamba piegata all’indietro – è emerso a poca distanza. A essi si è poi aggiunto un terzo frammento, più deteriorato, che sembra appartenere alla stessa serie. A giudizio degli studiosi di Stile arte, le forme potrebbero rinviare a officine celtiche. I Celti erano presenti nella zona di Brigetio (l’odierna Komárom, in Ungheria) ben prima dell’arrivo dei Romani, e la loro influenza culturale fu significativa almeno fino alla piena romanizzazione dell’area.

Figure schematizzate e articolate

Braccia e gambe rigide, ma un elemento mobile lascia pensare a un’applicazione meccanica

I due reperti principali presentano linee antropomorfe semplificata, con busto rettilineo, testa stilizzata e gambe rigide. Uno dei due mostra un arto piegato con una cerniera, quasi come se potesse muoversi o essere regolato. E proprio questa struttura, unita alla presenza di un perno posteriore, ha acceso l’interesse degli archeologi.

Non si tratta di semplici statuette decorative, ma con ogni probabilità di appliques bronzee, probabilmente parte di un oggetto funzionale. L’ipotesi più accreditata, per ora, è che si trattasse di piedi ornamentali di un contenitore – forse una cista – oppure di un elemento di arredo liturgico o privato.

Cos’era Brigetio?

Una colonia militare romana diventata centro urbano florido

Brigetio si trovava lungo il Limes Pannonicus, vicino all’odierna Komárom (a circa 90 km a nord-ovest di Budapest), sul versante ungherese del Danubio. Fondata come castrum militare per la legione romana, divenne ben presto un centro urbano importante, noto per la sua produzione artigianale e per le sontuose domus dotate di mosaici e bagni.

Negli ultimi anni, gli scavi hanno rivelato ambienti decorati, templi e aree funerarie, ma anche resti di officine bronzee, che hanno fornito cornici, statue votive e oggetti rituali. Il rinvenimento delle piccole figure antropomorfe sembra collegarsi proprio a questa produzione.

Applicazioni mobili: arte e ingegno romano

Un perno e un movimento: quando la funzione incontra il simbolo

Il dettaglio più intrigante resta il perno posteriore. Questa caratteristica, piuttosto rara, suggerisce che le statuette fossero ancorate a un oggetto più grande, forse collegate a un sistema di chiusura o supporto. In epoca romana, le cistae mysticae – contenitori rituali usati nei culti misterici, come quello di Dioniso – erano spesso dotate di gambe decorate, talvolta antropomorfe. Alcuni esemplari presentano elementi mobili o snodati.

Ma si potrebbe trattare anche di un mobile rituale – un tripode o un altare portatile – o ancora di un giocattolo meccanico, come quelli descritti da Erone di Alessandria. Non è da escludere infine l’ipotesi di un oggetto simbolico legato al teatro o a rappresentazioni rituali, in cui le figure mobili evocavano personaggi animati.

Iconografia e funzione: interpretazioni aperte

Una scena umana congelata in bronzo? Figure maschili e il gesto del cammino

Le figure sembrano maschili, con busto robusto e gambe proporzionate. La posizione eretta e la gamba piegata dell’altra figura evocano il gesto del camminare, o forse una sequenza di movimenti. Questo ha spinto alcuni studiosi a ipotizzare un riferimento simbolico al transito, al viaggio nell’aldilà, o al movimento rituale.

Il fatto che si tratti di elementi mobili, ma comunque bloccabili, potrebbe indicare una volontà di rappresentare il passaggio tra due stati: stasi e moto, vita e morte, apertura e chiusura.

La voce dell’archeologa in erba

“Non sapevo nemmeno cosa fosse. L’ho visto spuntare e sembrava un omino. Poi tutto ha preso senso.”

«Ero lì, stavo raschiando il terreno con la spatola e ho notato una forma che sembrava una testa. Poi ho tirato fuori il corpo… e sembrava proprio un piccolo uomo», racconta emozionata Laura Zentai, la giovane protagonista del ritrovamento. «Quando ho trovato il secondo, ho capito che non era un caso. Era parte di qualcosa di più grande».

Il sorriso è ancora incredulo. Ma l’entusiasmo è contagioso. «Adesso voglio capire cosa fosse davvero. Se era parte di un contenitore, o magari di un giocattolo…».

Ipotesi aperte e attese future

Un puzzle bronzeo in cerca di risposte: si troveranno altri frammenti?

Il sito è ancora in fase di scavo. Gli archeologi si aspettano nuove sorprese: frammenti compatibili, altri “omini” bronzei, o magari tracce dell’oggetto a cui erano fissati. La posizione dei ritrovamenti lascia supporre che i pezzi siano stati smarriti o dispersi in seguito al crollo di una struttura.

Nel frattempo, i reperti saranno sottoposti a conservazione e analisi metallurgiche, per stabilire con precisione la composizione delle leghe, eventuali pigmentazioni residue e le modalità di fusione. Si indagherà anche sulla presenza di usura localizzata, che potrebbe indicare un uso ripetuto delle articolazioni.

Un piccolo tesoro di bronzo

Tra archeologia, mistero e desiderio: il profumo del passato affiora ancora a Brigetio

Questi oggetti, così piccoli eppure così evocativi, ci ricordano quanto fosse raffinata la tecnologia romana, capace di coniugare arte, funzionalità e simbolismo. E quanto, nel cuore dell’Europa orientale, restino ancora tesori nascosti pronti a sorprenderci.

E ora, la domanda resta sospesa: cosa muovevano davvero questi piccoli uomini di bronzo? E quanti altri ne restano da ritrovare?